Agenda culturala a lunii decembrie in judetul Valcea

decembrie

Clubul Seniorilor Râmnicu Vâlcea

Editarea revistei semestriale ”Seniorii”, nr. 18 și lansarea publicației.

Organizator:

Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură, Județul Vâlcea.

1 decembrie

Ora 10,00: Monumentul Independenţei Râmnicu Vâlcea

Ceremonie militară, cu depunere de coroane şi jerbe de flori, dedicată Zilei Naţionale a României.

În context: Întâlnirea prefectului județului Vâlcea și a comandantului Garnizoanei Râmnicu Vâlcea cu oficialitățile centrale și locale pe platoul din fața Instituției Prefectului; Deplasarea oficialităților spre monumentul Independenței din municipiul Râmnicu Vâlcea; Intonarea Imnului Național al României de către Fanfara Județeană ”Constantin Brâncoveanu”; Prezentarea semnificației ceremoniei și a invitaților; Oficierea serviciului religios; Prezentarea alocuțiunilor; Festivitatea de depunere de coroane și jerbe de flori; Deplasarea autorităților, invitaților și participanților la ceremonie, la locul de dispunere pentru a asista la defilarea cu trupe și tehnică militară; Defilarea detașamentelor participante și a tehnicii militare specifice – Calea lui Traian (între Colegiul Național ”Alexandru Lahovari” și Podul ”Vinerii Mari”).

Organizatori:

Instituţia Prefectului Judeţul Vâlcea;

Garnizoana Râmnicu Vâlcea.

1 decembrie

Ora 11,00: Muzeul Memorial ”Nicolae Bălcescu”

Festival-Concurs Național de Eseuri Literare “Respect față de patrie”, ediția a II-a.

Organizatori:

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea;

Muzeul Memorial ”Nicolae Bălcescu”.

Parteneri:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea;

Societatea Tinerilor Creatori și Artiști Vâlcea.

1 decembrie

Ora 12,30: Monumentul dedicat Eroilor din Parcul central Băile Govora

Ceremonie militară, cu depunere de coroane şi jerbe de flori, dedicată Zilei Naţionale a României.

Organizatori:

Garnizoana Râmnicu Vâlcea;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Magheru” al Județului Vâlcea;

Primăria orașului Băile Govora.

1 decembrie

Ora 13,00: Shopping City Mall Râmnicu Vâlcea (zona de fast-food)

”1 Decembrie cercetășesc la Shopping City”. Activități: ateliere de confecționat brățări și bandane tricolore, cocarde; oferirea de cocarde, brățări tricolore și stegulețe celor aflați în mall; cântece patriotice; dansuri populare.

Organizator:

Organizaţia Naţională ”Cercetaşii României” – Centrul local ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea.

1 decembrie

Ora 16,00: Zona Casa Tineretului Ostroveni

Concert extraordinar de 1 Decembrie ”Cu drag, de la Vâlcea – La Mulți Ani, România!” susținut de invitații speciali: Tudor și Nicolae Furdui Iancu, acompaniați de formația ”Crai Nou”, Ansamblul vocal și Orchestra ”Jidvei România”, Orchestra profesionistă ”Rapsodia Vâlceană” și Fanfara Județeană ”Constantin Brâncoveanu” Vâlcea, dedicat Zilei Naționale a României.

Organizator:

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.

1 decembrie

Program dedicat Zilei Naţionale a României.

Ora 17,00: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Spectacol muzical al Corului de Copii ”Românaşul”, Palatul Copiilor Bucureşti.

Ora 18,00: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Spectacol de dans ”Trupa AS”, Palatul Copiilor Bucureşti.

Ora 19,00: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Deschiderea ”Târgului de iarnă”, aprinderea iluminatului festiv.

Ora 19,00: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Spectacol de dansuri populare cu grupul de căluşari ”Muguraşii Brâncovenilor” din judeţul Olt.

Ora 19,00: Galeriile de Artă ”Artex” Râmnicu Vâlcea

”Semne identitare – sunet și culoare” – Orchestra de Cameră a Filarmonicii.

Dirijor: Florin Totan.

Organizator:

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

Partener:

Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

1 decembrie

Ora 18,00: Galeria ”Cozia – Pasaj 1” Râmnicu Vâlcea

Expoziția de artă a tinerilor artiști. Expun: studenți, masteranzi și doctoranzi din București, Timișoara, Cluj și Sibiu.

Organizator:

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Vâlcea.

1 decembrie

Ora 19,00: Galeria ”Artex” Râmnicu Vâlcea

Expoziția ”Semne identitare”. Expoziția va fi deschisă în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020.

Organizator:

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Vâlcea.

1 decembrie

Bălcești

Cupa ”1 Decembrie” (handbal,fotbal), etapa județeană.

Organizator:

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea.

2 decembrie

Ora 11,00: Horezu

Dezvelirea Monumentului Eroilor Romanii de Jos. În context: Slujba de sfințire; Moment de reculegere; Concert de fanfară; Onor militar; Program artistic al Clubului Copiilor (”Cinste eroilor Neamului”).

Organizator:

Primăria oraşului Horezu.

2 decembrie

Ora 19,00: Sala Lahovari a Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea

”Bucuriile muzicii 2” – Orchestra simfonică a filarmonicii.

