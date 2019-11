Elevi și profesori de la Colegiul Energetic au participat la prima reuniune a proiectului Erasmus+, Equal Rights Great Opportunities în Istanbul, Turcia

În perioada 27 Octombrie- 2 Noiembrie 2019, un grup de 5 elevi și 3 profesori (director prof. Mihăiță Constantin Simion, prof. Codruța Țenea, prof. Andra Mușat) ai Colegiului Energetic din Râmnicu Vâlcea au participat în Turcia la prima reuniune a proiectului ”Equal Rights Great Opportunities”/ ”Drepturi egale, mari oportunități”. Principalele activități de învățare s-au desfăşurat la școala Ogrenciden Armagan Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia, elevi și profesori din cele patru țări au lucrat, au învățat și au împărtășit informații prețioase. La reuniune au participat reprezentanți ai școlilor Techniki Scholi Larnakas, Larnaka, Cipru – coordonatori și 2nd Lykeo of Kalamata, Kalamata, Grecia.

Proiectul ERGO promovează mesajul “Drepturi egale, mari oportunități”, care subliniază necesitatea unei comunități bazată pe egalitate, cu potențialul de a duce la oportunități mari de dezvoltare umană.

Acest proiect întrevede o Europă mai bună, unde țările europene pot asimila mai ușor respingerea discriminării legate de identitatea personală. Principiul egalității sociale sugerează că sexul, vârsta, culoarea, statutul financiar, originea, limba, religia, starea de sănătate, credințele personale și ideile persoanelor nu ar trebui să conducă la un tratament inegal și nu ar trebui să reducă în mod necorespunzător oportunitățile de a-și îmbunătăți viața.

Principalele activități de învățare organizate de școala din Turcia au fost: prezentarea școlilor, orașelor și țărilor participante în proiect, joc în echipe multinaționale pentru asimilarea informațiilor prezentate, organizarea unui concurs de logo la nivel de parteneriat, activitate Change Your Words, Change Your Mind-set Activity, dezbateri despre Drepturile omului, găsirea unui motto al proiectului, activități de brainstormin în echipe multinaționale și prezentări realizare de psihologul școlii și reprezentanți ai Universității Boğaziçi din Istanbul despre descriminarea de gen, completarea de chestionare pe diferite teme, realizarea de către elevi a unui glosar cu termeni utilizați în activitățile de învățare, jocuri Kahoot cu scopul de a consolida și de a evalua informațiile noi dobândite de către elevi în cadrul reuniunii. Toate activitățile s-au desfășurat sub îndrumarea și coordonarea profesorilor, insistând pe conceptele de ”egalitate”, ”drepturi egale”, ”drepturile omului”.

Programul pregătit de gazde a fost extrem de diversificat, îmbinând vizite educaționale, workshop-uri în care fiecare țară a prezentat diferite materiale, dezbateri în echipe multinaționale, întâlniri cu reprezentanți ai altor organizații (Directorate of National Education and District Governorship), dar și vizite culturale.

Reuniunea de proiect și-a atins obiectivele, toți participanții bucurându-se de timpul petrecut împreună și de informațiile împărtășite.

În continuare, ERGO va promova educația interculturală, va ajuta la combaterea rasismului, va promova diversitatea, și civilizația europeană, va încuraja tinerii europeni să înțeleagă pe cineva de altă naționalitate, rasă, religie. Prin ERGO elevii își vor arăta acceptarea și respectul pentru diversitate. “Efortul pentru drepturi și șanse egale este de durată, atemporal și cotidian”.

Erasmus+ este programul Comisiei Europene în domeniile educaţiei, formării, tineretului şi sportului pentru perioada 2014-2020.

Prof. Codruța Elena ȚENEA