Cauti un suport de telefon pentru bicicleta? Afla care sunt cele mai votate modele! 

Sistemele de navigatie disponibile pe telefoane, atat IoS, cat si Android, s-au imbunatatit considerabil in ultimii ani. Indiferent de sistemul de operare al device-ului mobil, poti sa obtii coordonate geografice precise, care sa iti faciliteze deplasarile. Automat, insa, ai nevoie de un suport de telefon pentru bicicleta.

Alege un model performant, daca vrei sa ai un accesoriu durabil, care sa nu iti expuna telefonul la niciun risc. Nu uita: nu exista alternative in aceasta privinta. Utilizarea necorespunzatoare a telefonului in timpul deplasarilor te poate condamna la cele mai grave incidente. Un bun suport telefon pentru bicicleta iti va garanta conditiile de siguranta. Afla care este cel mai cautat suport telefon bicicleta din acest moment.

CONNECT BIKE BUNDLE 4 IN 1, in topul aprecierilor pasionatilor de ciclism

Acest model de suport se afla in stoc limitat in magazinele online, dintr-un simplu motiv: este extrem de cautat si de bine vandut. Se adreseaza posesorilor de Galaxy S9 sau S8, fiind special conceput pentru gama Samsung.

Asigura o buna sustinere, printr-un sistem de prindere ferma de ghidon. Pe cat de usor este de instalat, pe atat este de simplu de utilizat. Pretul de achizitie este unul mediu, de 269 RON in magazinul MosIonRoata.ro, unde poti beneficia inclusiv de garantie, timp de 24 de luni. Este un accesoriu de tip multifunctional, care isi merita toti banii. Odata ce l-ai achizitionat, nu vei mai avea nevoie de alt produs.



SP CONNECT HUSA SILICON asigura protectie sporita device-ului mobil

La mai putin de jumatate de pret, modelul SP Connect ce integreaza husa de silicon transparenta vine la pachet cu un sistem eficient de protectie a device-ului mobil. Acest produs se adreseaza celor care tin un Samsung S7 Edge si vor sa il protejeze de umiditate sau mizerie.

Carcasa SP Connect asigura un nivel sporit de siguranta in conditii de ploaie, praf sau mizerie si – prin aspectul sau transparent – nu influenteaza in niciun fel aspectul estetic al telefonului. Mai mult, confera device-ului o rezistenta mult sporita la socuri, in timp ce ecranul este functional 100%. Produsul se bucura de foarte multe recenzii pozitive. Merita!

Cauti un alt suport telefon bicicleta? Vezi care sunt cele mai cunoscute branduri

Daca modelele de mai sus nu sunt compatibile cu telefonul tau sau cauti un alt sistem de fixare, iata o veste buna: exista o foarte mare diversitate pe piata in categoria acestor articole speciale pentru ciclism.

Fii foarte atent, insa, atunci cand iei decizia de achizitie. Pe langa criteriul pretului, e foarte important sa ai in vedere rezistenta, durabilitatea si siguranta pe care o ofera un suport de telefon pentru bicicleta (in conditii diferite de deplasare). Alege branduri de renume, cum ar fi: SP Connect, BBB, Force sau XLC. Varietate gasesti la MosIonRoata.ro, locul unde te asteapta acel suport telefon bicicleta pe care il cauti.

La MosIonRoata.ro, fiecare suport telefon pentru bicicleta este de calitate



Daca vrei sa nu dai gres in achizitia unui suport telefon pentru bicicleta ta, atunci cumpara din cel mai popular magazin biciclete online, MosIonRoata.ro.

Pe langa posibilitatea de retur in 14 zile indiferent de motiv, poti sa te bucuri si de garantia produsului, timp de 24 de luni. In plus, daca ai nevoie de indrumare si suport, echipa de experti a magazinului iti sta la dispozitie cu toate detaliile de care ai nevoie pentru o alegere inspirata. Succes!