Dirijor: Florin Totan.

Soliști: Mihai Sîrbu – corn; Ioan Gabriel Luca – corn.

În program:

A. Mozart – Uvertura operei ”Titus” (”La clemenza di Tito”); Ph. Telemann – Concert pentru 2 corni și orchestră (2 trombe selvatiche), TWV 54, Mi Bemol Major; A. Mozart – Simfonia nr. 35, ”Haffner”, K. 385.

Organizator:

Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

4 – 6 decembrie

Orele 10,00 – 18,00: Holul Mare al Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea

Târgul de carte pentru copii și tineret, ediția a XIV-a.

Ora 10,00: Deschiderea târgului.

Organizator:

Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea.

Parteneri:

Librăriile ”Humanitas”, ”Aldan”, ”Roxicom” și ”Librin”.

4 decembrie

Sfânta Mare Muceniţă Varvara

Sfânta Muceniţă Varvara este fecioara martiră creştină care a trăit în timpul împăratului roman Maximian Hercule (284-305). Hagiografii ne arată că originea sfintei se află în Nicomedia (azi Izmit, Turcia). Ea se numără printre aşa-numiţii “Patrusprezece Ajutători” invocaţi cu precădere în Evul Mediu drept protectori în caz de pericol.

Datorită frumuseţii ei neobişnuite ea a fost ferecată de tatăl ei, Dioscorus, într-un turn. În captivitate se converteşte la creştinism. Ca urmare a convertirii tânăra dispune ca sălii de baie din turn să i se adauge o a treia fereastră, semn al venerării trinităţii. Tatăl îşi condamnă fiica de îndată ce află acest motiv. Aceasta reuşeşte să fugă şi este în mod miraculos ascunsă în interiorul unei stânci. Trădată de un păstor, Varvara va fi întemniţată, bătută cu nuiele şi arsă de făclii. Însuşi tatăl ei îi va pune capăt zilelor, prin decapitare. De aceea Dioscorus este ucis de un trăznet.

Cea mai veche mărturie a venerării Varvarei în Occident este reprezentarea pe un pilastru din Santa Maria Antiqua de la Roma, datând din secolul al VIII-lea. Se pare însă că sfânta era cunoscută în Italia prin intermediul bizantin încă din secolul al VI-lea.

La sfârşitul secolului al XV-lea călugărul flamand Jan de Wackerzeele a îmbogăţit legenda Varvarei cu multe descrieri a miracolelor înfăptuite de sfântă. Cele mai vechi mărturii ale venerării sfintei s-au găsit în Edessa, în bazilica copţilor din Cairo şi pe teritoriul Imperiului Bizantin. Se spune că împăratul Iustinian ar fi transferat relicvele sfintei din Cairo la Constantinopol. În anul 1000 moaştele au fost aduse în bazilica San Marco din Veneţia şi sunt păstrate din 1909 în Mănăstirea San Giovanni Evangelista din Torcello, în apropierea Veneţiei.

În Evul Mediu târziu, cultul sfintei a luat adeseori forme caracteristice culturii populare, cum ar fi misterele şi reprezentaţiile de teatru. Tot în acea perioadă sfânta a devenit, datorită adăpostului pe care i-l oferise conform legendei o stâncă, patroana minerilor. La finele Evului Mediu Varvara devenise importantă ca patroană a muribunzilor. Varvara este cunoscută ca patroană spirituală a minerilor, geologilor, arhitecţilor, artileriştilor şi prizonierilor. Datorită captivităţii din turn şi a schimbărilor iniţiate în arhitectura sălii de baie Varvara a fost considerată a fi atât protectoarea turnurilor şi a fortificaţiilor (deci şi a constructorilor şi arhitecţilor), cât şi patroana artileriştilor şi a focurilor de artificii, a pirotehnicienilor în general. Ultima ipostază se datorează fulgerului care l-a ucis pe tatăl ei. Bisericile creştine, Ortodoxă cât şi Catolică, o prăznuiesc în fiecare an la data de 4 decembrie.

– Biserica cu hramul „Sfânta Mare Muceniţă Varvara” din Salina Ocnele Mari.

4 decembrie

Ora 16,30: Secția Periodice a Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea

Lansarea cărții ”Dream Management”, autor: Mirela Oprea cu atelier demonstrativ.

Organizator:

Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea – Centrul Europe Direct.

4 decembrie

Ora 17,00: Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea

Lansarea romanului ”Marele incendiator. Cronica unui fapt divers”, autor Stelian Tănase, Editura ”Corint”, 2019.

”Marele incendiator. Cronica unui fapt divers” prezintă România anilor 2000, cu o poveste de dragoste, un personaj pe care creatorul lui îl aseamănă cu Zorro, și cu o mulțime de figuri bidimensionale, caricaturale, agitându-se grotesc pe fundal. Povestea pare ușor neverosimilă prin raportare la superficialitatea mentalului nostru comun, dar cu atât mai reală. Cei doi îndrăgostiți se pierd, pier tragic, ca în orice istorie gen “Romeo și Julieta”. Ei sunt sacrificați de o societate care nu caută adevărul. Acesta este rolul cronicarului omniscient care ne redă în roman o versiune a faptelor. Dar este oare cea adevărată?

