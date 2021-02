PENAL! Mihaela Andreianu, actuala şefă a invatamantului valcean, ANGAJATĂ FICTIV la Exploatarea Minieră! DEMISIA! 

Mihaela Andreianu, inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar Valcea, cea care “taie si spanzura“ in invatamantul valcean si pozeaza in etalon de profesionalism si integritate, apare într-un raport întocmit de corpul de control al Ministerului Economiei cu o scurtă angajare (decembrie 2013 – martie 2014) POLITICA la Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea. O sinecura acordata sefei femeilor liberale din Valcea pe vremea aliantei politice impotriva naturii: USL (PSD+PNL)!

Controlul Ministerului Economiei şi rezultatele lui au fost recunoscute şi de directorul tehnic din cadrul EM, inginerul Constantin Melinte, potrivit publicatiei saptamana.net. Mihaela Andreianu detinea la vremea respectiva urmatoarele functii: consilier judeţean, preşedinte judeţean şi vicepreşedinte naţional în cadrul organizaţiei de femei a PNL, vicepreşedinte al filialei PNL Vâlcea, în acelaşi timp şi profesor cu normă întreagă la Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea.

Interesant este ca, dupa cum noteaza aceeasi sursa, deşi conducerea EM Râmnicu Vâlcea a informat scris ministerul că în perioada 2012 – aprilie 2015 nu au fost efectuate angajări, corpul de control a constatat că au existat totuşi două încadrări verificând statul de funcţiuni. Astfel, în data de 5 decembrie 2013, Mihaela Andreianu semnează cu conducerea SNS contractul individual de muncă nr. 11.422 şi începe efectiv lucrul în cadrul societăţii patru zile mai târziu, în cadrul Serviciului “Achiziţii” din cadrul sediului SNS, fiind încadrată cu funcţia de economist. Numai că, în aceeaşi zi în care liberala vâlceană ar fi trebuit să-şi înceapă activitatea (9 decembrie 2013), se încheie actul adiţional (nr. 11.655) la contractul individual de muncă, potrivit căruia ea urmează să-şi desfăşoare activitatea la Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea. Totuşi, abia pe 7 ianuarie 2014, lidera femeilor din PNL Vâlcea făcea o cerere prin care solicita transferul în cadrul sucursalei vâlcene, motivând că are domiciliul în Râmnicu Vâlcea (înregistrată cu nr. 104/01.01.2014). Ca atare, pe 15 ianuarie 2014, i-a fost semnat un nou contract de muncă (nr. 02/15.01.2014, deci nu un act adiţional sau o notă de transfer), cu normă întreagă de lucru (8 ore pe zi) şi un salariu de bază lunar de 2.800 lei, valabil până la data de 08.03.2014.

SALARII ILEGALE?!

În data de 6 februarie 2014, LA DOUA LUNI DE LA ANGAJARE, Mihaela Andreianu înregistrează la EM Râmnicu Vâlcea o cerere de reducere, începând cu 10 februarie, la jumătate a duratei timpului zilnic de muncă (patru ore), de data aceasta motivând că este încadrată cu normă întreagă în învăţământ, la Colegiul Economic din municipiul reşedinţă de judeţ, conform saptamana.net. Liberala delimitase chiar în cerere programul exact în care era disponibilă să desfăşoare activitatea în cadrul Exploatării Miniere Râmnicu Vâlcea: “luni, marţi, miercuri 7.30-11.30, joi 12.00 – 16.00, vineri 9.30 – 13.30”. I s-a acceptat şi această dorinţă, lucru care reiese din noul act adiţional (nr. 1.618) la contractul individual semnat în 10 februarie 2014. Numai ca aceasta solicitare a sefei invatamantului valcean, Mihaela Andreianu, ar putea devoala un aspect PENAL al angajarii la Societatea Nationala a Sarii (Bucuresti): timp de o luna a avut 2 contracte cu norma intreaga de cate 8 ore – unul la Bucuresti si celalalt la Colegiul Economic din Ramnicu Valcea! Ne intrebam cum ar fi putut lucra Andreianu in aceeasi zi cate 8 ore in doua localitati aflate la 200 km distanta?! Facea naveta zilnic?! Dupa aceea, tot o luna (ianuarie-februarie 2014), a avut doua contracte de munca, cu norma intreaga, de 16 ore insumate la Exploatarea Miniera Valcea si la Colegiul Economic Ramnicu Valcea. Bineinteles ca si acest fapt era imposibil! Cu alte cuvinte, concluzia ar putea sa fie una singura: Mihaela Andreianu a incasat ILEGAL salarii de la Societatea Nationala a Sarii, Exploatarea Miniera Valcea si Colegiul Economic Ramnicu Valcea! Autoritatile abilitate ar trebui sa verifice aceste aspecte URGENT!

Andreianu: Nu a fost nicio neregula!

“Nu a fost nicio neregulă. Eu am fost angajată pe perioadă determinată de trei luni de zile, din decembrie 2013 până la începutul lunii martie, urmând ca în martie să mă decid, fie să prelungesc contractul, fie să renunţ. Se punea problema unde să am funcţia de bază, în învăţământ sau la Miniera? Am preferat să rămân cu serviciul meu din învăţământ, unde aveam normă întreagă, la Miniera fiind cu jumătate de normă. Îmi era foarte greu să fac faţă ambelor din cauza programului foarte solicitant. Am decis să rămân la şcoală. M-am gândit şi să exclud orice posibilitate de a mi se reproşa că ţin cu dinţii de o angajare politică. Cu colegii de birou am colaborat chiar foarte bine, altfel. Eu chiar am muncit pentru toţi banii pe care i-am câştigat oriunde am fost angajată”, a declarat referitor la acest subiect Mihaela Andreianu.

Directorul Marius Tanasie: Eu am refuzat sa o angajez!