VIDEO – Comportament ORIBIL al preotului de la biserica Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Râmnicu Vâlcea

Uitati ce comportament ORIBIL are acest preot de la biserica Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Râmnicu Vâlcea!!

Mai devreme, in timpul unei cununii religioase, acest individ a agresat verbal mai multe persoane care asistau la slujba, probabil din cauza influentei bauturilor alcoolice (obraji rosii, vorbit oarecum incoerent, mers greoi si nesigur, comportament agresiv…), parere impartasita si de ceilalti participanti.

Am considerat ca acest comportament nu este deloc demn de un preot, mai ales in timpul unui eveniment asa important in viata celor doi tineri casatoriti, asadar, dupa slujba m-am dus la dansul sa discut cu el insa cand am incercat sa vorbesc, imediat m-a jignit, m-a imbrancit si m-a amenint spunandu-mi “pleaca de aici ca te pocnesc acum”.

Din pacate n-am reusit sa surprind aceste momente de la inceput, dar in micul filmulet postat se observa atitudinea agresiva a preotului, care dupa cum vedeti, chiar m-a lovit peste mana spargandu-mi si ecranul telefonului. Situatia probabil degenera si mai mult fiind in stare sa fie mult mai agresiv, dar a plecat in graba cu masina!

Daca si voi considerati ca un asemenea comportament este de neacceptat, dati SHARE postarii pentru a ajunge la cat mai multi oameni, poate cineva chiar se va sesiza in legatura cu acest incident.

Adrian Coman – facebook.com

Priviti si va cruciti: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3135880566441757&id=100000595327304