Filiala din Valcea a ALDE a intrat in atentia procurorilor DNA! Cuplul politic Cupa si Moise a dat de BELEA!

Filiala din Valcea a ALDE, mai precis ipochimenii care au decis repartizarea sumelor de promovare in campaniile electorale din ultimii ani, a intrat in atentia procurorilor DNA ca urmare a modului defectuos in care au fost cheltuite cateva sute de milioane de lei vechi. Cand arunci banii pe fereastra, fara o argumentare economica concreta si viabila, e normal sa se intample acest lucru! Acesti domni si doamne nu trebuie sa uite ca banii cheltuiti in campaniile electoraleau fost decontati de Autoritatea Electorala Permanenta, asadar bani publici si sunt supusi monitorizarii si controlului institutiilor abilitate. Parlamentarul Cupa, presedintele interimar, este un simplu martor la caratul apei in ceea ce priveste filiala valceana. Oricat s-ar stradui veterana pedelista Iuliana Moise sa mai alerge in teritoriu pentru alegerile prezidentiale– valcenii nu au uitat ca a fost ani de zile presedinta organizatiei de femei a partidului care a taiat salarii si pensii! Vulpes pilum mutat non mores! Singurul politician adevarat care alearga cu folos este… Emilian Francu, fost presedinte PNL Valcea si primar al municipiului Ramnicu Valcea! Calin Popescu Tariceanu are un stalp puternic la Valcea in persoana lui Francu si nu stim de ce nu-l instaleaza la sefia organizatiei valcene?!

Tiberiu Pirnau