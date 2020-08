Coronavirus: Organizația PNL Mateesti se afla in carantina

Organizația PNL Mateesti se afla in carantina dupa ce fratele primarului liberal, Valerian Alexie, a fost depistat pozitiv Covid-19. Gabriel Alexie s-a intalnit cu mai multi membri PNL inaintea testarii. Primarul Alexie se afla in izolare la domiciliu pentru 14 zile. Printre cei care ar trebui sa intre in izolare se afla si Florentin Andreita, candidatul PNL la Primaria Mateesti.