Alege sa calatoresti catre Germania anul acesta cu waltrans !

Daca sunteti una dintre persoanele care lucreaza in Germania si doresti sa te intorci in Romania pentru ati petrece vacanta alaturi de cei dragi, sau doresti sa-ti folosesti timpul liber pentru a descoperi cat mai mult Germania, atunci trebuie neaparat sa citesti acest articol.

Pentru a va asigura ca indepliniti conditiile de calatorie si puteti rezerva biletul de calatorie Germania Romania cu WalTrans, trebuie sa luati in considerare toate aspectele pe care le vom enumera in acest articol.

Primul lucru de care trebuie sa tii cont este ca toate documentele pe care le luati cu dumneavoastra trebuie sa fie valabile. Pentru a calatori in Germania este necesar doar actul de identitate valabil si nu mai este necesara nicio viza, deoarece Romania face parte din Uniunea Europeana, deci aceste cerinte s-au scos.

Daca doriti sa transportati anumite produse cu dumneavoastra, trebuie sa stiti ca tutunul si alcoolul sunt interzise. Avantajul este ca produsele pentru uz personal si produsele din tarile UE sunt scutite de tarifele la vama.

Un alt lucru foarte important pe care ar trebui sa-l stiti inainte de a cumpara un bilet de calatorie este ca, daca alegeti sa calatoriti cu microbuzul Romania Germania sau Germania Romania, veti economisi mai multi bani si timp.

Majoritatea companiilor de transport persoane precum WalTrans realizeaza curse Germania Romania si retur de la adresa la adresa la preturi foarte accesibile. Prin urmare, nu va mai trebui sa gasiti alte mijloace de transport de la aeroport si sa platiti taxe suplimentare, ci veti fi lasat exact la destinatia dorita. In plus scapi de grija bagajului cum este in cazul calatoriei cu avionul, dar si de o taxa suplimentara pentru acesta. Iar daca aveti putin noroc veti putea profita de reducerile extrem de avantajoase oferite de compania WalTrans.

Daca alegeti sa calatoriti din Romania spre Germania, Olanda sau din Romania catre Belgia si retur cu WALTRANS, beneficiati de o masa calda gratuita la un restaurant aflat pe traseu, de reduceri pentru copii, studenti, pensionari, grupuri de cel putin trei persoane, dar si de o reducere daca achizitionati biletul de calatorie online direct de pe site-ul companiei waltrans.ro.

Daca vrei sa ai parte de cele mai bune conditii, de o calatorie sigura si cat mai rapida, recomandarea noastra este catre compania WalTrans, cea mai buna si cautata in domeniul transportului international de persoane.