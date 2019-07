Presedintele cu dosar la DNA, liberalul Cristian Buican, JIGNESTE primarii judetului Valcea!

Presedintele cu dosar la DNA, liberalul Cristian Buican, continua seria ineptiilor pe pagina sa de facebook. Recent a postat ca primarii sunt fortati de presedintele CJ Valcea sa iasa pe drumuri, adica sa se afiseze cu liderul PSD – cand sunt derulate investitii in respectivele localitati. Buican ii jigneste in primul rand pe primari, inclusiv pe cei liberali! Nu am vazut lanturi si nici politie prin preajma primarilor care sa-i forteze sa apara in poze langa Constantin Radulescu. De unde tragem concluzia ca oamenii au venit pur si simplu pentru ca asa au dorit ei! Mi se pare o tampenie imensa postarea lui Buican, ca si altele, cum ar fi aceea ca ziaristii care-l critica sunt infractori. Mare ti-e gradina Doamne!!! Dar tu, Buican, cand stii bine ca ai in lucru dosar la DNA cum te-ai putea numi? Buicky, Buiky! TIC-TAC-TIC-TAC!

Tiberiu Pirnau