Ce concurenta are Loteria Romana in mediul online?

Jocul de loto este unul foarte apreciat si totodata popular printre romani. Daca in urma cu mai mult timp pasionatii de loto aveau doar posibilitatea de a participa la extragerile organizate de Loteria Romana, in ziua de astazi exista multe alte variante mai bune.

Mai mult decat atat, in prezent se poate juca loto online, astfel ca jucatorii romani pot participa la extrageri loto din intreaga lume. Acestea sunt chiar mai profitabile decat jocurile Loteriei Romane si in plus ofera multe alte avantaje.

Despre ce concurenta are Loteria Romana in mediul online, dar si de ce iti recomand sa joci loto pe internet vei gasi detalii in randurile care urmeaza.

Alternative online pentru extragerile Loteriei Romane

In ultimii ani extragerile organizate de Loteria Romana si-au pierdut tot mai mult din popularitate. Acest lucru se datoreaza faptului ca acum exista posibilitatea de a juca loto online pe platformele de casino licentiate. Astfel pasionatii acestui joc au la dispozitie o multime de extrageri la care pot sa participe, totul facandu-se din confortul casei sau chiar de pe telefon, in cele mai bune conditii.

In mediul online Loteria Romana are o concurenta serioasa, existand multe extrageri care atrag jucatorii romani intr-un numar ridicat. De exemplu, extragerea Loto Franta 5/49 este una foarte apreciata si evident ca pe langa ea exista multe alte loterii populare. Iata asadar in lista de mai jos cele mai bune alternative online pentru Loteria Romana:

Loto Franta 5/49

Spania Primitiva 6/49

Germania 6/49

Polonia 6/49

Grecia 6/49

Totusi, extragerile prezentate anterior nu sunt chiar cele mai populare de pe internet, asta pentru ca jucatorii de loto online prefera de obicei alt sistem de extragere. Cele mai cautate loterii sunt cele de tipul Keno si Multi, principalul motiv fiind acela ca extragerile au loc destul de des, de mai multe ori pe zi, unele chiar si din 5 in 5 minute.

Asadar, daca te intereseaza sa afli care sunt loteriile online preferate ale jucatorilor romani iata-le in urmatoarea lista:

Grecia Kino 20/80

Multi Polonia 20/80

Italia Win for Life 10/20

Italia Keno 20/90

Keno Franta 20/70

Spania L’Express 20/70

De ce aleg romanii sa joace loto online?

Asa cum iti spuneam si la inceputul articolului, in ziua de astazi majoritatea celor pasionati de jocul de loto aleg platformele online in detrimentul biletelor clasice cumparate din locatiile Loteriei Romane. Acest lucru se intampla deoarece site-urile de loto online ofera o multime de avantaje importante.

In continuare iti voi prezenta beneficiile de care vei profita daca alegi si tu sa joci loto intr-unul dintre casinourile online licentiate in Romania:

Bonusuri si promotii

Toate casinourile de pe internet isi intampina jucatorii noi cu diferite bonusuri de bun venit. Astfel, dupa ce efectuezi prima depunere in contul creat vei primi bani bonus in plus si pe unele platforme chiar si rotiri gratuite pe care le poti folosi la jocurile cu pacanele.

Ofertele bonus difera de la un casino la altul, iar unii operatori ofera chiar si bonusuri exclusive pentru platforma de loto, cum ar fi bilete fara risc – practic joci bilete loto la extragerile preferate din banii agentiei, fara ca tu sa risti nimic.

Pe langa ofertele de bun venit, cele mai bune casinouri online ofera si bonusuri pentru clientii existenti in mod constant. E clar ca asemenea promotii iti vor fi de mare ajutor si ar trebui sa profiti de ele ori de cate ori ai ocazia.

Oferta bogata de extrageri loto

Cu un cont deschis pe o platforma online vei putea participa la extrageri loto oricand doresti, la orice ora din zi si din noapte. Ai la dispozitie zeci de loterii din intreaga lume la care sa iti incerci norocul, incepand de la loterii din Europa si ajungand pana la extrageri din SUA, Hong Kong sau Australia, de exemplu, totul la numai un click distanta.

Beneficiezi de cote mult mai mari

Castigurile sunt net superioare atunci cand vorbim de loteriile online in comparatie cu Loteria Romana. De exemplu, pentru 3 numere castigatoare la jocul 6/49 Romania vei primi de 6 ori banii mizati. In comparatie, la extragerea similara din Polonia 6/49, cota oferita pentru 3 numere corecte este de 750, deci vorbim de o diferenta uriasa.

Plasezi bilete cu orice miza doresti

Spre deosebire de Loteria Romana, acolo unde un bilet (o varianta) are un pret fix, daca alegi sa joci loto online vei avea un control deplin al banilor tai. Ma refer la faptul ca vei putea juca bilete cu orice miza doresti, incepand chiar si de la numai 1 RON.

Acesta este un avantaj important, deoarece in acest fel iti vei gestiona mai bine banii pentru jocurile de noroc. Poti juca si bilete mai riscante pe care sa plasezi o miza mai redusa, dar si bilete cu mai multi bani atunci cand ai incredere in inspiratia ta.

Joci bilete de tip sistem

La loto online nu doar ca ai control complet asupra mizelor, dar poti sa selectezi si tipul de bilet pe care sa il plasezi. Pe langa biletele clasice ai si posibilitatea de a juca bilete de tip sistem. Acestea iti permit sa alegi mai multe numere, iar ulterior sa selectezi sistemul dorit. Astfel vei putea obtine castiguri chiar daca nu toate numerele alese de tine au fost extrase.

Loto de pe mobil

Nu in ultimul rand, un alt motiv pentru care iti recomand sa deschizi cont la un casino online pentru a juca loto este reprezentat de mobilitate. In ziua de astazi majoritatea dintre noi accesam internetul de pe mobil, in mare parte a timpului.

Astfel ai acum si posibilitatea de a participa la extragerile loto preferate direct de pe telefon. Tot ceea ce ai nevoie este un cont pe un site licentiat, o conexiune mobila la internet si evident bani disponibili in contul de joc. Te vei putea distra oricand doresti la loterii din intreaga lume, de oriunde te-ai afla.

In concluzie, tinand cont de lucrurile pe care ti le-am prezentat este usor de inteles de ce extragerile organizate de Loteria Romana si-au pierdut din popularitate. Acum jucatorii romani pasionati de loto au alternative online mult mai bune, mai profitabile si mai comode.