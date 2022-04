Primarul din Stoilești, Florin Ionescu, a alocat suma de 420.000 lei pentru construirea unui pod peste pârâul Topolovelu

Din bugetul local pe anul acesta, primarul din Stoilești, Florin Ionescu, a alocat suma de 420.000 lei pentru construirea unui pod peste pârâul Topolovelu, sat Izvoru Rece. În luna februarie, Consiliul Local al comunei Stoilești a aprobat lista celor 16 investiții publice pentru anul 2022. Pentru anul acesta, se propun spre realizare următoarele investiții: reabilitare termică și energetică a obiectivelor educationale; continuarea lucrarilor „Modernizare drumuri publice in comuna Stoilesti”; finalizarea investitiei „Modernizare drumuri de interes local DC 39 Baia – Bulagei Geamana”; continuarea lucrarilor la obiectivul de investitie „Construire si dotare camin cultural in comuna Stoilesti, sat Bulagei”; achizitionarea de terenuri necesare sistemului de alimentare cu apa a populatiei, in satele Delureni si Gemenica; construirea unui bazin de captare si forarea unui put de mare adancime in satul Geamana, catunul Gemenica; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin amplasarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice in comuna Stoilești; construire teren minifotbal in satul Bulagei; construire teren minifotbal in satul Ursi; începerea lucrarilor la obiectivul de investitie „Construire sediu Primarie in comuna Stoilesti si dotare amenajare parc exterior si racordare la utilitati”; finalizarea lucrarilor de consolidare si reparatii platforma DC 39, km 3+800, sat Bulagei; începerea lucrarilor de consolidare DC 39, km 4+700 afectat de alunecare de teren, sat Bulagei; începerea lucrarilor la obiectivul de investitie „Construire pod peste paraul Topolovelul, comuna Stoilesti”; realizarea investitiei „Modernizare retea de iluminat public in comuna Stoilesti; cresterea eficientei energetice si modernizarea caminului cultural Bârsoiu, etc. Anul trecut, Primăria comunei Stoilești a depus două cereri de finanțare pentru proiecte care vizează asfaltarea a 23 de kilometri de drumuri, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny.