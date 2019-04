Stefan Vuza : Chimcomplex a devenit cel mai mare exportator al Romaniei!

– Interviu cu Stefan Vuza, Presedintele Consiliului de Administratie al CHIMCOMPLEX SA

– Domnule Stefan Vuza, Presedinte al Consiliului de Adminsitratie al CHIMCOMPLEX SA este adevarat ca societatea dumneavoastra a devenit primul exportator al tarii?

– Da, este adevarat, noua companie ce a rezultat din fuziunea celor doua mari platforme chimice ale tarii, Chimcomplex si Oltchim, a urcat pe primul loc in topul exportatorilor cu capital romanesc. Acest fapt se datoreaza atat unificarii celor doua volume pe export cat si productiilor record inregistrate in acest prim trimestru al anului 2019. De asemenea suntem al treilea mare consumator de energie din tara!

– Va rugam sa ne dati cateva date despre tranzactia de achizitie a activelor de la Oltchim pentru ca, mai ales in media locala, dar si in cea nationala, nu se cunosc foarte multe detalii.

– Asa este, strategia de comunicare a Grupului C.R.C. (Compania Romana de Chimie) a prevazut sa fim rezervati in a prezenta detalii despre acest eveniment cu adevarat REMARCABIL din industria chimica romaneasca pana nu putem prezenta si rezultatele efective ce vin in urma muncii de dupa fuziune pe care o gasim mai importanta. Astazi la final de prim trimestru 2019 putem sa prezentam cateva date de interes general ce au stat in spatele celei mai mari tranzactii din ultimii 30 de ani din industria chimia a Romaniei!

Despre tranzactie va putem spune ca a fost un efort urias inceput de inca acum 4 ani, cu un plan ce s-a desfasurat pe opt fronturi in paralel, plan pe care il putem cuprinde in cateva date statistice si care arata volumul de munca si de implicare al echipei manageriale:

– 10 februarie 2017- s-au depus ofertele neagajante de catre 14 competitori

– 6 iulie 2017 – inchiderea depunerii ofertelor angajante, unde au fost 7 competitori

– 17 octombrie 2017 – Chimcomplex a fost declarat castigator

– 6 noiembrie 2017 – depunerea garantiei de 29 mil euro

– 7 decembrie 2017- aprobarea tranzactiei de catre Adunarea creditorilor, data de la care a inceput a se calcula un an pana la termenul maxim de plata!

– 6 decembrie 2018- Chimcomplex a facut plata integrala a tranzactiei reusind sa obtina un credit de pe piata internationala de 164 mil euro! Compania Romana de Chimie – C.R.C.- rezultata in urma fuziunii celor doua mari platforme chimce de la Borzesti si de la Valcea a devenit functionala!

– Cea mai grea a fost operatiunea de obtinere a finantarii, foarte multi responsabili guveramentali, dar si din mediul de afaceri si bancar nu va creditau cu sorti de izbanda. Cum ati reusit performanta sa le inchideti tuturor gura si sa reusiti accesarea uneia dintre cele mai mari finantari din Romania?

– Doua treimi dintre oamenii de afaceri pe care ii cunosc si din lumea financiara locala nu au crezut in finalizarea tranzactiei, pentru ca nu au avut timpul necesar a se apleca asupra cifrelor ce dau greutate si sustenabilitate proiectului de fuziune, cat si datorita neimplicarii ori lipsei de deschidere spre parteneriate. Eu insa am continuat si am marit efortului de a prezenta proiectul unor finantatori externi deschisi si cu apetit spre risc spre o tara “picanta“ precum Romania.

Un moment de mare hotarare a fost in aprilie 2018 cand am renuntat la serviciile firmei Amerocap si am concediat managerii de atunci, pentru ca munca lor nu ducea nicaieri iar eu mi-am asumat riscul de a porni de la capat!

Astfel de momente fac diferenta intre cele doua categorii de antreprenori care exista in lumea decizionala dupa cum a remarcat si Nassim Nicholas in renumita cartea “Lebada Neagra”: cei ce se implica deplin in tot ceea ce fac, “ce isi pun pielea in joc” si isi asuma riscurile care decurg din activitatile lor, si cei care stau pe marginea scenei economice si sfatuiesc pe altii cum sa actioneze, sau iau decizii in numele lor si care in fapt transfera consecintele catre ceilalti, punand in fapt in joc nu pielea lor ci pielea altora, asa cum sunt consultanii, managerii de la stat sau politicienii. In lume si mai ales in Romania sunt putini antreprenori din prima categorie, statistic sub 0,5%, iar acestia sunt flancati, comentati, analizati si descompusi in particule mici de cei din a doua categorie unde in loc de cateva sute avem zeci de mii, care desigur ca aleg “calea usoara” prin care doar comenteaza si scot in evidenta ca toti antreprenorii din lume au umbre. Insa eu sunt mandru de umbrele mele si fiind tanchist de prima profesie, imi voi vedea linistit de marsul meu!

Dar sa revenim, in urma acelei decizii din aprilie, care s-a dovedit peste timp deosebit de inspirata, mi-am facut bagajul si m-am mutat singur la Londra unde am luat-o de la capat! Am reinceput personal studiul pietei financiare a lumii si dupa mii de ore de munca si sute de intalniri am finalizat selectia unui nou “senior advisor”! Am ales pe cel mai bun, pe Deloitte Londra, firma cu peste 54 de tranzactii reusite pe an si cu peste 1200 de angajati aplicand o vorba: “Crezi ca este scump un specialist? Atunci lucreaza cu un incepator si ai sa vezi ulterior cat te costa!” Deloitte a vazut potentialul proiectului si s-a prezentat cu profesionalism in lumea financiara. A fost o munca contra cronometru, un exercitiu complex care a devenit cea mai mare realizare a mea si cred ca si a chimiei din Romania! Dar nu am facut-o publica pentru ca imediat cu a doua zi de dupa achizitie, aveam de aplicat in operational tot ceea ce era prevazut in business plan. Si iar am suflecat manecile si personal m-am mutat la Valcea, iar familia s-a mutat din Cluj la Bucuresti, oarecum mai aproape! Este un efort considerabil, dar daca pasiunea mea este munca si chimia, atunci ai mei, au inteles si fac si ei sacrificii!

Este adevarat ca dupa finalizare au ramas cateva voci care comenteaza astfel: “felicitari domnule Vuza, ati facut o trazactie incredibila, dar totusi banii vin de la un consortiu dintre o banca elvetiana Credit Suisse si una germana adica VTB banca ce are insa actionariat rusesc! Iar eu le zambesc si le raspund: Sa inteleg ca apreciati rodul muncii mele de negociere cat si curajul, pentru ca am reusit sa selectez pe cel mai bun ca dobanda pentru mine si am avut puterea de a refuza ofertele din vest care erau inrobitoare! Sunt un profesionist dar si un pionier in tot ceea ce fac, insa meritele mele in acest caz nu sunt prea mari, eu raspunzand doar noilor stimuli si trenduri de pe piata financiara a lumii pe care o urmaresc atent si unde am observat conform declaratiilor specialistilor ca viitorul este al bancilor rusesti si a celor chinezesti, pentru regiunea noastra. Bancile din aceste tari, au urcat si acum ocupa primele 4 pozitii mondiale spre surprinderea cititorilor dumneavoastra iar cele americare sau britanice au fost nevoite sa coboare si s-au diluat cu peste 24% in total tranzactii! De ce? Simplu, deoarece pentru noi, antreprenorii de anduranta din est, aceste banci sunt mai atractive, mai putin birocratice si mai rapide! De fapt banca VTB este prezenta de mult pe piata Germaniei cu peste 1200 de contracte iar pe piata Romaniei noi, nici nu suntem macar primul lor contract, ci al 8- lea, deci cam tarziu! Este adevarat insa ca avem cu ei cel mai mare credit, cum la fel de adevarat este ne vom refinanta in curand de la bancile chinezesti cu care avem relatii bune. De altfel, in urma acordului inter-guvernamental de la Dubrovnic a celor 16+1 state din Europa de Est, s-a decis deschiderea de birouri si la Bucuresti, actiune inceputa acum 10 ani dar incetinita intre timp. Aici avem ambitia de a fi primii, mai ales ca ei ne-au oferit deja un pachet de investii de 1 miliard de euro prin sucursalele din Budapesta si Varsovia! La el lucram acum intens si avem 7 proiecte de investitii, care insa raman confidentiale. Dar sa revenim la rusi, noi ne simtim bine in parteriatele cu jucatorii din Rusia. S-a comentat mult de lipsa unor deschideri si colaborari intre Romania si Rusia, tari care in trecut aveau relatii si schimburi comerciale excelente, iar acum cand un tanar roman chiar indrazneste sa faca pasul spre Rusia, il comentam invers: “banii sunt de la rusi, nu e bine!”. Insa eu stiu ca este foarte bine! Va mai spun ca am dispus ca o mare delegatie de la Oltchim sa fie prezenta la targul de polioli de la Moscova unde vom avea pe langa oportunitatea de a redeschide piata Rusiei, inchisa de mai bine de 8 ani, sa negociem infiintarea de firme de comert si de productie de tip joint venture cu marii chimistii rusi (numele raman confidentiale se intelege).

Caseta:

Elementele cheie din statisticile tranzactiei au fost:

– Din totalul celor 880 de fonduri de investitii din lume, un numar de 67 au experienta in chimie si deschidere pentru riscurile specifice Europei de Est

– Din acestea au raspuns solicitarilor senior advisor-ului Deloitte Londra, 47 de fonduri si banci de investitii;

– In urma intalnirilor bilaterale de la Londra si din alte 5 capitale europene cat si a vizitelor de la cele doua platforme chimice din tara – Borzesti si Valcea – si-au explimat interesul de a ramane in finantare un numar de 14 fonduri si banci. Aceasta etapa s-a desfasurat in lunile iunie – septembrie 2018;

– In etapa finala dupa 11 runde de negocieri au fost constituite 4 consortii de investitori din care castigatorul a fost selectat tinandu-se cont de: elementele de siguranta ale tranzactiei, cost si reputatie;

– Au fost in total 535 de intalniri de afaceri, la care au participat peste 1100 de seniori manageri,

– 121 de teleconferinte la care au participat 182 de avocati si de specialisti din chimie din 3 continente;

– emailurile inregistrate doar pe casuta Presedinte Vuza au fost 44.512 si toate au fost solutionate!

Compania Romana de Chimie, visul dumneavoastra devenit realitate, cum se prezinta acum?

– Grupul C.R.C. – Compania Romana de Chimie cuprinde pe langa cele doua mari platforme chimice de productie si alte 4 divizii:

– Divizia mentenanta din care face parte si Uzuc Ploiesti (Uzina de utilaj chimic) si Sistemplast,

– Divizia de Logistica din care face parte Caromet Caransebes cat si cele trei HUB-uri din tara: Onesti, Valcea si Dej. Tot aici va informam ca sunt in lucru deschiderea a 3 HUB-uri externe care sa ne asigure o mai buna distributie: in colaborare cu Guvernul Austriei cu care ne-am intalnit la nivel de cancelar si de ministru, in Sudul Poloniei cu Kalus si in Istambul impreuna cu Petkim si Socar,

– Divizia Energetica din care fac parte cele 3 fabrici de energie electrica de pe cele doua platforme si compania A6 Dej,

– Divizia alba cu afaceri in depozitari, reciclari, incinerari de deseuri si investitii de mediu.

– Cum a decurs aceasta perioada de la preluarea combinatului de la Ramnicu Valcea in plan administrative? Ce ati gasit aici si cum ati reusit sa-i motivati pe cei 1224 de salariati valceni?

– Pe plan administrativ a fost o munca asidua si am inceput prin a transfera toate cele 62 de autorizatii de functionare ale combinatului, din care cele mai importante sunt: autorizatia de protectie a mediului, autorizatia de gospodarire a apelor, autorizatiile privind gestionarea certificatelor de dioxid de carbon si a certificatelor verzi, etc. Au urmat inventarierea si transportul celor peste 11.500 de obiecte de inventar, mijloace fixe, terenuri, cladiri, utilaje, licente, etc, contra timp. Aici doresc sa multumesc pentru intregul efort depus atat Domnului Presedinte Executiv ing Bancila Virgiliu ca sef de proiect, cat si autoritatilor centrale si mai ales locale care chiar ne-au ajutat. Ne-am simtit in sfarsit bine in tara noastra pentru ca cu totii am percutat la nevoia de a finaliza la timp si cu succes fuziunea!

A fost un ritm de “rock” ca sa ne incadram in termene si sa nu periclitam productia cu nicio ora de nefunctionare a ambelor platforme. Avem ingineri buni, salariati devotati iar romanul devine si mai implicat cand simte ca este parte dintr-un proiect remarcabil, national si care va ramane exemplu pentru copii fiecaruia dintre noi! Acest proiect de relansare al industriei chimice romanesti chiar are potentialul si are efectul de a motiva, de a implica oamenii pasionatii de chimie de a face lucrurile bine.

Felicitari salariatilor nostri!

Am transferat apoi 1224 de salariati, care au primit prime de instalare si majorari salariale cat si alte drepturi noi, inca de la inceput, aratand ca in chimie se va plati mai bine decat in trecut, iar noi am facut acest prim pas urmand ca si ei, salariatii, sa se implice mai mult, sa redevina activi, sa ne ajute sa ne pozitionam cat mai eficient in competitia cu ceilalti jucatori din economie. Ei , la randul lorinteleg ca salariile vor fi si mai mari, dar nu pentru aceeasi munca ci doar pentru cei ce se vor implica. Si aici trebuie sa multumesc sindicatelor dar mai ales salariatilor cu care colaboram bine. Oamenii vor si se bucura ca in sfarsit antreprenorul transmite claritate, este profesionist, a pornit investiile, stim ce vom face si cand, iar ei vor sa recompensam munca implicarea si nu nepotismul si mai vor sa fie mandri ca sunt parte dintr-un combinat de elita. Insa este si nevoie si de timp pentru acomodare si a elimina pe cei ce au alte interese.

A urmat optimizarea functionarii activelor de pe cele doua platforme industriale, Borzesti si Ramnicu Valcea, urmarind sa valorificam sinergiile luate in calcul in planul de afaceri, cele mai bune practici comerciale de pe cele doua platforme, identificarea solutiilor de implementare a planului de investitii, integrarea si modernizarea sistemului informatic, etc.

Stiu ca ati calatorit foarte mult in aceasta perioada pentru a prezenta la nivel international noul jucator regional in domeniul chimiei si planurile de dezvoltare. Cum ati fost primit pe plan extern?

– Pe plan extern, toti jucatorii regionali din chimie au salutat revenirea si pozitionarea ca si jucator activ al nolui C.R.C. si au urmat apoi un lung sir de intalniri si delegatii de tip maraton unde fiecare si-a prezentat intentiile, deschiderile si strategiile pentru un viitor mai bun prin cooperare, pornind de la de la cele comerciale si pana la cele ce privesc politicile investitionale!

Multumim amabasadorilor Romaniei in Germania – Excelentei sale Emil Hurezeanu, in Austria – Excelentei sale Bogdan Mazuru si in Ungaria – Excelentei sale Marius Lazurca, care ne-au sprijinit imediat si ne-au stat la dispozitie cu tot aparatul diplomatic pe care l-au avut pentru a reprezenta chimia tarii peste hotare la un inalt nivel! Impresionat! Chimia Romaniei a reinceput sa fie din nou reprezentata in strainatate!

Personal am fost in 21 de delegatii externe in doar 100 de zile! La Londra 5 pe plan financiar, Viena 4 unde pe langa Consilii de Administratie ne-am intalnit si cu Cancelarul Austriei pentru un proiect spectaculos pe cercetare in chimie care daca va reusi va fi unic in regiune. Au urmat delegatii la Budapesta, Kiev, Belgrad, Nurenberg si Moscova – Targuri pe polioli cu echipa de cercetatori condusa de Steluta Capitanu, cu care am lansat un nou tip de poliol in cooperare cu partenerul roman Aramis Baia Mare, o alta mare companie romaneasca condusa de un antreprenor roman. Au mai fost si conferintele de la Monaco, Geneva, Baku si Istambul. Ne-au vizitat companii mari precum Repsol Spania, Motor Oil Grecia si Sibur Rusia pentru a face investii impreuna! Si acesta este doar inceputul!

Pe plan intern am avut intalniri la nivelul cel mai inalt cu Rompetrol-KMG unde am stabilit ca vom coopera pe termen lung si vom investi impreuna in petrochimie, cu Romgaz, E-ON, Exon, Carlyle, pentru investiitii comune in fabrici de cogenerare de 100 MWH si de MTO (Methanol to olefine) de 450 milioane euro, ce se afla in studiu dar si cu inca alti 4 jucatori mari din domeniul energiei si chimiei.

Apoi, toate proiectele de investitii strategice prevazute in planul de afaceri unde au fost alocate din bugetul intern un plafon de 115 mil euro pentru investitii pe verticala, sunt pornite, iar eu le monitorizez saptamanal ca sa le putem finaliza in termenul de 2 ani ce il mai avem pana la urmatoarea refinantare unde vom atrage bani si pentru noile investitii externe.

– In media exista si voci negative, pe principiul in pomul roditor se da cu pietre. Care este strategia dumneavoastra din acest punct de vedere?

– Trebuie sa avem si opozitie, iar ea face parte din joc! Si aceasta pentru ca nu exista in lume tranzitie fara zgomote! Schimbarea inseamna disconfort iar noi oamenii suntem prizonierii obisnuintelor noastre! Studiile de specialitate in tranzitii arata ca daca aceste voci se incadreaza in procentul de 2% (care mereu vor fi impotriva la orice, inclusiv la marii de salarii, de exemplu!), atunci demersul este un succes, iar noi suntem in grafic si ne continuam programul strategic! Este adevarat ca nu reactionam, la vedere, fata de parerile lor dar in fapt suntem atenti la aceste mesaje, pentru ca ele ne dau masura si ne indica daca suntem sau nu pe drumul cel bun! Insa noi credem si stim ca, “zmeul se inalta impotriva vantului!” Cat despre realizari, chimia fiind un proiect greu de inteles si pe termen lung, strategia noastra de comunicare este ca doar faptele vorbesc!

– Pe plan intern cum a fost vazuta fuziunea Chimcomplex cu Oltchim?

– Este adevarat ca acest proiect are un potential imens pentru noi romanii pasionati de chimie si a fost primit pe toate fronturile cu larga deschidere si sutinere! La inceput in decembrie, chiar daca erau sarbatorile de iarna am primit enorm de multe mesaje de sustinere si felicitare pentru ca, un roman a indraznit si a si reusit chiar sa finalizeze fuziunea si nu un strain, care probabil ar fi inchis apoi Oltchimul, cum s-a intamplat in 71% din celelalte privatizari din chimie!

Se stie ca Romania a avut 72 de combinate chimice din care strainii au cumparat 54 pe care apoi, fiind interesati doar de piata locala pentru a vinde si nu pentru a produce la noi in tara, le-au inchis, au concediat toti salariati, adica peste 240.000 de oamenii, au taiat utilajele in bucati ca sa nu le putem folosi noi cei ce am mai ramas activi si apoi le-au vandut la fier vechi si astfel au distrus trei sferturi din puternica si legendara industrie chimica a Romaniei!

