Marţi, 1 Iunie • De ziua lor, copiii sunt aşteptaţi la o serie de manifestări organizate de Primăria Municipiului şi de partenerii săi

Ziua Copilului din acest an oferă celor mai mici locuitori ai Râmnicului posibilitatea de a participa la o serie de evenimente atractive organizate de Primăria Municipiului şi de partenerii tradiţionali ai Municipalităţii.

Grădina Zoologică din Ostroveni va fi gazda ”Carnavalului Copilăriei”, care se va desfăşura între orele 10.00 – 12.30: copiii vor avea intrarea gratuită şi se vor putea bucura de premii (cărţi de colorat, seturi de creioane colorate, dulciuri), vor putea desena pe asfalt, se vor distra la un dance-party în baloane de săpun şi vor putea participa, încurajaţi de actorii Teatrului Municipal ”Ariel” şi de voluntarii Asociaţiei ”Zâmbete Colorate”, la realizarea ”Tabloului Copilăriei”.

Alte manifestări dedicate zilei de 1 Iunie se vor derula în Parcul Mircea cel Bătrân (unde Palatul Copiilor, în parteneriat cu Asociaţia Rrosiny, vor sărbători începând cu ora 9.45 Ziua Palatului Copiilor, evenimentul fiind urmat la ora 12.00 de un concert al Fanfarei ”Constantin Brâncoveanu”), în Parcul Zăvoi (concursul de ciclism ”Wolfbike” ce se va desfăşura între orele 11.00 – 14.00 în organizarea C.S. Lykaios, cu premii oferite de Primăria Municipiului şi maratonul de evenimente derulat între orele 12.00 – 21.00 de Asociaţia ”More than a Smile” sub genericul ”Pauza de relaxare”) sau la Arenele ”Traian” – cei mici fiind aşteptaţi la ora 18.00 la reprezentaţia ”Scufiţa Roşie” pusă în scenă de Teatrul Municipal ”Ariel”.