Compensaţiile financiare acordate de instanţă unei mame pentru fetiţa sa agresată de un pedofil

Tribunalul Vâlcea i-a acordat unei mame compensaţii financiare de 15.000 lei pentru fiica sa de zece ani agresată sexual în scara unui bloc. Potrivit legiştilor, agresorul are un retard mintal şi înclinaţii spre pedofilie. Suma va fi achitată de stat dacă sentinţa va rămâne definitivă.

Faptele s-au petrecut în ianuarie 2019 într-un carier din Râmnicu Vâlcea. Individul a urmărit-o pe fetiţă până în scara blocului unde a a abordat-o, întrebând-o, pe un ton blând, câţi ani are şi în ce clasă este. După ce copila i-a răspuns la întrebări, i-a ridicat geaca, puloverul şi maioul şi i-a băgat mâna, pe sub pantaloni şi ştrampi, în lenjeria intimă, atingându-i organul genital. “La scurt timp, inculpatul şi-a retras mâna, i-a spus (…) că a vrut să vadă dacă este fetiţă sau băiat şi să nu îi spună mamei ceea ce s-a întâmplat, după care a plecat (n.r. din scara blocului, unde, între timp intrase un bărbat) şi a mers la fratele său, care locuieşte în zona Nord a municipiului (…) unde a mâncat şi a fost condus de către acesta din urmă la microbuz”, se arată în considerentele sentinţei 563/2020 (rolii.ro) pronunţate de Tribunalul Vâlcea. Individul a fost identificat şi a recunoscut săvârşirea faptei prezentând în detaliu împrejurările în care a agresat-o sexual pe copilă, aspecte ce concordă în totalitate cu declaraţia fetiţei.

A acostat şi agresat mai multe fetiţe cu vârste sub 10 ani Oamenii legii au constatat că nu e la prima infracţiune de acest gen, fiind chiar condamnat după ce a supus la aceleaşi perversuni o altă copilă. “În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că inculpatul a mai fost cercetat de către organele judiciare în mai multe dosare pentru săvârşirea unor fapte similare de pedofilie, prin acelaşi mod de operare (acostarea fetiţelor cu vârste sub 10 ani, pe care le ademenea în locuri izolate şi le pipăia în zonele intime) şi chiar condamnat (…) la 1 an închisoare, pentru că, la data de 10.07.1994, a acostat pe raza municipiului o fetiţă, pe care a întrebat-o dacă este bărbat sau fată, dezbrăcând-o de pantaloni şi lenjeria intimă şi i-a atins, în repetate rânduri, organele genitale”, se mai arată în considerentele sentinţei Tribunalului Vâlcea. Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică din ianuarie 2020, întocmit de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală arată cu cine au avut de-a face victimele: “retard mental uşor cu tulburări de comportament sexual (pedofilie). A avut capacitate psihică de a înţelege conţinutul şi consecinţele social-negative ale faptelor pentru care este cercetat (discernământ păstrat). Se recomandă continuarea tratamentului psihiatric, ce poate fi efectuat şi în condiţii de detenţie”. Pentru cea mai recentă dintre faptele sale, anul acesta a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Mama copilei a cerut încă de la prima instanţă daune morale, dar nu le-a primit. Ultima solicitare a fost făcută la Tribunalul Vâlcea. “Precizează petenta că până în prezent nu a obţinut nicio sumă de bani cu titlu de despăgubiri, nici de la inculpat, nici de la vreo societate de asigurări, deşi la instanţa de fond s-a constituit parte civilă cu suma de 10.000 lei, reprezentând daune morale.

Concluzionând, petenta apreciază că suma de 25.000 lei este justificată faţă de trauma suferită de minoră, de vârstă fragedă, la care a fost supusă unor asemenea acte de agresiune sexuală şi de impactul pe care îl vor avea acestea în dezvoltarea psihică ulterioară (…) de împrejurarea că a fost nevoită să facă mai multe şedinţe de terapie psihologică”, se mai arată în considerentele sentinţei citate (rolli.ro). Iar în vara acestui an, Tribunalul Vâlcea a stabilit (printr-o decizie care însă nu e definitivă) un nivel al daunelor morale de 15.000 lei. Suma, acordată cu titlu de compensaţie financiară, se suportă din bugetul de stat prin Ministerul Justiţiei. De ce suma e suportată de stat Asupra bunurilor individului, a fost pus un sechestru însă, deocamdată ele nu au fost valorificate. Potrivit art. 33 din Legea nr. 211/2004. fondurile necesare pentru acordarea compensaţiei financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele infracţiunilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. Plata compensaţiei financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele infracţiunilor se asigură de compartimentele financiare ale tribunalelor, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost acordată compensaţia financiară sau un avans din aceasta. “Statul, prin Ministerul Justiţiei, se subrogă în drepturile victimei care a beneficiat de compensaţie financiară sau de un avans din aceasta pentru recuperarea sumelor plătite victimei”, se arată în Lege.

