Activități în interesul vâlcenilor desfășurate în luna martie de Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean

Conform unei informări, joi, 7 martie 2019, Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, s-a deplasat la locaţia lucrărilor proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii Compiexuiui de servicii comunitare – Râmnicu Vâlceadin strada Liviu Rebreanu nr.4, împreună cu echipa de proiect, Supervizor şi conducerea D.G.A.S.P.C. Vâlcea – beneficiarul final al investiţiei, pentru a preda amplasamentul către Antreprenor. Durata contractului de proiaectare şi execuţie lucări este de un an şi patru luni, iar valoarea investiţiei, fără TVA, este de 5.559.161,23 lei. Investiţia presupune, în principal, realizarea de lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă, lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi termice pentru consum propriu, lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat, sisteme de management energetic integrat şi alte intervenţii care conduc Ia eficientizarea energetică a clădirii. Totodată, vor fi realizate lucrări care vor contribui la creşterea securităţii la incendiu şi la creşterea nivelului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităti. În prezenţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, luni. 4 martie a.c„ au fost inaugurate lucrările de punere în siguranţă a podului situat pe teritoriul oraşului Băile Olăneşti, Ia km 1+950 al Drumului Judeţean 656 – OLĂNEŞTI – COMANCA – TISA – VILA 1 MAL Cu o vechime de 53 de ani, podul, construit în 1966 şi degradat de trafic şi de vreme, nu mai fusese inclus, până acum, într-un program de reabilitare, asupra sa intervenindu-se doar pentru unele reparaţii curente. De această dată, lucrările au vizat consolidarea şi punerea în siguranţă a podului pe întreaga sa suprafaţă (lungime 50,20 m, lăţime de 8,90 m, din care 6,50 m parte carosabilă şi 2 trotuare a câte 1,20 m fiecare); realizarea de parapet direcţional pe o lungime de 150 m şi de parapet pietonal pe o lungime de 125 m; refacere suprastructură a două rampe cu o lungime de 25 m fiecare. Finanţarea lucrărilor, în valoare de 1.634.514,56 lei, a fost realizată din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, iar perioada de garanţie a acestora este de 120 luni. La solicitarea Asociaţiei Transportatorilor Rutieri de Persoane din judeţul Vâlcea, luni, 4 martie a.c.. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai transportatorilor vâlceni care efectuează curse regulate în cadrul Programului de transport public judeţean. Discuţiile purtate cu acest prilej au fost unele de principiu şi au vizat atât problemele cu care se confruntă transportatorii, cât şi viitorul Program de transport public judeţean de persoane prin curse regulate. La invitaţia primarului comunei Sălătrucel, Nicolae Sima, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a participat miercuri, 6 martie a.c.. la Sălătrucel, la inaugurarea unor lucrări de dezvoltare a infrastructurii rutiere din comună, lucrări realizate printr-un proiect finanţat cu fonduri europene, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Cu acest prilej, l-a felicitat pe domnul primar pentru investiţiile realizate, de care se vor bucura, atât locuitorii uliţelor Valea Bodii, Drăgiceşti, Grecu, Bucea, Mierloi, Căzăceşti şi La Frunţeanu, care au, de-acum, drumuri asfaltate, cât ceilalţi locuitori ai comunei care vor folosi podul peste pârâul Coiscă, construit, prin acest proiect, în punctul „La Bănăţeni”. Miercuri. 6 martie a.c, în prezenţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, la Nicolae Bălcescu, drumarii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea au dat startul ultimelor lucrări de modernizare a unui km din DJ 678 D Galicea – Nicolae Bălcescu. Prin executarea lucrărilor la acest sector de drum, se finalizează practic modernizarea tronsonului de drum situat pe raza administrativă a comunei Nicolae Bălcescu, modernizare care va schimba radical condiţiile de circulaţie, atât pentru locuitorii zonei, cât şi pentru turiştii care vin să viziteze Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu. Şi cel de-al doilea drum care străbate comuna Nicolae Bălcescu – DJ 678 A Galicea – Nicolae Bălcescu – Milcoiu – DN7, pentru modernizarea căruia s-a obţinut finanţare europeană, urmează să intre în reabilitare, după semnarea contractului cu firma de construcţii câştigătoare a licitaţiei. