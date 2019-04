Adina Crăciunescu: Estimăm pentru 2019 o creștere a cifrei de afaceri a grupului Diana

Conduce, alături de mama și sora sa, grupul de companii Diana, una dintre cele mai longevive afaceri antreprenoriale din Vâlcea, cu activități în retail și în fabricarea produselor de carne.

Afacerea a luat naștere în 1991, când antreprenorul Dumitru Crăciunescu, fost profesor de matematică, a înființat compania Diana, cu activități în comerțul cu produse alimentare și nealimentare. Șase ani mai târziu, familia Crăciunescu a investit în prima unitate proprie de producţie pentru carne şi preparate din carne, cu același nume, Diana devenind în scurt timp unul dintre cei mai activi producători din industria cărnii din judeţul Vâlcea.

Adina Crăciunescu, de 29 de ani, este responsabilă de activitățile de marketing din cadrul grupului Diana. A studiat la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, în Râmnicu Vâlcea, și la Hannover High School, din Pennsylvania, SUA. Ulterior, a urmat Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București, EDC Paris Business School și Masteratul de Relații Publice și Marketing, tot la ASE.

În copilărie și în adolescență, Adina îi ajuta adesea pe părinții săi, petrecând mult timp printre angajații companiei. „Vacanțele din timpul facultății le-am petrecut ajutând departamentul de marketing pe care acum îl coordonez sau asistându-i pe părinții mei în task-urile lor de coordonare a fabricii de produse și preparate din carne Diana și a rețelei de magazine Diana. În timpul masterului am lucrat timp de aproape un an pentru o altă companie românească, din domeniul fashion-ului, în cadrul departamentului de marketing. Astfel, mi-a fost ușor să-mi asum eu însămi, la terminarea studiilor, coordonarea comunicării interne și a comunicării externe a companiei.”

În prezent, Adina este responsabilă de dezvoltarea brandurilor Diana și Diana Supermarket, de consolidarea pozițiilor pe care o au companiile în piața din România și nu numai, și de menținerea ritmului de expansiune a rețelei proprii de magazine.

Afacerile grupului de companii au crescut constant în ultimii ani, pe fondul investițiilor realizate în ultima perioadă: au fost modernizate liniile de producție din fabrica de produse, iar rețeaua de magazine Diana a fost modernizată și extinsă. În anul 2018, grupul Diana a avut o cifră de afaceri cumulată de 115 milioane de euro, 1.100 de angajați, în timp ce investițiile au fost de 3 milioane de euro.

„Estimăm pentru 2019 o creștere a cifrei de afaceri și un nivel al investițiilor mult mai ridicat. Dinamica pozitivă a companiei o menține în topul celor mai reprezentative business-uri care acționează în industria produselor și preparatelor din carne”, afirmă Adina.

Printre cele mai importante realizări ale sale, de când este implicată în afacerea familiei, Adina enumeră procesul de rebranding al magazinelor Diana, urmat de remodelarea totală sau parțială a unor locații, dar și continuarea extinderii.

Anul 2019 va fi anul dezvoltării în ceea ce privește grupul de firme din județul Vâlcea. „Dezvoltarea face partea din ADN-ul companiei Diana. Pentru noi miza anului 2019 este modernizarea și retehnologizarea zonelor de producție și de ambalare a produselor și a preparatelor din carne. Obiectivele acestei investiții sunt dezvoltarea și automatizarea proceselor tehnologice la cele mai înalte standarde, optimizarea fluxului de producție, creșterea capacității de picking, precum și extinderea atât a secțiilor direct productive, cât și a sediului central”, mai spune Adina, care își dorește ca business-ul fondat de părinții săi să rămână în familie, iar ea să rămână implicată în această afacere cât mai mult.

#thankyou Cui mulțumești pentru că te-a ajutat să îți depășești limitele?

Cu siguranță că mulțumesc familiei. Datorită părinților mei fac tot ceea ce fac astăzi. Un rol foarte important îl are întreaga echipă Diana și apreciez că am alături de mine oameni care au valori profesionale și umane.