„Marele incendiator” l-a scris greu. A pornit de la o întâmplare tristă, pentru a reconstitui imaginea lipsei de repere și a isteriei dominante în societatea românească postdecembristă.

Stelian Tănase a scris o carte ca să scape de suferința pe care i-a provocat-o moartea câinelui său: ”În perioada în care Bucureștiul era înnebunit de problema câinilor maidanezi, era un oraș rupt în două, unii apărau câinii, alții alergau după ei să-i omoare, am salvat un câine, Lăbuș. Cum casa mea era în construcție, l-am lăsat la vecini. O dată, am intrat să mă joc cu el, am uitat poarta deschisă, Lăbuș a ieșit și în următoarele două minute a fost lovit de o mașină. Am plâns, l-am îngropat, am suferit mult, durere amestecată cu multă vină. Și sper că am reușit să scap cumva de această suferință, scriind cartea asta”.

Romanul ”Marele incendiator” este scris pentru plăcerea lecturii, pentru cei care vor să fie captivați de poveste, ”scriu pentru oameni, nu pentru spațiul cosmic și Nobel”, a precizat Stelian Tănase.

Organizatori:

Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea;

Editura ”Corint”.

5 decembrie

Sala ”Florin Isuf” a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj

Expoziția de icoane pe sticlă și lemn ”Luminile lui Decembrie”.

Organizator:

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.

Partener:

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.

5 decembrie

”Ajunul lui Moş Nicolae”.

Ora 16,00: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Spectacol al elevilor de la Liceul de Arte ”Victor Giuleanu” (clasa de Canto Prof. Doina Ghiţan).

Ora 17,00: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Spectacol al elevilor de la Liceul de Arte ”Victor Giuleanu” (clasa de Canto Prof. Robert Pâlşu).

Ora 17,45: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Recital de muzică uşoară Alexandra Popescu.

Ora 18,00: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Aprinderea luminilor în Bradul de Crăciun.

Ora 19,00: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Recital al formaţiei de pop-opera ”Distinto”.

Organizator:

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

Partener:

Liceul de Arte ”Victor Giuleanu” Vâlcea.

5 decembrie

Ora 16,00: Secția Periodice a Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea

Activitatea „Priorități și perspective europene”.

Organizator:

Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea – Centrul Europe Direct.

6 – 7 decembrie

Sediul Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea

Festivalul – Concurs Național ”Pianul, a doua pasiune”, ediția a V-a.

Organizator:

Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea.

6 – 7 decembrie

Ora 21,00: ”Aby Stage Bar” din Râmnicu Vâlcea

Concert caritabil – ”Împreună pentru Andrei”.

Organizatori:

Asociația Mentor Rock.

”Aby Stage Bar” Râmnicu Vâlcea.

6 decembrie

Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei

Sfântul Ierarh Nicolae a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian. Mai întâi a strălucit prin vieţuire călugărească iar pentru viaţa lui îmbunătăţită a fost făcut arhiereu. Dar pentru că sfântul propovăduia cu îndrăzneală credinţa în Hristos a fost prins de mai-marii cetăţii, a fost bătut şi chinuit, apoi aruncat în temniţă, împreună cu alţi creştini. Când marele şi binecredinciosul împărat Constantin a ajuns, cu voia lui Dumnezeu, împărat al romanilor, au fost eliberaţi din legături toţi cei închişi şi, odată cu aceştia, şi Sfântul Nicolae, care s-a dus în Mira. Nu după multă vreme a fost adunat cel dintâi sinod de la Niceea convocat de marele Constantin, la care a luat parte şi minunatul Nicolae.

Sfântul Nicolae a făcut multe minuni aşa cum arată istoria vieţii sale. A izbăvit de la moarte pe trei bărbaţi năpăstuiţi pe nedrept. Pe când aceştia erau în închisoare au aflat de timpul când aveau să fie omorâţi şi au chemat pe sfânt în ajutor; i-au pomenit şi de binefacerile ce le făcuse cu alţii, cum izbăvise de moarte pe alţi trei bărbaţi din Lichia. Iar Sfântul Nicolae, cel grabnic spre ajutor şi gata spre apărare, s-a arătat în vis împăratului şi eparhului; pe eparh l-a mustrat pentru că a defăimat împăratului pe cei trei bărbaţi, iar împăratului i-a arătat şi i-a dovedit ca bărbaţii aceia sunt nevinovaţi şi că din pizmă au fost pârâţi că au uneltit împotriva lui. Şi aşa i-a izbăvit Sfântul Nicolae de la moarte. Pe lângă acestea a făcut încă şi alte minuni şi ajungând la adânci bătrâneţi, s-a mutat către Domnul.