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea s-a întâlnit marţi, 12 martie a,c„ cu conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, pentru a stabili demersurile necesare transformării centrelor sociale care se află în subordinea acestei instituţii, în case de tip familial şi în locuinţe protejate. Deoarece, până în 2020, centrele sociale care au mai mult de 50 de beneficiari trebuie transformate în case de tip familial, destinate îngrijirii copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială, şi în locuinţe protejate, în care vor fi îngrijite persoanele cu dizabilităţi, pentru conformare, Consiliul Judeţean Vâlcea, în subordinea căruia se află DGASPC Vâlcea, trebuie să identifice noi spaţii sau terenuri care să permită amenajarea sau construirea de imobile în care să fie îngrijiţi maxim 12 copii sau 12 persoane cu dizabilităţi. Noile aşezăminte de ocrotire vor avea personal propriu, care să asigure supravegherea şi îngrijirea permanentă a beneficiarilor, într-un mediu mai prietenos şi mai apropiat de cel familial. Marți, 12 martie a,c.. Preşedintele Constantin Rădulescu s-a întâlnit cu directorul Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea, Adrian Toader, pentru a identifica, împreună cu conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, un spaţiu, în incinta acestei instituţii, în care să îşi desfăşoare activitatea nou-înfiinţatul birou al AJPIS Vâlcea care efectuează plata prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap. Această activitate a fost preluată, de la 1 ianuarie 2019, de AJPIS Vâlcea de la DGASPC Vâlcea, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1019/2018. Deoarece AJPIS Vâlcea are sediul în incinta Instituţiei Prefectului, ia etajul al treilea, iar amenajarea biroului de plăţi la acest nivel ar îngreuna accesul persoanelor cu dizabilităţi în acea zonă, Preşedintele Constantin Rădulescu a dispus înfiinţarea unei comisii speciale, formată din specialişti ai Consiliului Judeţean Vâlcea, care, împreună cu directorul DGASPC Vâlcea şi reprezentanţi ai AJPIS Vâlcea, să identifice un spaţiu adecvat defăşurării acestei activităţi, spaţiu care să permită şi un acces facil al persoanelor cu dizabilităţi. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea s-a întâlnit joi. 14 martie a.c.. cu o delegaţie a Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi din Teatrele de Operaţii (AMWD), condusă de preşedintele Marius Apostol. Discuţia cu delegaţia AMWD a atins două teme deosebit de importante: identificarea unui spaţiu în care Sucursala Vâlcea a AMWD (înfiinţată în anul 2016) să îşi desfăşoare activitatea şi organizarea, în municipiul Râmnicu Vâlcea, a unui concert caritabil, cu strângere de fonduri pentru Centrul de Recuperare şi Refacere pentru Veteranii cu Dizabilităţi din Teatrele de Operaţii, înfiinţat special de asociaţie pentru recuperarea militarilor răniţi în teatrele de operaţiuni. Solicitarea Sucursalei Vâlcea a Asociaţiei de a le pune la dispoziţie un spaţiu pentru desfăşurarea activităţii va fi supusă aprobării consilierilor judeţeni într-o şedinţă viitoare, iar concertul caritabil, cu stângere de fonduri va fi organizat pe 7 iunie 2019. Vineri, 15 martie a.c., Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a avut o întâlnire cu preşedintele Uniunii Naţionale a Patronatului Român, domnul loan Lucian, prezent Ia Râmnicu Vâlcea pentru semnarea Acordului de parteneriat între organizaţiile patronale şi corpurile profesionale din judeţul Vâlcea, eveniment organizat în Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu începere de Ia ora 14.00. Principalul subiect abordat în cadrul acestei întâlniri a vizat promovarea parteneriatelor