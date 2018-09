Baietii destepti de la firma anonima Civil Speed dau un TUN de 200 miliarde lei?!

Firma Civil Speed SRL a gasit cheia succesului financiar la… Consiliul Judetean Valcea! Dupa ce anul trecut a avut cifra de afaceri de 10.270.405 lei noi, baietii destepti de la Civil Speed dau o lovitura puternica la CJ, castigand in mod destul de dubios, in opinia noastra, chiar daca la prima vedere ar putea sa fie legal – un contract cu o valoare de ATENTIE! – 20.922.192 lei noi, adica DUBLU FATA DE INTREAGA CIFRA DE AFACERI A FIRMEI DIN ANUL 2017. Este vorba despre Proiectul „Reabilitare si modernizare DJ 646B Frâncesti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiti – Serbanesti – Pausesti – Barcanele – Solicesti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915”, judetul Vâlcea, ce se deruleaza prin Programul National de Dezvoltare Locala, aprobat prin OUG nr. 28/2013, potrivit Contractului de finantare nr. 4201/12.12.2017/17636/27.12.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Ne intrebam daca autoritatea contractanta, prin specialistii sai, s-a interesat daca firma Civil Speed are CAPACITATEA TEHNICA SI ECONOMICA sa realizeze aceasta lucrare?! Are utilajele necesare (in afara de 2-3 camioane si excavatoare), are angajati, are ingineri?! Uitandu-ne pe cifra de afaceri, pe experienta scurta a acestei firme, consideram ca va avea MARI PROBLEME sa realizeze lucrarea in termen, la parametri calitativi si, mai mult, va incurca Consiliul Judetean Valcea.

Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a avut incredere deplina in angajatii CJ, nu s-a implicat in aceasta licitatie, doar a semnat contractul bucuros ca se va realiza o lucrare benefica si necesara, in LOGICA BINELUI pentru locuitorii judetului Valcea. Totusi, in opinia noastra, ar fi oportun si benefic ca presedintele Radulescu sa se intereseze de modul in care angajatii CJ isi fac treaba in astfel de situatii. Mai ales cand este vorba de lucrari de SUTE DE MILIARDE DE LEI vechi! Cand mizezi pe buna credinta a subordonatilor apar si astfel de anomalii.

E posibil ca Civil Speed sa fi venit cu o sustinere in acest proiect, dar este naiv cineva sa creada ca in cazul in care micuta firma isi inchide baraca – va veni altcineva sa-i termine lucrarea? Sa fim seriosi!

Tragem un semnal de alarma, nu dam cu parul!

Tiberiu Pirnau

JUDETUL VALCEA Cod de identitate fiscala 2540929 , Adresa: Strada: Praporgescu, general, nr. 1, Sector: -, Judet: Valcea , Localitate: Ramnicu Valcea , Cod NUTS RO415 Valcea , Cod Postal: 240595 , Tara: Romania , E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; consiliuljudeteanvalcea@gmail.com , Telefon: +40 0250732901/173 , Fax: +40 0250735617 , Persoana de contact Compartiment Achizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor , Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.cjvalcea.ro . Titlu: Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiţi – Şerbăneşti – Păuşeşti – Barcanele – Soliceşti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915" Proiectul „Reabilitare si modernizare DJ 646B Frâncesti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiti – Serbanesti – Pausesti – Barcanele – Solicesti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915", judetul Vâlcea, se deruleaza prin Programul National de Dezvoltare Locala, aprobat prin OUG nr. 28/2013, potrivit Contractului de finantare nr. 4201/12.12.2017/17636/27.12.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Pentru acest obiectiv de investitii au fost elaborate documentatiile tehnico-economice etapa a II-a: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, care cuprinde: expertize tehnice drum si poduri, documentatii tehnice pentru obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor prevazute în certificatul de urbanism, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (inclusiv studiile topografice conform normelor în vigoare, studiu geotehnic). Pentru continuarea realizarii acestui obiectiv de investitii, este necesara elaborarea proiectului tehnic, respectiv etapele : a III –a -PAC si a IV –a – PT si executie lucrarilor conform acestuia. Durata estimata a contractului de achizitie publica: de la data semnarii contractului de ambele parti pâna la receptia la terminarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de catre investitor. Durata efectiva de elaborare a documentatiilor este de 60 zile, de la data semnarii contractului de ambele parti. Durata de executie a lucrarilor este de 24 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrarilor, pâna la receptia la terminarea lucrarilor, conform documentatiei tehnico–economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie). Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) Valoare 20922192.2 Moneda: RON . Locul de executare Cod NUTS: RO415 Valcea Locul principal de executare: județul Vâlcea, comunele Frânceşti, Păuşeşti şi Pietrari, pe drumul județean 646B Frânceşti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiţi – Şerbăneşti – Păuşeşti – Barcanele – Soliceşti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915. Valoarea estimată a lucrărilor C+M fără T.V.A. = 25.910.646 lei, conform Devizului general elaborat la etapa DALI de către SC RIONVIL SRL şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 284/08.12.2017. Valoarea estimată a serviciilor de proiectare și asistență tehnică fără TVA = 274.838 lei. Lucrările propuse pentru achiziție sunt următoarele: -refacerea sistemului rutier pe lungime de 13.660 m, – amenajare drumuri laterale pe 10 m si a intersectiilor aferente cu acelasi sistem rutier ca al drumului.; – protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale prin realizarea de șanțuri pereate, șanturi ranfort și rigole carosabile; – asigurarea scurgerii apelor prin realizarea de podețe tubulare noi și decolmatarea celor existente; -pentru consolidarea versantului adiacent drumului, in zona km 2+350-km2+650, se va executa zid de sprijin din beton armat, fundat indirect, pe coloane de diametru D=1080mm; pentru preluarea și îndepărtarea apelor care se infiltreaza în teren, pe partea stângă a drumului se va executa dren fund de șanț; – podețe tip dală de acces la proprietăți; – lucrări de consolidare şi reabilitare a podurilor; – semnalizare rutieră și siguranța circulației Criterii de atribuire Cel mai bun raport calitate – pret DENUMIRE FACTOR EVALUARE DESCRIERE PONDERE Perioada de garanție a lucrărilor Componenta tehnica 15 % Pretul ofertei Componenta financiara 85 % Durata in luni: 26 . CONTRACTE DENUMIRE CONTRACT Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiţi – Şerbăneşti – Păuşeşti – Barcanele – Soliceşti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915" NUMAR / DATA 12978 / 691 / 19 sept. 2018 OFERTANT CASTIGATOR Civil Speed / RO28136089 VALOARE CONTRACT 20922192.2 RON 