Monumente istorice vâlcene cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae:

– Catedrala Arhiepiscopală “Sfântul Nicolae”, Râmnicu Vâlcea;

– Biserica de la Râureni, Râmnicu Vâlcea;

– Biserica fostului schit “De sub piatră” (“44 de izvoare”) din satul Pietreni, comuna Costeşti;

– Biserica fostului schit Olteni, comuna Bujoreni;

– Biserica din str. prof. dr. Olănescu, oraş Băile Olăneşti;

– Biserica din fostul sat Irimeşti (parohia Vasilaţi), oraş Bălceşti;

– Biserica din satul Valea Mare, oraş Berbeşti;

– Biserica din satul Gânguleşti, cătun Slăveşti, oraş Berbeşti;

– Biserica din oraşul Drăgăşani;

– Biserica fostei mănăstiri Slătioarele din satul Slătioarele, oraş Ocnele Mari;

– Biserica din satul Săliştea, comuna Amărăşti;

– Biserica din satul Nemoiu, comuna Amărăşti;

– Biserica din satul Padina, comuna Amărăşti;

– Biserica din satul Poeni”, comuna Bărbăteşti;

– Biserica din satul Vătăşeşti, comuna Bărbăteşti;

– Biserica fostului schit Teiuşu din satul Teiuşu, comuna Buneşti;

– Biserica din satul Câinenii Mari, comuna Câineni;

– Biserica din satul Câinenii Mici, comuna Câineni;

– Biserica din satul Câinenii Mari, comuna Câineni;

– Biserica din satul Groşi, comuna Cernişoara;

– Biserica din satul Dobreşti, comuna Dănicei;

– Biserica din satul Geamăna, comuna Drăgoeşti;

– Biserica din satul Becşani, comuna Fârtăţeşti;

– Biserica din satul Giuleşti, comuna Fârtăţeşti;

– Biserica din satul Stănculeşti, comuna Fârtăţeşti;

– Biserica din satul Dozeşti, comuna Fârtăţeşti;

– Biserica din satul Mănăileşti, comuna Frânceşti;

– Biserica din satul Frânceşti, comuna Frânceşti;

– Biserica din satul Herăşti, comuna Ghioroiu;

– Biserica din satul Chituci, comuna Glăvile;

– Biserica din satul Drăgăneşti, comuna Goleşti;

– Biserica din satul Obislavu, comuna Grădiştea;

– Biserica din satul Guşoianca, comuna Guşoieni;

– Biserica din satul Ioneşti, comuna comuna Ioneşti;

– Biserica fostei mănăstiri Mamu din satul Stăneşti-Lunca, comuna Lungeşti;

– Biserica din satul Malaia, comuna Malaia;

– Biserica din satul Zăvoieni, comuna Măciuca;

– Biserica din satul Mamu, comuna Mădulari;

– Biserica, satul Măldăreşti;, comuna Măldăreşti

– Biserica din satul Negreni, comuna Mihăieşti;

– Biserica din satul Cetăţeaua, comuna Mitrofani;

– Biserica din satul Muereasca de Jos, comuna Muereasca;

– Biserica din satul Coasta, comuna Păuşeşti-Măglaşi;

– Biserica din satul Spinu, comuna Perişani;

– Biserica din satul Ursoaia, comuna Pesceana;

– Biserica din satul Angheleşti, comuna Pietrari;

– Biserica din satul Copăceni, comuna Racoviţa;

– Biserica din satul Dealul Bisericii, comuna Sineşti;

– Biserica din satul Stoileşti, comuna Stoileşti;

– Biserica din satul Dobruşa de Jos, comuna Ştefăneşti;

– Biserica din satul Vijoeşti, comuna Tetoiu;

– Biserica din satul Ţepeşti, comuna Tetoiu;

– Biserica din satul Văleni, comuna Voiceşti;

– Biserica din satul Făureşti, comuna Zătreni.

6 decembrie

Sediul Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea

”Magia Crăciunului” – expoziția copiilor de la atelierele de pictură.

Organizator:

Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea.

6 decembrie

Comuna Gușoeni

Concert folcloric susținut de Orchestra profesionistă ”Rapsodia Vâlceană”, în contextul manifestării ”Fiii satului”.

Organizator:

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.

Partener:

Primăria comunei Gușoeni.

6 decembrie

Râmnicu Vâlcea

Cupa CSS (volei), etapa locală.

Organizator:

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea.

7 – 22 decembrie

Bălcești

Cupa Olteniei (fotbal), ediția a II-a, etapa județeană.

Organizator:

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea.

7 decembrie

Sfânta Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş

Sfânta Filofteia s-a născut în cetatea Târnovo din Bulgaria şi a crescut în sânul unei familii creştine. Tatăl său era plugar. Iar mama ei a trăit puţină vreme, după care a murit. A avut însă timp această cinstită maică să îşi înveţe copila spre faptele bune, care îi plac lui Dumnezeu. Fetiţa orfană de mamă nu a avut o copilărie tristă, pentru că şi-a bucurat sufletul cu împlinirea celor învăţate de la mama ei. Ea a iubit înţelepciunea cuvintelor lui Dumnezeu, postul, rugăciunea, ajutarea săracilor şi a celor aflaţi la nevoie. Nu avea vreme şi nici dorinţă de a se îmbrăca în haine scumpe, de a participa la jocurile şi dansurile copiilor şi tinerilor din cetatea ei. Numele ei îi arată şi întreaga ei vieţuire, pentru că „Filofteia” înseamnă „iubitoarea de Dumnezeu”. Moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia se află în capela sau paraclisul Mănăstirii Curtea de Argeş, lângă biserica episcopală ridicată cu mari sacrificii de Neagoe Basarab şi Doamna Despina.

