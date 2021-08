De ce sa alegi, chiar acum, o motocicleta Yamaha MT 07

Daca esti tanar si in deplinatatea puterilor, iar, pe de alta parte, te afli mereu in cautarea adrenalinei, tot ceea ce astepti este o motocicleta practica, cu buget redus, dar extrem de rapida! Iar modelul Yamaha MT 07 intruneste, pe deplin, toate aceste exigente le astepti cu ravna de la motocicleta ta ta cursa lunga!

Daca esti tanar si in deplinatatea puterilor, iar, pe de alta parte, te afli mereu in cautarea adrenalinei, tot ceea ce astepti este o motocicleta practica, cu buget redus, dar extrem de rapida! Iar modelul Yamaha MT 07 intruneste, pe deplin, toate aceste exigente le astepti cu ravna de la motocicleta ta ta cursa lunga!

Ca sa intelegi foarte bine cum functioneaza, metoda care iti sta la indemana este aceea sa o conduci fara a previ spre bord. De ce? Foarte simplu! Ghidonul te va conduce pe cele mai necunoscute drumuri mioritice, unde nu ai visa nici in somn!

Cucerit de la inceput!

Daca esti un motociclist cu experienta, fisa tehnica este singurul motiv serios care te-ar putea tine la distanta de aceasta MT-07. Ar mai fi si farul care nu s-a hotarat in ce epoca vrea sa traiasca dar, ramane un detaliu mai putin important. Totul porneste de la cei 75 CP ai bicilindrului, care nu mai reprezinta in zilele noastre cine stie ce performanta. Nu se ia in calcul pilotii urbani de linie dreapta, dar cum majoritatea ne alegem subiectiv motocicletele, ar fi exagerat sa spunem ca visam la ceva mediu din punctul de vedere al performantelor generale, inclusiv suspensie. Orice astfel de socoteala se da peste cap atunci cand o conduci.

Un motor puternic!

Caracterul motorului te cucereste imediat, ajutat fiind si de o aerodinamica superba. CP2-ul este un amestec intre cuplu la turatii mici si sete de turatii, care livreaza bine indiferent ca ai sau nu pasager. Sunetul de motocicleta clasica, cumva robotizata, contribuie la simplitatea generala a MT-ului si iti transmite la fiecare metru ca asa functioneaza o motocicleta contemporană fara bricolaje. Are si un consum bun care subliniaza aspectele practice, in inregistrand o medie de 5,5 l/100 km. Piesele pentru acest model se gasesc relativ usor, un set motor sau orice alta piesa putand fi comandate chiar si online.

Profil superb!

MT-07 arata bine, in special din profil si din spate, unde codita are acele aripioare aerodinamice imprumutate de la suratele R. Pana si abajurul farului vine ca o prelungire naturala a liniilor rezervorului si admisiei, doar ca oglinda mare si becul halogen par din alt film. Finisarile sunt la inaltime, asa cum te astepti de la o Yamaha, surprinzatoare pentru o motocicleta care costa sub 7.000 euro.

Rapida prin oras!

Un argument solid care sa te convinga sa alegi, chiar acum, o motiocicleta Yamaha MT-07 este si faptul ca dovedeste o rapiditate fara margini prin oras. De altfel, acesta este un atuu extrem de important atunci cand vrei sa sfidezi traficul infernal din orele de varf ale diminetii si ale serii. Este foarte usor de manevrat printre masini, te poti baga pe oriunde, iar forta valabila la orice turatie te ajuta sa sprintezi vazand cu ochii. De altfel, pentru oras a fost creata, asadar nu putem decat s-o laudam la acest capitol si sa mergem mai departe.

Consumul

Consumul de carburant este unul mediu. Tras de ea si trafic – 5,4 litri la 100 de km. In mers normal, consumul scade sub 5 litri/100 km, iar daca vrei sa faci economie…, mai bine nu. MT-07 este o motocicleta cu care sa te distrezi, la un consum care sa nu iti secatuiasca foarte mult vistieria.

In concluzie, Yamaha MT-07 ofera calitate, caracter si performanta la pret redus. Este fantastica in oras, foarte distractiva, dar nu e tocmai un all-rounder. Daca vrei sa mergi cu ea zilnic la serviciu, la facultate sau la cumparaturi si sa mai dai o tura de week-end este perfecta. Pentru drumuri lungi trebuie sa te gandesti mai bine. Insa, expertii sunt de parere ca face toti banii, in ciuda tuturor micilor neajunsuri!