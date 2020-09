PNL Valcea promovează parașute în sănătate și învățământ, chelneri, șoferi, balbaiți în ministere, hoți și securiști pe listele de primari

In Băile Govora cinstiții liberali, conduși de un fost țărănist care a fost coleg de partid cu mulți foști deținuți politici din România, pun candidat acum pe cine?

Pe Mihai Mateescu, deconspirat de CNSAS ca agent al securității comune și vinovat de poliție politică. Falsificator de acte publice deoarece a mințit în declarații de acceptare a candidaturii că nu a fost colaborator.

Publicația ,,Indiscret în Oltenia,, anunța chiar azi, 17 septembrie că actualul primar din Băile Govora, strămoș al Securității, a făcut poliție politică pentru bani, conform consoartei sale.

Definiția Poliției politice: ”Prin poliție politică se înțelege toate acele structuri ale securității, create pentru instaurarea și menținerea puterii totalitar-comuniste, precum și pentru suprimarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Este agent al organelor de securitate, ca poliție politică, în sensul prezentei legi, orice persoană care a îndeplinit calitatea de lucrător operativ, inclusiv acoperit, al organelor de securitate în perioada 1945-1989.,,,

Bravo băi liberalilor, mulți din voi foști țărăniști!

Și pentru că nu vă ajungeau un hoț și un colaborator al Securității ceaușiste ați pus candidat de primar, tot în zona asta, un afemeiat și fustangiu notoriu care era să omoare o polițistă ce i-a fost amantă după ce a prins- o în flagrant oral cu alt bărbat și care s-a făcut de rîs patru ani alergând după femei, reclamându-le pe unele pe la toți șefii, lăsînd stațiunea respectiva in paragină și dansînd prin cluburi.

Deci pe o raza de doar cîțiva kilometri pătrați PNL trimite în fața alegătorilor un primar cleptoman, un primar turnător și fost securist și un primar curvar!

Iar eu sunt catalogat de o parte din acești liberali ca ziarist al ciumei roșii! Asta după ce ani în șir, alegeri după alegeri, am votat PNȚCD și apoi PNL!

Și am votat PNȚCD în 90 în 92 în 96 și în 2000.

Dar cum dracu să votez acum, în 2020, cu PNL! Care PNL ? Cel care promovează parașute în sănătate și învățământ, chelneri, șoferi, bîlbîiți în ministere și hoți și securiști pe listele de primari? Ptiu Drace!

Traian Guminski