Monumente istorice vâlcene cu hramul Sf. Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş:

– Biserica din satul Grebleşti, comuna Câineni;

– Biserica din str. Calea lui Traian, nr. 201B, municipiul Râmnicu Vâlcea.

7 decembrie

Râmnicu Vâlcea

Cupa ”Sergiu Radu” (baschet), etapa interjudețeană.

Cupa A.J.K. (karate), etapa interjudețeană.

Organizator:

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea.

8 decembrie

”Şlagăre Româneşti”.

Ora 17,00: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Recitalul artistei Oana Sîrbu.

Ora 17,50: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Recitalul formației de muzică rock ”Semnal M”.

Organizator:

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

9 decembrie

Ora 19,00: Sala Lahovari a Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea

”Liliacul” – Johann Strauss. Orchestra simfonică a filarmonicii.

Dirijor: Florian George Zamfir.

Organizator:

Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

Partener:

Opera Română Craiova.

10 decembrie

Ora 10,00: Clubul Seniorilor Râmnicu Vâlcea

Dezbaterea ”Datini specifice sărbătorilor de iarnă la români”.

Organizator:

Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură, Județul Vâlcea.

11 – 19 decembrie

Sediul Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea și alte locații

”Colindul Colindelor” – spectacole de muzică și dans, cu cântece de iarnă, colinde și cântece de Crăciun.

Organizator:

Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea.

11 decembrie

Orele 10,00 – 16,00

Reprezentanții Biroului Teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului acordă audiențe pentru cetățenii din județul nostru. Înscrierile se fac la Centrul de Informare din Bibliotecă, la parter.

Organizator:

Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea – Centrul Europe Direct.

12 decembrie

Ora 19,30: Sala Sindicatelor

Concert Extraordinar de Crăciun cu Orchestra ”Vienna Opera Company”. Soliști: Theodore Coresi, Lucia Kim, Catarina Lal, Ion Popa.

Organizator:

Agenţia ”Art Stigma & Cărăbuş”.

13 decembrie

Sala de spectacole a Consiliului Județean Vâlcea

”Festivalul Colindului Vâlcean”, ediția a IV-a.

Organizator:

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.

Parteneri:

Primăriile/instituțiile de cultură/școliile din localitățile vâlcene invitate.

13 decembrie

Ora 17,00: Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea

Seară japoneză.

În program: ”Din Călătoriile mele” cu prof. Radu Alexandrescu; Lansarea cărții ”Anotimpuri în kimono”, autor Veronica Stan; expoziție de artă japoneză și creații literare japoneze – elevii Liceului ”Constantin Brâncoveanu” Horezu.

Organizator:

Societatea Culturală ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.

14 decembrie

Ora 17,00: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Recital de muzică pop al trupei ”Anne Mary”.

Ora 17,45: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Spectacol muzical ”Angel Voices” (Prof. Camelia Clavac).

Organizator:

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

15 decembrie

Ora 12,00: Sala de festivități a Colegiului Național de Informatică ”Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

Reuniune a cercetaşilor din toate ramurile de vârstă, a liderilor adulţi, voluntarilor organizaţiei, a părinţilor şi bunicilor cercetaşilor. În program: Reînnoirea promisiunii de către cercetaşii seniori; Expoziţie cu vânzare de obiecte realizate de către cercetaşi; Jocuri şi concursuri; Colinde de Crăciun; Tombolă; Ateliere de învăţare; Primirea ”Luminii Păcii de la Bethleem” adusă de cercetaşii vâlceni participanţi la întâlnirea ecumenică cercetăşească de la Viena din data de 14 decembrie 2019.

Organizator:

Organizaţia Naţională ”Cercetaşii României” – Centrul local ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea.

Partener:

Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea.

15 decembrie

Ora 17,00: Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea

Selecția voluntarilor ED pentru 2020.

Organizator:

Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea – Centrul Europe Direct.

16 decembrie

Ora 19,00: Sala Lahovari a Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea

”Vienna Crystal Christmas”.

De 15 ani pentru români – Concert aniversar al orchestrei vieneze ”Johann Strauss Ensemble & Russel McGregor” împreună cu orchestra simfonică a filarmonicii.

Organizator:

Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

17 decembrie

Ora 10,00: Clubul Seniorilor Râmnicu Vâlcea

Masă rotundă: ”Gheorghe Sabin – medic patriot, un excelent senator și prefect de Vâlcea”.

Organizator:

Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură, Județul Vâlcea.

17 decembrie

Ora 11,30: Sala Multimedia a Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea

”Frescele Vâlcii”, ediţia a XX-a. Tema: ”Ctitoriile vătafului de plai Ioan Popescu-Urşanu – potecaşul din Vioreşti-Slătioara”. Conferenţiar: pr. dr. Constantin Mănescu-Hurezi.

Organizator:

Forumul Cultural al Râmnicului.

Parteneri:

Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea;

Ateneul ”Meșterul Manole”;

Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură;

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala Vâlcea.

18 decembrie

Ora 15,30: Sala Universitarilor a Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea

Curs de graphic design pentru voluntari.

Organizator:

Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea – Centrul Europe Direct.

18 decembrie

Ora 17,30: Holul Mare al Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul”

”Binecuvântarea colindelor” – concert extraordinar.

În program: Corul Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae”, dirijor: Pr. Prof. Dr. Dumitru Siluan Scurtu; Liceul de Arte „Victor Giuleanu”, clasa de canto prof. Monica Valentina Scurtu; Lansarea Revistei ”Vitralii culturale”, apariție bianuală de cultură, editată de Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea.

Organizatori:

Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea,

Seminarul Teologic ”Sfântul Nicolae”;

Liceul de Arte ”Victor Giuleanu” Vâlcea;

Asociația Tinerilor Ortodocși ”Sfântul Valentin”.

19 și 20 decembrie

Ora 19,00: Sala Lahovari a Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea

Spectacolul: ”Poveste de Crăciun” – Corul ”Euphonia”.

Dirijor: Aurel Poenaru.

La pian: Carian Frahler.

Percuție: Mihai Rotariu.

Participă actorii: Cătălina Sima, Camelia Constantin, Anca Olteanu, Gabriel Popescu și Dan Constantin.

Regia artistică: Vlad Popescu.

Scenariul: Vlad Popescu și Petruț Constantinescu.

Organizator:

Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

Partener:

Teatrul Municipal ”Ariel” Râmnicu Vâlcea.

20 decembrie

Râmnicu Vâlcea

Cupa Crăciunului (fotbal), etapa județeană.

Organizator:

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea.

21 – 23 decembrie

Horezu

Târgul de Crăciun.

21 decembrie

Ora 10,00: Întalnirea participanților (reprezentanți ai școlilor din zonă, cluburi/palate ale copiilor din țară, grupuri internaționale).

Ora 10,30: Parada colindătorilor.

Ora 11,00: Casa de Cultură ”Constantin Brâncoveanu” Horezu/ Parc

Spectacol al colindătorilor reprezentanți ai școlilor din zonă.

Ora 16,00: Spectacol de colinde.

Ora 18,00: Seară culturală internațională (masă cu degustare/prezentare produse internaționale specifice țării din care provin).

22 decembrie

Ora 11,00: Împodobirea brazilor.

Ora 14,00: Spectacol de colinde cu participanți din țară, grupuri reprezentative ale regiunilor țării care fac parte din cluburi/palate ale copiilor).

Ora 16,00: Obiceiuri de Crăciun/ Iarnă (Steaua, Plugușorul, Capra).

Ora 18,00: Seară culturală națională (masă cu degustare/prezentare produse românești, specifice regiunii din care provin).

23 decembrie

”Vine Moșul!” – Oferirea pachetelor de Crăciun din partea administrației locale copiilor din clasele primare și gimnaziale din orașul Horezu.

Organizator:

Primăria oraşului Horezu.

21 decembrie

Râmnicu Vâlcea

Memorialul Constantin Tița (handbal), etapa interjudețeană.

Organizator:

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea.

21 decembrie

Ora 17,45: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Spectacol muzical ”Angel Voices” (Prof. Camelia Clavac).

Ora 18,45: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Concert de colinde ”Euphonia Show”, Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

Organizator:

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

Partener:

Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

22 decembrie

Ora 11,00: Monumentul comemorativ al ”Revoluţiei Române”, Scuarul Revoluţiei, Râmnicu Vâlcea

Ceremonie militară, cu depunere de coroane şi jerbe de flori, dedicată comemorării eroilor martiri căzuți pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.

Organizatori:

Instituția Prefectului Județul Vâlcea;

Garnizoana Râmnicu Vâlcea.

22 decembrie

”Vine, vine Moş Crăciun!”.

Ora 17,00: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Spectacol al elevilor de la Liceul de Arte „Victor Giuleanu” (clasa de Canto Prof. Robert Pâlşu).

Ora 17,45: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Moment artistic ”Caleaşca lui Moş Crăciun”, Teatrul Municipal ”Ariel” Râmnicu Vâlcea.

Ora 18,30: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Spectacol muzical: Trupa ”6TEEN”.

Organizator:

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

Parteneri:

Liceul de Arte ”Victor Giuleanu” Vâlcea;

Teatrul Municipal ”Ariel” Râmnicu Vâlcea.

25 decembrie

Naşterea Domnului – Crăciunul

Biserica Ortodoxă prăznuieşte, în această zi, Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest eveniment a avut loc în urmă cu mai bine de 2.000 de ani, într-o peşteră din Betleemul Iudeii. Deasupra acestui loc străjuieste de peste 1600 de ani, Biserica ctitorita de Sfânta Împarateasa Elena.

Naşterea Domnului, Praznic împărătesc cu dată fixă, numită în tradiţie şi Crăciunul, este sărbătoarea anuală a naşterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Sărbătoarea Naşterii Domnului, deşi nu este la fel de veche precum sărbătoarea Paştelui sau a Rusaliilor, pare a fi cea dintâi sărbătoare specific creştină dintre cele ale Mântuitorului. Vechimea ei se poate urmări retrospectiv în documente până la sfârsitul secolului III, când – după o tradiţie consemnată de istoricul Nichifor Calist – pe timpul prigoanei lui Diocleţian şi Maximian, o mare mulţime de creştini au pierit arşi de vii într-o biserică din Nicomidia, în care ei se adunaseră să prăznuiască ziua Naşterii Domnului. La început era deosebire între creştinii din Apus şi cei din Răsărit, în ceea ce priveşte data acestei sărbători. Astfel, în Apus, cel puţin de prin sec. III, Naşterea Domnului se celebra, ca şi astăzi, la 25 decembrie, potrivit unei vechi tradiţii, după care recensământul lui Cezar August, în timpul căruia Sf. Evanghelist Luca ne spune ca s-a întâmplat Naşterea Domnului (Luca II, 1 ), a avut loc la 25 decembrie 754, ab Urbe condita (de la fundarea Romei). Cele mai importante documente în care se menţionează atât originea praznicului Naşterii Domnului, cât şi data sărbătoririi lui rămân totuşi Omiliile Părinţilor de limbă greacă şi latină ai sec. al IV-lea. Sfântul Ioan Gura de Aur († 407), într-o Omilie la Naşterea Domnului din 25 decembrie 386, afirma ca după o veche tradiţie, la Roma, încă de la început, Naşterea Domnului a fost sărbătorită la 25 decembrie. Fericitul Ieronim († 420), într-o Cuvântare la 25 decembrie, îşi exprima convingerea că în această zi s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, deoarece aceasta reprezintă o tradiţie veche şi universală. Cel care vorbeşte pentru întâia oară de consensul unanim al Bisericii de a fixa Naşterea Domnului în ziua a opta a calendelor lui ianuarie, adică la 25 decembrie, este Fericitul Augustin († 430). Sfântul Grigorie Teologul († 390) avea să rostească la 25 decembrie 379 (an în care este chemat la Constantinopol de către ortodocsi spre a întări Ortodoxia) celebra Cuvântare care va servi ca izvor de inspiraţie Sfantului Cosma de Maiuma († 781), alcătuitorul Canonului Naşterii Domnului („Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!…”).

27 decembrie

Sfântul Apostol, întâiul mucenic şi arhidiacon Ştefan

Sfântul Ştefan era evreu şi a trăit la Ierusalim. Sfinţii Apostoli au ales şapte bărbaţi tari în credinţă pentru a fi diaconi şi slujitori la adunările primilor creştini. Ştefan era cel mai de seamă dintre ei.

Prigonit de evrei şi acuzat ca huleşte şi strică Legea, el a arătat, cu dovezi din Scripturi, ca Legea se împlineşte prin Hristos, Mesia cel anunţat de profeţi. Scos afară din cetate, Sf. Arhidiacon Ştefan a fost ucis cu pietre în anul 33, deschizând lungul şir al mucenicilor creştini martiri.

Din anul 560 osemintele sale s-ar afla împreună cu osemintele arhidiaconului roman Laurentius (258 d.H.) în cripta bisericii “San Lorenzo fuori le Mura” din Roma.

Numele Ştefan este de origine grecească „Stephanos”, şi înseamnă „coroană”, „ghirlandă” sau „cunună” cu care erau răsplătiţi învingătorii.

Monumente istorice vâlcene cu hramul Sfântul Ştefan:

– Schitul Mănăstirii Hurezi din satul Romanii de Jos, oraş Horezu.

29 decembrie

Ora 10,30: Biserica de Urșani (Horezu)

Comemorarea marelui om politic și de stat I.G. Duca.

Organizatori:

Asociația ”Nadia Duca” Horezu;

Partidul Național Liberal – Filiala Vâlcea.

31 decembrie

”Revelion 2020”.

Ora 21,30: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Recital de muzică populară Elena Ghiţulete.

Ora 22,30: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Recital de muzică populară Nineta Popa.

Ora 23,15: Scuarul ”Mircea cel Bătrân”

Recital muzical Sylvia by DJ Rynno.

Ora 00,00: Foc de artificii.

Organizator:

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

31 decembrie

Horezu

”Revelion 2020”.

Program artistic. Cuvântul primarului. Foc de artificii.

Organizator:

Primăria oraşului Horezu.

ALTE MANIFESTĂRI

Teatrul “Anton Pann” prezintă spectacolele:

1 decembrie

Ora 19,00: Sala Mare a Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Spectacol invitat ”Această Sonia”, regia Lia Bugnar.

7 decembrie

Ora 11,30: Sala Studio a Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Spectacolul ”Scufiţa roşie”, regia Valentin Ligi.

Ora 19,00: Sala Studio a Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Spectacolul ”Fata din maşinărie”, regia Norbert Boda.

14 decembrie

Ora 11,30: Sala Studio a Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Spectacolul ”O poveste de iarnă”, regia Maria Gornic.

Ora 19,00: Sala Mare a Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Spectacolul ”Crăciunul preşedintelui”, regia Chris Simion-Mercurian.

20 decembrie

Ora 19,00: Sala Mare a Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Premiera spectacolului ” În cealaltă cameră”, regia Vlad Massaci.

21 decembrie

Ora 11,30: Sala Studio a Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Spectacolul ”Poveşti de sărbători”, regia: Diana Ligi.

Teatrul Municipal “Ariel” prezintă spectacolele:

1 decembrie

Ora 19,00: Cinematograful ”Geo Saizescu”

Premiera absolută a spectacolului „Cel mai amuzant sfârșit de lume… din lume” după textul intitulat ”O 9 zi de august” de Andreea Radu, regia Vlad Popescu.

7 decembrie

Ora 18,00: Scuarul „Mircea cel Bătrân”

Spectacolul „Viflaim”, scenariu Constantin Florescu, regia Vlad Popescu.

8 decembrie

Ora 12,00: Cinema „Geo Saizescu”

Spectacolul „Dănilă Prepeleac” după Ion Creangă, regia Boris Melinti.

11 decembrie

Ora 18,30: Sala „Zăvoi”

Spectacolul ”Sufletul meu, Pann” de Iulian Margu, regia László Vadas (cu participarea Juriului UNITER).

12 decembrie

Ora 19,00: Cinematograful ”Geo Saizescu”

Spectacolul ”Cel mai amuzant sfârșit de lume… din lume” după textul intitulat „O 9 zi de august” de Andreea Radu, regia Vlad Popescu (cu participarea Juriului UNITER).

15 decembrie

Ora 19,00: Cinematograful ”Geo Saizescu”

· Spectacolul „Cel mai amuzant sfârșit de lume… din lume” după textul intitulat ”O 9 zi de august” de Andreea Radu, regia Vlad Popescu.

Cinematograful ”Geo Saizescu” prezintă filmele:

3-8 și 10-14 decembrie

Orele 17,00 și 20,00

Filmul ”Se-ncinge treaba!”.

3-8 și 10-12 decembrie

Orele 12,00; 14,00 și 17,00

Filmul ”Regatul de gheață II” (2019).

13-14 și 17-23 decembrie

Orele 12,00; 14,00; 17,00 și 20,00

Filmul ”Cățeii artici: Cursă pe zăpadă” (2019).

19-23 decembrie

Orele 14,00; 17,00 și 20,00

Filmul ”Războiul stelelor – Episodul IX: Ascensiunea lui Skywalker” (2019).

CALENDAR CULTURAL VÂLCEAN

– DECEMBRIE –

1 decembrie

1918: Ziua Naţională a României – 101 ani de la Marea Adunare de la Alba-Iulia;

1975: Se naşte artista plastică Cristina Andreea Cercelaru, membră a UAP – Filiala Vâlcea.

2 decembrie

1871: Se naşte scriitorul Ion Th. Florescu.

4 decembrie

1934: Se naşte pictorul şi scenograful de film şi teatru Virgil Moise;

1973: Se naşte interpretul şi muzicologul Dalila Cernătescu;

1983: Se stinge din viaţă istoricul şi criticul literar Alexandru Oprea.

5 decembrie

1606: Prima atestare documentară a comunei Tomşani;

1725: Se stinge din viaţă Damaschin, Episcopul Râmnicului.

7 decembrie

1944: Se naşte pictorul amator Mihai Scărlătescu;

1960: Se naşte părintele cărturar Constantin Mănescu.

10 decembrie

1886: Ghenadie Enăceanu este ales episcop de Râmnic.

12 decembrie

1646: Prima atestare documentară a comunei Guşoieni.

13 decembrie

1915: Se naşte compozitorul şi dirijorul Eugen Ciorăscu.

15 decembrie

1914: Se naşte compozitorul şi muzicologul Gheorghe Dumitrescu;

1939: Se naşte profesorul geograf Vasile Berbece;

1951: Se stinge din viaţă prinţesa Ioana Cantacuzino, pionier al aviaţiei sportive.

16 decembrie

1812: Nectarie, episcopul de Râmnic, este ales mitropolit al Olteniei;

1952: Se naşte actorul, regizorul și scenograful Eugenia Doina Migleczi.

18 decembrie

1574: Prima atestare documentară a comunei Bălceşti;

1936: Se naşte scriitorul şi animatorul cultural Traian D. Lungu;

1993: Încep să emită televiziunile „Vâlcea 1” şi „Etalon”.

20 decembrie

1904: Se naşte arhivistul şi istoricul Aurelian Sacerdoţeanu.

21 decembrie

1915: Se naşte scriitoarea Ada Orleanu.

22 decembrie

1930: Se stinge din viaţă economistul şi omul politic liberal Vintilă I.C. Brătianu, președinte al Partidului Național Liberal, Prim-ministru al României, Membru de Onoare al Academiei Române.

24 decembrie

1672: Episcopul de Râmnic Varlaam este ales mitropolit al Ţării Româneşti;

1946: Se naşte istoricul Petre Bardaşu, director al Muzeului Judeţean Vâlcea (1992 – 2000).

26 decembrie

1773: Chesarie este ales episcop al Râmnicului.

29 decembrie

1933: Moare asasinat de legionari, în gara de la Sinaia, prim-ministrul României I.G. Duca;

1997: Se stinge din viaţă publicistul Marian Creangă, director al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea (1990 – 1997).

Surse:

Enciclopedia Jude ţ ului Vâlcea , vol. I, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010;

, vol. I, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010; Arhiva Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea;

Măldărescu, Ion; Frâncu, Emilian: Râmnicu Vâlcea – Mica enciclopedie. II. Oameni cunoscuţi ai Râmnicului contemporan , Editura Anton Pann, 2002;

, Editura Anton Pann, 2002; Petria, Petre: Vâlcea. Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar , Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 1997;

, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 1997; Driva, Fenia: Călimăneşti şi oameni ai săi: dicţionar, Editura Offsetcolor, Râmnicu Vâlcea, 2007.

