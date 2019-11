BOMBA! PNL Valcea voteaza Viorica Dancila la alegerile prezidentiale!

Din cei peste 52 de primari liberali din judetul Valcea – mai mult de jumatate voteaza cu Viorica Dancila, candidat PSD la alegerile parlamentare. De altfel, acest trend s-a vazut si la alegerile din primul tur, cand foarte multe localitati cu edili liberali au avut scoruri zdrobitoare in favoarea PSD. In turul al doilea – numarul primarilor care voteaza Viorica Dancila s-a marit considerabil! Primarilor le este teama ca PNL va taia programele de dezvoltare si investitii de la nivel national, in special PNDL, prin care zeci de milioane de euro au ajuns in comunele valcene pentru reabilitari de drumuri, constructii de scoli, dispensare, gradinite, aductiuni de apa, canalizari etc.

Tiberiu Pirnau