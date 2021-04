Irina Argesanu, consilier local PER Ramnicu Valcea: Actiune de ecologizare a malurilor râului Olănești și a Dealului Capela

„NATURA ESTE CASA NOASTRĂ, IAR ÎN NATURĂ SUNTEM ACASĂ” – Carlo Rovelli

Sâmbată, 17 aprilie 2021, alături de colegii mei, consilieri ai Partidului Ecologist Român, membrii organizației municipale a PER și împreună cu voluntari am desfășurat o amplă acțiune de ecologizare. Pentru realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus, am acționat împărțindu-ne în doua echipe cu scopul ecologizării malurilor râului Olănești și a Dealului Capela.

Aceasta e o acțiune parte a unui proiect ce vizează protejarea mediului înconjurător împotriva deșeurilor aruncate iresponsabil și reprezintă o campanie de educare și conștientizare la nivelul comunității noastre. Totodată am dorit să atragem atenția asupra dimensiunilor poluării cu deșeuri de plastic și a faptului că, la nivel global, doar 9% din întreaga cantitate de plastic este reciclată.

Pledăm pentru combaterea poluării, a colectării selective și, mai presus de orice, pledăm pentru autoeducare, conștientizare și responsabilitate față de natură și de noi înșine.

Mulțumim tuturor celor care au participat la această activitate ! 🍀

Irina Argesanu, consilier local PER Ramnicu Valcea