Cine isi bate joc de presa valceana! Sa va fie RUSINE! (I)

Cainele de paza al democratiei valcene este jigarit! Ros de boli pe toate partile! Presa valceana de-abia mai respira, stoarsa de vlaga, hartuita din mai toate directiile. Senzatia este ca se poate stinge oricand asemenea unei flacari palide de lumanare. Dupa zeci de ani de efervescenta, de incandescenta! Motivele sunt multiple: interne, care tin de insasi breasla jurnalistica, dar, mai ales, externe. Normal! Pentru a putea FURA din bani publici, politicienii din toate partidele au nevoie de o presa slaba, de un caine de paza al avutului public – slab, chior, surd, neputincios!

BOSS CJ, CU SACII IN CARUTA, TRATEAZA CU SICTIR SI DISPRET PRESA

Acum este mai evident ca niciodata, profitand si de pandemia nemiloasa, oamenii politici si-au dat mana si actioneaza in forta pentru a distruge bruma jurnalistica ramasa pe meleaguri valcene! Si actioneaza prin taieri de contracte, operatiuni de incaierare intre ziaristi, reclamatii, procese etc. In timp ce in tari ca Franta, SUA, Marea Britanie, Australia si chiar Ungaria – presa este sustinuta, subventionata chiar de la nivel local pana la nivel guvernamental, la noi, ma refer la Valcea, politicienii (multi dintre ei – creati si sustinuti de jurnalisti!) ne trateaza cu profund sictir si dispret! Uitati-va la ei: s-au vazut cu sacii electorali in carute si acum baga zeci de miliarde de lei in tot felul de activitati aiuritoare, de la fanfare, ansambluri folclorice pana la echipe de handbal cu rezultate de-a dreptul inexistente in ultima perioada. In bugetul Consiliului Judetean Valcea, spre exemplu, exista un capitol: sustinere cultura si sport! Fraierii de ziaristi nu au fost inclusi in aceasta forma de sustinere (prin programe tintite de promovare a judetului – ca sa dau un singur exemplu), dar au fost platiti gras tot felul de lautari, culturnici, politruci si aruncatoare cu mingea (miliarde de lei!). In schimb, sunt trimise pe banda rulanta comunicate de presa cu pretentia de a fi publicate intocmai!

MILIONAR CU SALARIU DE SUTE DE MILIOANE DE LA STAT

Se mai sponsorizeaza cate-o carte a vreunui ilustru anomim autor! In rest: nimic! In restul judetelor din Romania, in aproape toate, presa este tratata cu RESPECT, invitata la discutii, in aceasta crancena pandemie, dar si in afara ei, s-au gasit solutii LEGALE de sprijinire a presei! La noi, PSD, PNL isi rezolva propriile interese, intr-un stil mafiot, angajeaza sinecuristi cu carnete de partid, incredinteaza contracte de miliarde apropiatilor si se bat pe burta cu anumiti ziaristi care sunt dispusi sa le cante in struna pe doi lei, aruncati cu scarba de imbogatitii din bani publici! Mai nou, se angajeaza pe functii publice milionari in euro! Da, la CJ Valcea – unul dintre vicepresedinti este milionar in euro! Normal, cand sotul (ma rog – fostul sot!) este mare patron de televiziune – firesc ca Boss CJ, sa percuteze cu un post baban! Chiar avea nevoie persoana respectiva sa incaseze sute de milioane lei vechi lunar de la statul roman?! Ma, voi chiar nu mai aveti RUSINE, LIMITA, BUN SIMT?! Este vorba de un principiu aici, nu de persoana respectiva, care este o adevarata Doamna! Salariul incasat de aceasta reprezinta, ATENTIE, bugetul pe o luna al unei redactii cu 6 angajati!!! Pai e corect?!

RUSINEA APAVIL!

Mai nou, se practica, la Apavil, din dispozitia vreunui mahar politic – selectia de oferte pentru colaborarea cu presa, cu dedicatie directa pentru un anumit ziar! Probabil ca este si vina noastra, a ziaristilor valceni, ca i-am umflat cu pompa pe acesti (ne)oameni ajunsi in functii! Sa fie clar: nu cere nimeni de pomana – si presa vrea sa munceasca legal si sa fie platita pentru serviciile ei in folosul comunitatii, asa cum se intampla in toate statele civilizate! Atat si nimic mai mult! (Va urma!)

Tiberiu Pirnau