Stefan Prala (PER) se pregateste sa candideze la functia de presedinte al Consiliului Judetean Valcea

„Aşa cum am repetat, voi candida pe listele Partidului Ecologist Român, nu vom face nicio alianţă. PER este partidul care mi-a întins o mână când celelalte partide politice mari făceau pe fetele mari. Cu PSD am avut un contract care a funcţionat bine pentru judeţ, dar este exclusă orice alianţă cu social-democraţii. Încă nu ne-am gândit dacă vom avea candidat la preşedinţia judeţului. Vom avea însă liste de consilieri în fiecare localitate şi în peste 60% din localităţi vom avea candidat la primării”, a precizat recent Mircia Gutău.

Pe surse aflam, totusi, ca pentru candidatura la functia de presedinte al Consiliului Judetean Valcea din partea PER se pregateste de zor – Stefan Prala, fostul director de la ABA Olt, actualul administrator al CET Govora. Mircia Gutau are, iata, ambitii maxime, inclusiv in ceea ce priveste functia de presedinte al CJ. Dupa cum se misca lucrurile in judet, armata ecologista se mareste pe zi ce trece, iar ideea unui candidat propriu la CJ prinde contur pe zi ce trece. Vom vedea ce va fi!