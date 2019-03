Cel mai corect frustrat dintre pamanteni lucreaza la Inspectoratul Judetean de Politie Valcea!

La Inspectoratul Judetean de Politie Valcea, mai precis in cladirea unde functioneaza aceasta institutie, exista un individ care cat e ziua de mare nu are altceva de facut decat sa scrie in referate ceea ce viseaza noaptea. Ipochimenul acesta isi foloseste functia pentru vendete personale! In niste insailari semiagramate, fara dovezi concrete, ipochimenul delator isi picteaza anumiti colegi in culori dintre cele mai inchise dintr-o dorinta de razbunare ieftina. Dupa mintea personajului de poveste tragi-comica 99 la suta dintre lucratorii de politie sunt corupti, doar el este corect. Mai mare rasul! Caz patologic clar! Comandanti ai Politiei, oameni de afaceri, directori de institutii, jurnalisti, primari si altii sunt introdusi la gramada in scrierile acestui individ cam frustrat si caruia daca i s-ar face un test psihologic – nu stim daca ar iesi tocmai OK…