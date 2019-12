CJ Valcea: Firma STRABAG nu va primi nici macar un leu până când deficiențele apărute pe DJ 678 A nu vor fi remediat

Cu privire la apariția, în spațiul public, a unor informații referitoare la DJ 678 A, care a fost asfaltat parțial și care prezintă zone cu deficiențe de calitate, pe un tronson de cca 800 m, pentru o corectă informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:

Drumul Județean 678 A este în curs de reabilitare, iar lucrările sunt în fază incipientă.

Modernizarea acestuia se realizează în baza unui proiect cu finanțare europeană aflat în implementare și care cuprinde lucrări complexe, reabilitări de poduri, amenajări de rigole, podețe, trotuare, precum și turnarea a două straturi de asfalt pe întreaga lungime de 26,868 km.

Prin urmare, precizăm că neconformitățile apărute pe parcursul execuției lucrărilor, au fost identificate de reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea și aduse la cunoștință, atât constructorului, cât și asistenței tehnice din partea proiectantului și supervizorului, în vederea identificării soluțiilor de remediere.

De asemenea, mai subliniem și faptul că nu se va deconta constructorului nici măcar un leu, până când deficiențele apărute nu vor fi remediate, cu respectarea standardelor de calitate în vigoare.

Deși depunem toate eforturile pentru ca astfel de deficiențe să nu apară pe parcursul derulării contractelor aflate în implementare, unele situații imprevizibile nu pot fi anticipate, însă ceea ce putem garanta este faptul că vom interveni cu promptitudine și fermitate, în condițiile legii, astfel încât lucrările realizate să fie de o înaltă calitate.

Compartimentul Comunicare, Relații Publice

Informatii despre proiect:

Antreprenorul general Strabag a castigat in luna iunie 2019 un contract cu o valoare de atribuire de 48.992.027,1 lei (10 milioane euro!)- acordat de Judetul Valcea (Consiliul Judetean Valcea) – care prevede implementarea unui obiectiv de investitii denumit „Achizitia publica de lucrari din cadrul proiectului Modernizare DJ 678 A, DN 64 (Tatarani) – Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predesti – Corbii din Vale – Popesti – Ginerica – Limita Judet Arges”. Se vor asigura astfel servicii de executie specifice, conform cerintelor din caietul de sarcini.

Astfel, autoritatea contractanta informeaza ca ofertantul castigator va respecta obiectul contractului de lucrari, care il reprezinta modernizarea DJ 678 A. La finalul contractului, lucrarile trebuie finalizate in integralitate, in conformitate cu proiectul tehnic elaborat de SC Proiect – Construct Regiunea Transilvania SRL si cu legislatia in vigoare privind lucrarile de drumuri, prin aducerea starii drumului la indicatorii descrisi in proiect.

„Prin proiect se propune modernizarea drumului judetean 678 A, situat in Regiunea Sud Vest Oltenia, judetul Valcea, care porneste din DN 64, parcurge comunele Mihaesti, Galicea, Nicolae Balcescu si Milcoiu, unde se intersecteaza cu DN 7 (E81). Prin proiect se vor realiza: modernizarea drumului DJ 678 A pe o lungime de 26.868 km; suprafata platforma drum: – 214.944 mp; drumuri laterale pana la limita intabularii 36,1%: -3.251 mp; drumuri laterale in afara limita intabularii 63,9%: – 5.749 mp; suprafata statii de autobuz: – 1.743 mp; accese la proprietati: – 1.500 buc.; parapeti de siguranta: – 1.010 m; santuri pereate – 36.909 m; rigola carosabila – 1.860 m; trotuare – 21.000 mp; popas – 310 mp; podete transversale – 42 buc.; podete reabilitate – 3 buc.; podete laterale – 75 buc.; semnalizare orizontala – 88,67 km; semnalizare verticala – 534 buc.; consolidari – 450 m; poduri – 14 buc.; relocare stalpi beton (30 buc) si lemn (10 buc) – 40 buc.; alte relocari, daca este cazul. Lucrarile vor fi executate in conformitate cu proiectul tehnic elaborat de SC Proiect – Construct Regiunea Transilvania SRL”, se mai arata in anuntul de atribuire.