Deputații Vasile Cocoș, Eugen Neață și Ovidiu Popa vor îmbunătățirea sistemului național unic pentru apeluri de urgenţă

La începutul acestei luni, deputații PSD Vasile Cocoș, Eugen Neață și Ovidiu Popa au depus la Parlament un proiect de lege pentru modificarea art. 32 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea sistemului national unic pentru apeluri de urgenţă. „Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2008 modificată, având drept obiectiv major descurajarea apelării abuzive la 112 (şi implicit a alertării false a agenţiilor specializate de intervenţie prin înăsprirea sancţiunilor aplicate în astfel de situaţii. Prind adoptarea acestui act normativ numărul de apeluri false va scădea iar fiecare solicitant va beneficia gratuit de o mai bună asistenţă de urgenţă. Motivaţiile acestui demers legislativ sunt clare: numărul unic pentru apelurile de urgenţă este destinat direct salvării de vieţi-întrucât aproape 2/3 sunt transferate către Salvare iar restul către soluţionarea altor situaţii de urgenţă- 23,54% Poliţie. SMURD-Pompieri 10,73% sau Jandarmerie (0,91%); pedepsele blânde de până acum au dus la o situaţie alarmantă: 70 % din apelurile la 112 sunt abuziva sau sunt alerte false; în fiecare zi sunt înregistrate: 34000 de apeluri abuzive (cu injurii şi întrebări stupide sau pur şi simplu ţin linia ocupată) iar altele trimit echipajele de urgenţă la evenimente inexistente; acest tip de apelare abuzivă sau falsă afectează calitatea accesului la 112 pentru că întârzie accesul la serviciul 112 al unor apelanţi care au cu adevărat o urgenţă în acel moment, încarcă inutil activitatea operatorilor şi a dispecerilor, trimite echipajele la locul unor evenimente inexistente care nu justificau o intervenţie de urgenţă, lăsând astfel fără asistenţă de urgenţă pe cei aflaţi în dificultate, nu în ultimul rând generează costuri de operare şi intervenţie nejustificate. Concret literele a) şi b) de la alineatul 1 din art.32 se modifică şi vor avea următorul cuprins: apelarea abuzivă a numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113, cu amendă de la 1000 la 2000 lei sau cu prestarea de la 100 pâna la 200 de ore de activităţi în folosul comunităţii (recidiva în interval de 1 an de la sanţionare se pedepseşte cu amendă de la 2000 la 4000 lei sau prestarea de la 200 pâna la 400 de ore de activităţi în folosul comunităţii); alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie, cu amendă 2000 lei la 4000 lei sau cu prestarea de la 200 pâna la 400 de ore de activităţi în folosul comunităţii (recidiva în interval de 1 an de la sanţionare se pedepseşte cu amendă de la 4000 la 8000 lei sau echivalentul a 25% până la 100% din costurile generate de alertarea falsă a agenţiilor specializate sau prestarea de la 400 pâna la 800 de ore de activităţi în folosul comunităţii)”, se arată în expunerea de motive.