Noi cei din chimie stim bine numele multinationalelor ce au aplicat o astfel de politica dar eu nu am puterea sa le numesc aici pentru ca ele inca sunt sustinute de politicieni locali! Dar sa revenim la partea pozitiva a chimiei tarii: astfel in Romania au mai ramas doar 14 combinate chimice, sanatoase si puternice iar primele doua s-au unit! Chimcomplex a cumparat Oltchim, iar ceea ce va urma se intelege de la sine, ne vom uni mai multi ca sa putem lupta de la egal la egal cu ceilalti jucatori din breasla care au volume de peste zeci ori mai mari ca noi.

Avem un drum lung dar frumos si pentru ca echipa mea are pasiunea de a face asta, o vom face, cu voia sau fara voia, mai marilor vremii! Exista si riscul de 10% de a fi striviti in jocul competitiv ce va urma dar chiar de va fi asa, noi, noua generatie de antreprenori romani, vom sti ca macar am incercat si nu am ales sa stam cu capul plecat, platonic in fara unui deznodamant ce se arata tot mai negru in multe alte bresle ale tarii care au fost abandonate de antreprenorii locali pentru ca nu au mai avut resurse de a se lupta cu multinationalele sustinute atat de forte din tarile lor cat si de forte din tara noastra. Chimia Romaniei exporta acum trei decenii de 12 de miliarde euro produse chimice, iar acum dupa ce 71% din capacitati au fost inchise Romania a ajuns sa importe de 8 miliarde euro, iar acesta este cel mai deficit al tarii din toate timpurile din balanta de import/export si din toate breselele! Iar aici si acum se contureaza rolul nostru, de a relansa productia de chimicale in tara! Si o vom face!

– Ca o concluzie ce doriti sa le transmiteti cititorilor?

– Vom lansa un program prin care vom atrage cercetatorii din chimie atat din tara cat si pe romanii plecati afara, la cele trei centre de cercetari: Bucuresti, Valcea si Viena. Aici vom aplica invataturile din experienta Polonei!

Vom lansa un nou model de management numit “o companie si doua sisteme” ce presupune deschidere de colaborare cu firmele mici de tip Start Up-uri in chimie si invitam si pe aceasta cale, tinerii antreprenori romani talentati ce nu au resurse dar au idei, sa indrazneasca sa ni se alature! Indrazniti! Numai asa Romania se va schimba in mai bine! Si se va schimba! Exemplul meu va este dedicat iar daca vi se va parea greu va reaminetesc ce a scris Mahatma Ghandi: “La inceput te vor ignora, apoi vor rade de tine, apoi vor lupta impotriva ta si apoi inevitabil vei castiga!” Noua generatie poate prelua antreprenoriatul din diferitele ramuri ale economiei tarii pentru ca nu are blocajele mentale ale generatiei actuale, pentru ca are un motor in plus – entuziasmul! Cat despre ceea ce va lipseste – resursele seniorilor, va spun ca sunt solutii si din propria experienta va reamintesc ca marile realizari nu sunt atinse prin putere, ci prin perseverenta! Lumea nu este a celor ce pot, ci a celor ce vor cu adevarat! Asadar indrazniti! Veniti la cea mai mare provocare a vietii voastre! Impreuna vom face ca cifra de afaceri sa atinga 1 miliard euro mai devreme de 2021!

De aemenea, vom lansa prima fabrica de trigenerare din Europa la Valcea! Va fi un proiect spectaculos ce se va finaliza in mai putin de 12 luni!

Inchei prin a spune ca oamenii se raporteaza la munca in trei moduri diferite: unii au un job, altii o cariera si altii o vocatie! Eu am dovedit ca tot ceea ce fac, fac din vocatie si este o onoare pentru mine sa deservesc industria chimica din Romania!