Ion Sandu: În acest an, Primăria comunei Perișani are un buget local estimat la suma de 6 milioane de lei 

În acest an, Primăria comunei Perișani are un buget local estimat la suma de circa 6 milioane de lei. La sfârșitul anului trecut, Consiliul Local al comunei Perişani a aprobat înregistrarea localității în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. În conformitate cu prevederile HG nr. 1070/2013 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar, comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către: plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul sau de servicii de plată; beneficiarul plăţii respectiv instituţiile publice, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat. Încă de anul trecut, primarul comunei Perişani, Ion Sandu, a făcut noi demersuri la Guvern pentru asfaltarea drumului DN 7D: „Este evident că o infrastructură rutieră modernă îţi oferă posibilităţi mult mai rapide de dezvoltare. Vreau ca turismul să devină punctul nostru forte”. Consiliul Local al comunei Perişani, întrunit în ședință la data de 12 noiembrie 2020, a aprobat necesitatea şi oportunitatea investiției „Construirea și dotarea unui centru medical în comuna Perişani”. În vara anului trecut, Primăria Perișani lucra la un proiect pentru înfiinţarea sistemului de gaze pe toate străzile din localitate. „Am găsit soluţii, am consultat mai mulţi specialişti în domeniu şi a rămas ultima soluţie: putem aduce gazul branşând localitatea din conducta vecină, a comunei Sălătrucu, judeţul Argeş. Am participat la o întâlnire a primarilor din zona Topologu, la Tigveni, în cadrul căreia s-a căzut de comun acord să fim şi noi prinşi în proiectul lor de gaze, în ideea de a dimensiona de la început reţeaua pentru a putea aduce distribuţia şi în zona Tării Loviştei. În acest sens am creat o acţiune de asociere a comunelor din Ţara Loviştei în ideea de a putea să ne încadrăm în condiţiile impuse în ghidul prin programul POIM”, a spus primarul comunei Perişani.