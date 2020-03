Consumul de carburant: 5 METODE prin care puteti economisi combustibil

Variatiile de pret, in cazul combustibilului, ii determină pe soferi sa caute diferite metode de reducere a consumului de carburant. In majoritatea cazurilor, acesta creste daca conducatorii auto au un comportament necorespunzator la volan, dar exista si situatii in care cauza este de fapt o defectiune tehnica, de exemplu, anvelope depresurizate sau termostat avariat.

Iata cum puteti consuma mai putin combustibil

Indiferent de modelul masinii, exista cateva metode prin care puteti reduce consumul.

Folositi anvelope corespunzatoare sezonului

Unul dintre cele mai cunoscute motive pentru care masina consuma mai mult carburant este utilizarea necorespunzatoare a anvelopelor. Astfel, daca utilizati modele de anvelope pentru sezonul cald in conditii de iarna, cand sunt temperaturi scazute sau chiar zapada, motorul va fi suprasolicitat. Acelasi principiu se aplica si vara.

Prin urmare, asigurati-va ca schimbati anvelopele la timp.

Pastrati o turatie corecta

Consumul de motorina sau benzina depinde si de turatie. Daca este corecta, veti consuma mai putin. Astfel, trebuie sa evitati supraturatia sau subturatia, deoarece, aceasta din urma, chiar daca nu afecteaza in mod direct consumul, are un impact negativ asupra altor piese care se pot deteriora inainte de termen.

Este important sa stiti ca turatia corecta difera in functie de automobil. In general, este cuprinsa intre 1.700 rpm si 2.500 rpm.

Utilizati frana de motor

Daca sunteti in trafic si este aglomerat, frana de motor poate reduce considerabil consumul masinii. Pentru a o utiliza eficient, trebuie sa pastrati o distanta corespunzatoare fata de celelalte autoturisme. De altfel, folosirea franei de motor se recomanda in mod constant, nu doar in aceste conditii. Aceasta metoda are un impact pozitiv asupra eficientei franarii, dar ajuta si la prelungirea vietii placutelor aferente, incetinind evolutia nivelului de uzura.

Limitati folosirea aerului condiționat

Este foarte cunoscut faptul ca aerul conditionat consuma. Astfel, cel mai bine este sa il folositi doar cand aveti neaparat nevoie, mai ales ca beneficiati si de un sistem de ventilatie. Daca aveti grija sa parcati masina la umbra sau deschideti geamurile in mers, pentru a lasa aerul fierbinte sa iasa, veti observa ca aerul conditionat nu va mai fi necesar, mai ales daca ne gandim ca acesta duce la cresterea consumului de carburant cu 10% sau chiar 20%.

Nu ingreunati inutil masina

Fiecare kilogram pe care masina il poarta in miscare ii solicita acesteia energie, mai exact, combustibil. Asadar, asigurati-va ca nu transportati lucruri inutile. Este chiar indicat sa umpleti doar jumatate sau chiar o treime din rezervor, nu pe tot. Important de stiut este si faptul ca, la fiecare 35 de kg, consumul masinii creste cu aprox. 1-1.5%.

Prin urmare, consumul optim de carburant are la baza un stil preventiv de condus, precum si o intretinere corespunzatoare a masinii. De asemenea, luati in considerare ca uzura are, de asemenea, un impact mare.

sursa foto: envato.com