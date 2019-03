Romeo Radulescu, fostul primar al Ramnicului, RACOLEAZA asistente din scolile sanitare. Vezi de ce

Il mai stie cineva pe Romeo Radulescu? Suntem siguri ca NU! E acel ipochimen de trista amintire ce s-a perindat pe la Primaria Ramnicu Valcea si Parlamentul Romaniei – datorita sustinerii primite de la actualul primar Mircia Gutau. Arogant si maxim infatuat, un fel de miezul din dodoasca politicii valcene! Mai nou, barosanul Romeo se perinda prin scolile postliceale sanitare pentru a racola asistente medicale pentru joburi in Germania. Este mai mare rasul sa-l auzi pe fostul primar al municipiului cum se mataie in fata tinerelor viitoare asistente, ademenindu-le cu salarii si beneficii in strainatate. Bineinteles ca la mijlocul este vorba despre un comision important in contul lui Romica, dar ne distreaza noua lui postura de… human target!

Tiberiu Pirnau