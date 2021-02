Ce conțin, de fapt, vaccinurile anti-coronavirus? Toți românii trebuie să știe 

Ce conțin, de fapt, vaccinurile anti-coronavirus? Doina Azoicăi: Aceste vaccinuri nu conțin adjuvanți

Medicul epidemiolog a mai declarat, la Digi 24, că la fel ca la orice alt medicament, există și alte componente pentru ca el să poată fi administrat. Aceasta a mai spus că aceste vaccinuri nu au adjuvanți sau conservanți.

”Ca în orice produs biologic activ sau medicament, există și alte componente, pentru ca el să poată fi administrat. De aceea, spre deosebire de vaccinuri clasice – haideți să zicem așa – trebuie precizat că aceste vaccinuri nu au adjuvanți sau conservanți. Asta vizavi de reținerea populației, în legătură cu un conservant cum ar fi thiomersalul.

Aceste vaccinuri nu conțin adjuvanți sau conservanți datorită faptului că nu sunt vaccinuri de tip clasic, dar au niște compenente pentru a le face posibil de a fi administrate. Aceste nanoparticule lipidice permit înglobarea acestui ARN, pentru a putea fi administrat într-un preparat vaccinal.”, spune Doina Azoicăi.

Sărurile, un ingredient necesar

Șefa Societății Române de Epidemiologie a mai spus că sărurile ajută preparatul să se adapteze la pH-ul și aciditatea țesutului uman.

”La fel și sucroza (zaharuri), care este conținută în preparatul vaccinul, este foarte utilă pentru a realiza crioprotecția, adică a realiza protecția produsului în ansamblu, în procesul de congelare.

Toate aceste componente nu sunt componente care să crească reactogenitatea, ci dimpotrivă, permit administrarea ARN-ului mesager în forma aceasta de preparat vaccinul.

De aceea, acesta este posibil să fie făcut la o populație foarte largă, pentru că el nu are caracteristici de reactogenitate și, în plus, are caracteristici de siguranță mult mai crescute decât preparatele vaccinale clasice”, a explicat dr. Doina Azoicăi, la Digi24.

Mai mult decât atât, medicul a dat explicații cu privire la vaccinul produs de Moderna care are un ARN mesager monocatenar, produs prin utilizarea unei transcripții în vitro.

„Sunt tehnici specifice pentru prepararea unor astfel de vaccinuri, care, pe lângă faptul că permit extragerea acestui ARN mesager – care este de fapt baza sau nucleul dur și important în această vaccinare – are și o importanță pentru ca în preparatul vaccinal să nu fie decât componenta aceasta de informație ARN (acid ribonucleic)”, a mai precizat epidemiologul.

Ce conține vaccinul Pfizer/BioNTech

5 doze într-un flacon de 2 ml

o doză (0,3 ml) conține 30 micrograme de tip ARN mesager

colesterol

clorură de potasiu

dihidrogenofosfat de potasiu

clorură de sodiu

fosfat disodic dihidrat

sucroză

apă pentru preparate injectabile

((4-hidroxibutil)azanediil) bis (hexan-6,1-diil)bis(2-hexildecanoat) (ALC-0315)

2- (polietilenglicol)-2000 -N,N-ditetradecilacetamidă (ALC-0159)

1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfocolină (DSPC)

Ce conține vaccinul Moderna