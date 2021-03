Gardul: ce sa aleg, ieftin sau mai puțin ieftin? Prefer un produs care garantează calitatea!

Ai terminat de construit casa de vis, sau doar renovarea pe care ai amanat-o de atata timp. Probabil ca ai depasit deja bugetul – stim toti ca „socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ”. Dar asta nu conteaza, esti multumit ca a iesit asa cum iti doreai. Acum a mai ramas sa te decizi rapid ce tip de gard sa alegi, ca sa scapi odata de santier si de bataia de cap… abia astepti sa inviti rudele tale si prietenii apropiati sa sarbatoriti…

Gard ieftin sau gard de calitate – stilul

Dar nu te grabi sa faci acum economii, „sa mai scoti parleala”, vorba romanului… Nu compromite toata munca de pana acum si nu crea discrepanta intre felul in care arata casa ta si felul in care va arata gardul pe care vrei sa il construiesti. Esti constient ca gardul reprezinta prima imagine care intampina ochii celor care te viziteaza, nu-i asa? Foloseste-ti creativitatea si imaginatia si creeaza un gard care sa iasa din tipare. Profilele WPC produse de BENCOMP sunt usor de integrat cu toate celelalte materiale (metal, beton, lemn, etc).

Gard ieftin sau gard de calitate – materialele si ingredientele din componenta

De ce te-ar interesa din ce este produs un profil WPC? Pentru ca, la fel ca la orice produs, daca utilizezi materialele si aditivii cei mai buni pentru a-l fabrica, este evident ca produsul nu are cum sa fie cel mai ieftin. Dar numai ingredientele cele mai bune iti garanteaza o durata de viata mai lunga a produsului.

Pentru ca vrea sa iti ofere un produs de calitate, Bencomp produce profilele din WPC (pe care le vei utiliza la confectionarea gardului tau) numai din faină de lemn de conifer sau foioase, spre deosebire de alte produse ieftine în care se folosesc deșeuri agricole (paie, ciocani de porumb, pleavă de orez).

Rețeta folosită de Bencomp se bazează pe polietilenă de înaltă densitate, polimer care conferă profilelor cea mai bună rezistență mecanică, precum și o excelentă rezistență la radiațiile ultraviolete, spre deosebire de produsele pe bază de polipropilenă sau PVC, polimeri mai duri și mai casanți în timp. Aspectul profilelor Bencomp e asemănător cu cel al lemnului, astfel ca gardul tau nu isi va pierde in nici un fel din eleganta clasica a acestuia.

Ne ingrijim de asemenea ca retetele Bencomp sa nu conțina carbonat de calciu, un material de umplutură ieftin, larg folosit în produsele de calitate inferioară. În absenţa carbonatului de calciu tăierea și frezarea profilelor cu scule pentru lemn este deosebit de ușoară, fără a uza prematur sculele folosite la debitare sau decupări. Totodată, dispar atât pericolul pătării profilelor, la ploaie, cu culoarea albă dată de dizolvarea carbonatului de calciu, cât și aspectul prăfuit ce apare după câteva luni de la montaj.

Pentru ca avem incredere in calitatea pe care o oferim impreuna cu profilele WPC Bencomp pentru garduri, garantia acordata pentru acestea este de 5 ani, fie ca vorbim despre uluci, despre stalpi, scanduri sau mana curenta.

Gard ieftin sau gard de calitate – costurile pe termen lung cu lucrări de mentenanță si întreținere

Nu te gândi doar la banii pe care-i cheltuiești acum. Poate ca prețul pe care il plătești poate părea un chilipir, însă de-a lungul anilor, multe garduri prezinta costuri suplimentare. Nu uita să te gândești la durabilitatea gardului. Un gard care nu are capacitatea de a rezista la uzură, rupere și deteriorare pe termen lung, sau variatii de temperatura vara – iarna va necesita reparații sau chiar o înlocuire, ambele putând fi costisitoare. În plus, gândește-te la întreținere și la costurile aferente. Unele garduri nu au nevoie de nici un ajutor din partea ta, pur si simplu nu au nevoie de întreținere. Așa se întâmplă in cazul lemnului compozit: este durabil si fără costuri de întreținere, fără a fi atacat de insecte sau de putregai. Nu va trebui să iți faci griji cu privire la decolorare, reparare, vopsire, curățare etc. Ești dispus să renunți la câteva sâmbete pentru a-ti îngriji gardul? Te-ai gândit bine cât va costa să iți menții gardul (mai ales dacă alegi să angajezi profesioniști pentru întreținere)? Mirajul „ieftin si bun” se dovedește întotdeauna păgubos, învață din greșelile altora si nu intra si tu in aceasta capcana.

Am putea sa mai spunem multe despre necesitatea diferenței de preț dintre un produs bun și altul mai slab calitativ. Ne vom opri insa la intelepciunea populara care a sintetizat mesajul nostru in urmatoarele cuvinte:

„Se spune ca nu exista lucru ieftin, bun si realizat intr-un timp scurt.

Daca ar fi ieftin si bun, nu ar putea fi produs repede;

Daca ar fi ieftin si produs intr-un timp scurt, nu ar fi bun;

Iar daca ar fi bun si produs repede, cu siguranta nu ar fi ieftin”.

Te lasam acum sa iti imaginezi gardul tau de vis si sa pornesti la drum in aventura construirii lui. Daca vrei sa afli mai multe despre profilele WPC produse la Buzau pentru pardoseli pentru terase exterioare, împrejmuiri (garduri, balustrade), placări exterioare, mobilier urban, foișoare, intră pe site-ul nostru www.wpcromania.ro.

Dacă ai un proiect sau o schiță, sau ai nevoie de informații suplimentare, solicită ajutorul echipei Bencomp aici: https://www.wpcromania.ro/solicita-oferta.html

Noi știm că proiectul tău este important pentru tine. Suntem aici să te ajutăm. Așteptăm mesajul tău!