dintre reprezentanţii mediului de afaceri şi principalele instituţii judeţene, cu scopul de a eficientiza activităţile serviciilor publice de la nivelul judeţului. O viitoare întâlnire a fost stabilită pentru data de 4 aprilie a.c., când reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Patronatului Român şi specialişti ai Consiliului Judeţean Vâlcea vor căuta soluţii pentru finanţarea unor proiecte în domenii deosebit de importante pentru Vâlcea – protecţia mediului şi turismul. În cadrul proiectului „Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”, pentru care, în data de 18 mai 2018, Consiliul Judeţean Vâlcea a semnat contractul de finanţare, s-a încheiat vineri, 15 martie a.c.. acordul contractual de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii menţionat. Durata contractului este de un an şi două luni, iar valoarea acestuia, fără TVA, este de 3.587.958 lei. Prin proiect se propune realizarea unor lucrări de: consolidare şi recompartimentare; de hidroizolare şi termoizolare; de refacere integrală a sistemului de alimentare cu agent termic şi de înlocuire a instalaţiei de apă caldă menajeră; de înlocuire a tâmplăriei interioare; de refacere a trotuarelor şi a pantelor acestora; de montare a sistemului de jgheaburi şi burlane; de construire a unui zid de sprijin pe versant, dar şi achiziţia şi instalarea de centrale termice şi de panouri solare. De asemenea, vor fi dotate cu echipamente performante bucătăria, pentru care se va achiziţiona un aragaz cu plită electrică şi cuptor, dar şi spălătoria, care va fi dotată cu uscător de rufe, calandru şi maşină de spălat profesională. Pentru a se asigura că este respectat graficul de lucrări la clădirea construită special în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru amplasarea aparatului RMN, marţi. 19 martie 2019, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a vizitat şantierul de la SJU Vâlcea. Marti, 19 martie a.c. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a participat la întâlnirea interinstituţională dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Teatrul Anton Pann, în cadrul căreia s-au stabilit condiţiile încheierii unui parteneriat între cele două instituţii, parteneriat care pune în practică o idee a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea menită să trezească interesul tinerilor pentru teatru şi cultură, în condiţiile în care generaţia tânără este aproape dependentă de noile tehnologii şi de lumea virtuală. În acest scop, primul pas a şi fost făcut: Teatrul Anton Pann a început un turneu în judeţ, cu piesa Tanţa şi Costel, care a avut prima reprezentaţie, pe 20 martie, la Călimăneşti. în perioada imediat următoare, se vor organiza noi evenimente culturale, alte piese de teatru şi activităţi de iniţiere a celor mici în actorie. Preşedintele Constantin Rădulescu a avut joi. 21 martie 2019. la sediul instituţiei, o întâlnire cu reprezentanţii conducerii CET Govora SA – Dinu Constantinescu, administratorul special al societăţii şi Alexandru Scarlat, administratorul judiciar – EURO INSOL SPRL Bucureşti, care l-au informat despre operaţiunile specifice de negociere privind stabilirea preţului la aburul industrial pentru anul 2019, între CET Govora S.A. şi CIECH Soda România. Cu acest prilej, administratorul judiciar şi administratorul special l-au asigurat pe Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea că vor lua toate măsurile necesare pentru ca aceste operaţiuni şi negocieri să nu fie viciate în niciun fel prin poziţii publice sau alte demersuri, astfel încât, la finalul negocierilor, să rezulte un preţ corect şi benefic atât pentru desfăşurarea activităţii CET Govora, cât si a CIECH Soda România. Având în vedere că, din luna mai 2016, CET Govora SA se află în insolvenţă, iar Consiliul Judeţean Vâlcea nu poate interveni în managementul societăţii, administratorii CET Govora SA au dat asigurări că instituţia noastră va fi informată, cu celeritate, cu privire la deciziile ce vor fi luate şi la evoluţia negocierilor. Joi. 21 martie