Prefectul liberal Atheneum FALIMENTEAZA toate primariile din Valcea! Presiuni penale asupra Consiliului Judetean!

Nu vreau sa intru in polemici cu INSTITUTIA prefectului insa ii asigur pe valceni ca la Consiliul Judetean se respecta legea! As putea interpreta gestul ca o presiune, dar nu o sa o fac si isi vor primi raspunsul! Adresa nu este cumva o imensa eroare?! Intreb institutia prefectului daca este sarcina de partid? Doar intreb!

Saptamana viitoare vom clarifica absolut toate aspectele si vom aproba bugetul astfel incat primariile si institutiile subordonate Consiliului Judetean sa nu se blocheze sau sa intre in faliment, urmare a unor gesturi inconstiente ale unor sfatuitori de pe langa INSTITUTIA prefectului!

Adresa este o premiera in materie de procedura si cooperare institutionala, dar si aceste aspecte vor fi incadrate si lamurite.

Daca doreste INSTITUTIA prefectului, punem la dispozitie hotararile adoptate de CJ in 2015 si prima parte a anului 2016, asa ca sa faca o comparatie!

In rest, ii asigur pe valceni si pe colegii primari ca respectam legea si nici nu ne intimidam, deoarece prin toate demersurile noastre facem proiecte bune pentru oameni.

Constantin Radulescu, presedinte CJ Vâlcea