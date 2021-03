Bugetul Ramnicului in pericol! Afaceristii Sorin Busca si Liviu Patru trag sforile sa dea un TUN IMOBILIAR de milioane de euro?!

Usor, usor liberalul Virgil Pirvulescu, acest factotum si stietotum din Consiliul Local Ramnicu Valcea, isi da arama pe fata! Ipochimenul care se bate cu caramida in piept ca el va creste salariul minim din municipiu la 3000 de lei (au trecut 6 luni de la alegeri si nu a facut nimic in acest sens, asa ca promisiunea se stinge intr-o gargara penibila electorala!) demonstreaza, iata, ca este exponentul unui grup de interese de natura economica. Principalul punct din programul electoral al lui Virgil P. a fost si este crearea unui parc industrial. Ideea este una laudabila si merita sustinuta de toata clasa politica, cu reprezentanti in CL Ramnicu Valcea! Din pacate, in acest caz, proiectul ar putea sa ascunda, din informatiile pe care le detinem, interese ale unor rechini imobiliari, care vor sa-si vanda catre Primaria Ramnicu Valcea niste parloage la pret de teren in buricul orasului! Miza: mai multe milioane de euro!

In schita pe care a publicat-o pe pagina de facebook Virgil P. pot sa fie vizualizate mai multe parcele de teren, iar cele mai mari sunt detinute (de cine credeti?) INTAMPLATOR de cei mai apropiati prieteni ai lui Pirvulescu: Sorin Busca de la Trustul 3 Constructii si Liviu Patru de la WISE. In orice tara cu procurori corecti, aceasta initiativa a lui Virgil P. s-ar fi interpretat CLAR ca imbraca forma unui trafic de influenta…

Tiberiu Pirnau

Iata textul postat de Virgil Pirvulescu pe pagina de facebook si schita aferenta:

Parcul industrial nu este un moft, el este o necesitate pentru confortul social al locuitorilor din Râmnicu Vâlcea!

Încă de când m-am decis să candidez la primăria orașului Râmnicu Vâlcea, prioritatea mea numărul 1 a fost realizarea Parcului Industrial și, implicit, creșterea numărului de locuri de muncă bine plătite din orașul nostru.

Criza din ultimul an ne-a dovedit cât de greu este să nu ai un loc de muncă stabil și un venit decent, care să-ți permită să ai un stil de viață echilibrat. În orașul nostru este nevoie de locuri de muncă, este nevoie de industrie. Nu ne putem baza la nesfârșit pe o economie șubredă bazată pe servicii și comerț.

Tocmai din acest motiv nu am renunțat la planul meu nici din postura de consilier local și viceprimar. Încă din luna decembrie am pus pe ordinea de zi realizarea unui SRL care se va ocupa de administrarea parcului industrial ce urmează a fi înființat.

Din păcate, toate inițiativele mele în acest sens au fost blocate, prin încălcarea legii și prin abuzuri în serviciu din partea unei părți din personalul primăriei. Nu renunț orice ar fi! Locuitorii din Râmnicu Vâlcea au nevoie de locuri de muncă și de un salariu mai mare. Parcul industrial nu este un moft, el este o necesitate pe care râmnicenii o resimt zi de zi.

Când alții spun că nu există teren pentru dezvoltarea unui parc industrial, prin fotografia de mai jos vă demonstrez falsitatea spuselor lor și lipsa interesului față de dezvoltarea orașului nostru.

Pentru că îmi asum ceea ce susțin, voi propune ca printr-o hotărâre de Consiliu Local să fiu desemnat să întreprind demersurile legale pentru intrarea în patrimoniul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea a suprafeței de 42.57 ha rămase din patrimoniul falitei SC Oltchim SA, cât și a terenurilor și imobilelor ce au aparținut fostei unități militare Vlădești.

Astfel, prin votul exprimat de către consilierii locali, dumneavoastră, cetățenii, veți vedea cine este împotriva dezvoltării orașului și aducerii investitorilor. Doar uniți reușim să fim mai buni!