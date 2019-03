Acestea sunt trendurile primaverii in materie de fashion

Se spune ca moda se repeta, marii creatori reinventand permanent croieli din moda anilor 50, 60 sau chiar mai moderne. Chiar si asa, nimeni nu isi va dori sa poarte haine vechi. De aceea suntem cu totii atenti la noile tendinte in materie de fashion, lansate la fiecare inceput de an in cadrul marilor evenimente dedicate modei.

Anul 2019 se pare ca se va baza foarte mult pe hainele utilitare. In acest sens, vor fi din nou la moda costumele din denim, pantalonii combat (cu buzunare aplicate pe picior), hanoracele supradimensionate si jachetele utilitare. Deja marile case de moda, precum Fendi, Dries Van Noten, Isabal Marant, Balmain, Givenchy si Hermès au inclus astfel de obiecte vestimentare in colectiile lor din acest an.

Un trend la care aproape nimeni nu se astepta sa se intoarca este cu siguranta tie dye-ul, acele imprimeuri acuarela atat de iubite de generatia hippy. Depasind cliseul Californian pe care il reprezenta odata, acest print zguduie marile catwalk-uri, regasindu-se in majoritatea show-urilor relevante, in diferite proportii.

Daca in 2018 ati investit in haine in nuanta teracotei (caramizii), aveti noroc pentru ca in vara anului 2019 sunt in continuare la moda hainele in tonuri rosiatice si ruginii. O parte dintre cele mai noi tendinte in materie de fashion le veti putea gasi si cu ajutorul Fashion Days reduceri.

In ceea ce priveste pantalonii scurti, in 2019 se vor purta doua tipuri: pantaloni scurti gen colanti si pantaloni scurti deasupra genunchiului nu foarte strimti. Marile case de moda propun o combinatie intre pantaloni scurti si topuri elegante. De asemenea, pe podiumurile marilor evenimente fashion au putut fi vazute pantaloni scurti din satin.

Oricat ar parea de ciudat, dincolo de vestimentatie exista si un trend al parfumurilor. Noile tendinte in materie de parfumuri in 2019 sunt dominate de notele citrice si de mosc, intr-o combinatie indrazneata cu notele florale.

In 2019 tendintele in materie de parfum vor fi mai profunde. Daca iti plac mirosurile de caramel sarat, scortisoara si ciocolata, parfumurile cu astfel de note vor fi mai populare ca niciodata. Daca aveti planificate participari la evenimente black-tie, aceste parfumuri vor face probabil gurmanzii sa isi intoarca capetele dupa dvs. Pentru parfumuri in tendinte la cele mai mici preturi folositi un voucher Notino si nu veti regreta.

Totodata, expertii spun ca primavara 2019 nu va fi foarte diferita de alte primaveri. De ce? Pentru ca aromele florale sunt inca la moda si mai puternice ca niciodata. Astfel de parfumuri sunt perfecte pentru petrecerile in aer liber. Se poarta parfumurile cu note dominante de crin, frezie si flori de portocale.