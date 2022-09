Niste INCONSTIENTI lacomi au PARALIZAT centrul Ramnicului! RUSINE!

Cu siguranta, cel mai injurat valcean la ora actuala este viceprimarul USR Andrei Gheorghiu, cel care a propus organizarea la Ramnicu Valcea a evenimentului de decernare a premiilor “Romanian Music Awards”. Eveniment care de trei zile a ARUNCAT RAMNICUL IN AER, prin blocaje si cozi interminabile in traficul rutier din municipiu! Situatia este de-a dreptul REVOLTATOARE!!! Pentru ca niste indivizi sa-si umple buzunarele cu cateva sute de mii de euro, BANI PUBLICI, centrul Ramnicului este blocat cu o scena uriasa pentru un spectacol de calitate indoielnica. Numai niste INCONSTIENTI au putut sa gireze o asemenea ABERATIE!!!! De ce oare nu s-a organizat spectacolul pe stadion, la Feteni sau oriunde in alta parte, unde nu s-ar fi blocat aiurea circulatia rutiera?! Este strigator la cer ca distanta dintre cartierele Ostroveni si Nord sa fie parcursa acum in 30 de minute!!! Asta le trebuia acum ramnicenilor, cand preturile la combustibil au explodat, sa stea cu orele in traficul aglomerat de niste… cretini lacomi! RUSINE!!!

Starea de spirit a ramnicenilor este una EXPLOZIVA, iata reactiile de pe facebook ale oamenilor:

Viceprimarul Andrei Gheorghiu ia SPAGA de la organizatorul de evenimente “megaplanetare”?!

Postat in 00:53, marți, 1 martie 2022

Consilierii locali l-au imputernicit azi pe Andrei Gheorghiu, viceprimarul userist, sa “negocieze” mai multe contracte dubioase, credem noi! O firma obscura, organizatoare de evenimente asa-zis culturale, vrea sa suga 330.000 euro din bugetul Ramnicului, iar Gheorghiu ar fi initiatorul “afacerii”. L-am intrebat pe viceprimar daca va vota acest proiect de hotarare de CL si i-am solicitat si alte detalii, dar individul umflat cu pompa de primarul Mircia Gutau nu s-a sinchisit sa ne raspunda. Ii garantam noi, ca-i defectam eventualul “parandarat” din businessul cu evenimentele “megaplanetare” si in mod sigur le va raspunde oamenilor de peste strada…

Consilierii locali vor vota: un “mizilic” de 350.000 euro costa trei manifestări cultural-artistice în Râmnicu Vâlcea

Postat in 01:23, joi, 24 februarie 2022

Consiliul Local, convocat în ședință ordinară să aprobe desfășurarea mai multor manifestări cultural-artistice în Râmnicu Vâlcea

Luni, 28 februarie, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al muncipiului Râmnicu Vâlcea cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2022-2023; proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2022 şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană destinată beneficiarilor din Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 7640/2012 încheiat cu Arhiepiscopia Râmnicului; proiect de hotărâre de modificare a alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 13/31.01.2022 privind concesionarea directă a unui teren aflat în domeniul privat al municipiului; proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor cultural-artistice pentru anul 2022 şi a bugetului estimat organizării acestora; proiect de hotărâre privind preluarea în folosinţă gratuită, sub forma dreptului de superficie, a unui imobil-teren în suprafaţă de 250 m.p; proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor – AUR pentru sediul Filialei Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiţii “Amenajare locuinţe sociale zona Ostroveni”; proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului festiv dedicat “Zilei Internaţionale a Femeii” 2022 şi a bugetului estimat organizării acestuia; proiect de hotărâre privind aprobarea organizării primei ediţii a Festivalului Retro „Anul 2000″ şi a bugetului estimat organizării acestuia; proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului de decernare a premiilor “Romanian Music Awards” şi a bugetului estimat organizării acestuia; proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din România (UAP) – Filiala Râmnicu Vâlcea pentru organizarea unor evenimente cultural-artistice în Municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea acordării despăgubirilor necesare lucrărilor de reparaţii la acoperişurile imobilelor afectate de fenomenele meteorologice din data de 17.01.- 18.01.2022; proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului – construcţie “Grădiniţa cu program prelungit Nord 3 – clădire grădiniţă”, în vederea demolării acestuia; proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru încărcarea vehiculelor electrice la staţiile de încărcare realizate în cadrul proiectului “Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Râmnicu Vâlcea”; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z şi R.L.U – “Construire imobil locuinţe D+P+2E+3E retras, strada Cecilia Cutescu Storck nr. 6A, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea”, iniţiatori Dincă Marian şi Dincă Sabina; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi R.L.U – “Construire structură metalică, clădire vestiare, piscină, desfiinţare gard interior, parcări auto dalate şi împrejmuire proprietate, mun. Rm. Vâlcea, str. Grădinilor nr. 15-19, jud. Vâlcea”, iniţiator SC Petrocon SRL; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z şi R.L.U. – “Construire locuinţe colective D+P+2E+M şi împrejmuire, strada Banu Mărăcine nr. 27, judeţul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea”, iniţiatori: Nastalin – Dumitru Liviu, Nastalin-Dumitru Elena – Mihaela şi Găujan Cosmin Alin; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – “Construire două locuinţe P+1E şi împrejmuire, strada Ştraubing nr. 197 B, mun. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea”, iniţiator Vladu Bogdan Alin Dumitru; proiect de hotărâre privind aprobarea organizării procedurii de selecţie pentru posturile de administratori la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA; proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie – decembrie 2021 proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în Comisiile de evaluare a probei de interviu la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct; proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2021.

Acestea sunt evenimentele care vor scoate din buzunarele ramnicenilor aproximativ 350.000 euro. Baietasul de Bucuresti, patron al firmei Sprint Media Group SRL, Marius Sofron, va incasa 330.000 euro:

Iata, Stefan Banica e modest si incaseaza doar 15.000 euro de la ramniceni.

Ca e bine, ca e rau, consilierii locali vor decide si dupa aceea alegatorii ramniceni… Intr-o perioada de profunda instabilitate economica, sa cheltuiesti 17,5 miliarde lei vechi de la bugetul municipiului Ramnicu Valcea pe niste manifestari, hai sa le spunem artistice (culturale – e prea mare cuvantul!) este cam NEPOTRIVIT! Parerea noastra! Asteptam sedinta CL si explicatiile executivului si ale consilierilor care vor vota pentru aceasta cheltuiala enorma de bani publici! Am citit referatele de “oportunitate”… nu ne-au convins.