SONDAJ! Mircia Gutau ar castiga lejer daca ar fi alegeri maine la Ramnicu Valcea. Candidatul PSD vine puternic din spate!

Ziarul de Valcea a realizat un sondaj pe facebook, la care au participat 3231 de votanti online. Cele mai multe voturi (51,2 la suta) le-a primit, in mod nesurprinzator, actualul primar Mircia Gutau (PER). Pe locul 2 s-a situat candidatul (ipotetic) PSD, Florian Marin, cu 22,4 la suta, cu potential evident de crestere in urmatorii 2 ani. Locul al treilea i-a revenit candidatului PNL (Virgil Pirvulescu), aflat in cadere libera, cu 11 la suta din voturi. Locul al patrulea il ocupa, surpriza – candidatul AUR (nenominalizat) cu 7 la suta, pe linie ascendenta, iar pe locul al cincilea – candidatul USR (Andrei Gheorghiu) cu 6,7 la suta din voturile online. Pana la alegerile din 2024 mai sunt, insa, aproape 2 ani si dinamica electorala ne poate oferi multe surprize la alegerile locale din mult disputatul municipiu Ramnicu Valcea!