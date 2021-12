Cum poti sti daca o carte de la Univers Enciclopedic este intr-adevar una buna

Alegerea cartilor bune este mai importanta ca niciodata, deoarece exista atat de multa competitie pentru timpul de calitate pe care il petreci cu copiii. Fiecare minut petrecut citind o carte mediocra este timp luat de la citirea uneia bune.

Anual se publica si se vand mii de carti, iar editura Univers Enciclopedic nu este o exceptie. Dar care care este indicatorul principal care arata ca o carte este intradevar buna?

Deci, de unde stii ce transforma o carte mediocra in una cu adevarat senzationala?

Ceea ce urmeaza sunt cateva indrumari de care trebuie sa tii cont cand alegi o editura carti care sa iti ofere povesti reusite inramate in carti intradevar bune.

Continutul

Este familiar, clar si autentic? Majoritatea copiilor mici afla lucruri noi din carti, si invata despre luea inconjuratoare tot din ele. Este important ca informatia adusa sa fie una autentica, corecta si explicata simplu si concis.

Personajele

Oare personajele cresc, se schimba si ne ating inimile? Sunt ele consistente, credibile si intregi, spre deosebire de plate si obiecte neinsufletite? Copii se ataseazaea de personaje si se vad in ele. Astfel, comportamentul acestora trebuie sa fie corect si pozitiv.

Complotul

Exista tensiune? Exista un scop? Povestile bune se dezvolta adesea prin obstacole determinate de intriga, iar copii adora intrigile din povesti.

Subiectul

Exista o tema centrala care tine povestea fixata? Copilul se va implica in poveste sau va sta pasiv in timp ce i se citeste? Exista o mare varietate de carti publicate astazi, dar copiii sunt in continuare atrasi de cartile de la Univers Enciclopedic cu un nucleu puternic si teme universale, cum ar fi binele vs. rau, munca grea va fi rasplatita sau inteligenta este mai importanta decat puterea.

Limbajul

Cartile pentru copii sunt dificil de scris, deoarece trebuie sa transmita o poveste intreaga folosind foarte putine cuvinte. Limbajul arata respect fata de cititor? Copiii iubesc siguranta cartilor previzibile cu ritm si repetare. Limbajul poate fi simplu pentru copii foarter mici, sau mai complex – pentru cei mai mari.

Ilustratiile

Ilustratiile sunt indraznete si de bun gust sau prea detaliate si urate? Totusi, mai mult nu este intodeauna mai bine. Culoarea nu echivaleaza automat cu calitatea si ilustratiile frumoase nu inseamna neaparat o poveste buna. Este intodeauna loc pentru ratuste, iepurasi si masinute, si nu neaparat sa fie toate in culori aprinse.

Cartea ca un tot integru

Ca o piesa de arta, o carte buna pentru copii este mai mult decat suma partilor sale. Este sincera, are un sentiment de mirare si arata respect pentru copilul mic, iar textul si ilustratiile sunt integrate pentru a creste calitatea cartii.

Alege carti cu povesti frumoase si ilustratii pe masura care sa satisfaca cerintele de lectura ale copilului, si totodata care reusesc sa-l invete ceva nou.