a.c., Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a semnat contractul de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea, dotarea şi punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu”, încheiat între UAT Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de Beneficiar, şi Asocierea S.T.C. Engeneering Concept S.R.L. – Research Consorzio Stabile Societa’ Consortile A.R.L. – Groma Societa’di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata, reprezentată prin Lider de asociere S.T.C. Engeneering Concept S.R.L., în calitate de Antreprenor. Durata contractului de proiectare şi execuţie lucrări este de doi ani şi patru luni de ia data emiterii ordinului de începere, iar valoarea acestuia, fără TVA, este de 11.346.705,62 lei (cca. 114 miliarde lei vechi). Investiţiile prevăzute prin proiect vizează consolidarea, restaurarea, dotarea şi amenajarea Conacului Bălcestilor si a Bisericii de Lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Gâltofani, restaurarea picturilor interioare şi exterioare şi lucrări de amenajare peisagistică a Parcului Conacului în suprafaţă de 1,8 ha. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a avut joi. 21 martie 2019, la sediul instituţiei, o întâlnire cu liderul Sindicatului Sodistul, Gheorghe Mugioiu, şi cu vicepreşedintele Cartel Alfa, Ionel Vâncea, care i-au solicitat sprijin pentru evitarea concedierilor colective anunţate de conducerea CIECH Soda România. Deoarece disponibilizarea a 590 de salariaţi este pusă de conducerea CIECH Soda România pe seama reducerii cantităţii de abur şi a creşterii preţului acestei materii prime furnizate CIECH de CET Govora, cei doi sindicalişti i-au cerut Preşedintelui Constantin Rădulescu să îi sprijine în rezolvarea acestei probleme. Tot joi. 21 martie 2019, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a primit şi o delegaţie de circa 50 de persoane, a salariaţilor CET Govora, alarmaţi de zvonurile potrivit cărora conducerea actuală a CET Govora vrea să diminueze preţul aburului furmizat CIECH Soda România, fapt ce ar duce la constrângeri finaciare care ar afecta şi plata salariilor lor şi aşa mici. Deoarece nu se poate implica în negocierile celor două societăţi, CET Govora fiind o societate în insolvenţă, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea i-a asigurat atât pe reprezentanţii saliaţilor CIECH Soda România, cât şi pe cei ai CET Govora că, în limita competenţelor pe care Ie are, va face toate demersurile legale pentru ca activitatea pe Platforma Chimică Râmnicu Vâlcea să continue, iar salariaţii celor două societăţi să îşi păstreze locurile de muncă. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a efectuat joi, 21 martie 2019. o vizită la Secţia Ortopedie a Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, care a fost dotată cu un nou ARTROSCOP, aparat de intervenţii minim invazive la nivelul genunchiului, care va contribui la îmbunătăţirea actului medical, precum şi la rezolvarea unor patologii diversificate. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a participat, vineri, 22 martie a.c„ alături de Ministrul Apelor şi Pădurilor, loan Deneş, de directorul general al Administraţiei Naţionale Apele Române, Victor Sandu, de directorul ROMSILVA, Gheorghe Mihăilescu, de parlamentarii vâlceni Vasile Cocoş, Ovidiu Popa şi Eugen Neaţă şi de oficialităţi locale, la recepţia a două lucrări de investiţii realizate de ABA Olt, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada iunie-iulie 2018. Cele două obiective de investiţii sunt: „Amenajare pârâu lazul Morţilor, oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 920 metri”, pentru care a fost alocată suma de 7.500.000 lei şi „Amenajare pârâu Topolog, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea (protecţie mal pe lungimea de 1244 metri)” a cărui valoare este de 3.671.000 lei. Banii pentru realizarea investiţiilor provin din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului şi au fost alocate prin HG nr. 582/2018 care a suplimentat bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada iunie-iulie 2018.