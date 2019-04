Lumea bună a Ramnicului şi-a dat întâlnire la singurul hotel de brand din oraş: Ramada, de patru stele superior

Hotelul Ramada Ramnicu Valcea a fost “botezat” oficial, miercuri seara, în prezenţa acţionarilor: familia Ion si Maria Tudor, a oamenilor de afaceri şi a reprezentanţilor autorităţilor publice locale din judeţ. Lumea bună a municipiului Ramnicu Valcea şi-a dat întâlnire, miercuri seara, la singurul hotel de brand din oraş: Ramada, de patru stele superior. Participanţii la eveniment au fost întâmpinaţi cu câte o cupă de şampanie, după care au fost conduşi într-un tur al camerelor, restaurantelor şi sălilor de evenimente. Panglica a fost tăiată de primarul Ramnicului, Mircia Gutau, de presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu, dar si de reprezentantii Ramada. “Inaugurarea unui hotel înseamnă mult pentru oraşul nostru. Acesta va deveni unul dintre simbolurile urbei”, a declarat primarul Mircia Gutau. În cinstea inaugurării singurului hotel de patru stele din Ramnicu Valcea, a venit să creeze o atmosferă deosebită cunoscutul solist Stefan Stan si formatia sa. Sutele de invitaţi au petrecut până târziu în noapte cu muzică bună, bauturi fine şi mai multe feluri de mancare si prajituri la un bufet amenajat in stil suedez.

Dupa o investitie de aproximativ 10 milioane euro si 2 ani de renovare, proprietarii fostului hotel Alutus, familia Ion si Maria Tudor, au adus in Ramnicu Valcea primul hotel de brand international din judet. Situat in inima orasului cu peste 220 locuri cazare, hotelul reprezinta cu onoare standardele numelui pe care-l poarta.

Ramada Ramnicu Valcea dispune de 108 camere duble si 5 apartamente situate la ultimul etaj cu o vedere spectaculoasa deasupra orasului. Oaspetii au la dispoziţie o sală de gimnastică, un restaurant Sago Urban Cuisine, un lounge bar si doua terase. A fost construit si un centru de evenimente nou, cu 2 săli de bal şi 1 sala de şedinţe, potrivit atat pentru evenimente sociale cat si corporate. De asemenea, hotelul introduce pe piaţa locala programul de loialitate Wyndham Rewards, in care se pot inscrie toti clientii ce acceseaza serviciile Ramada by Wyndham Ramnicu Valcea, locali si internationali.

Reţeaua Wyndham Hotels & Resorts este formata din peste 9000 hoteluri impartite intre 80 de tari. Potrivite atat pentru calatoriile de afaceri cat si pentru vacante cu familia, peste 20 de branduri din aceasta retea pot satisface exigentele calatoriei fiecaruia. Emblema Ramada este purtata cu mandrie de peste 800 hoteluri din 63 tari si fiecare proprietate este echipata cu atuurile unei vizite scurte de afaceri sau ale unei vacante de neuitat.

