Remus Borza, deputat independent:Remaniere, pana nu e prea tarziu

Pentru a recredibiliza Guvernul, mai ales din perspectiva preluării președinției Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019, e nevoie de un suflu nou, de oameni competenti,vizionari si curajosi care sa restructureze aparatul bugetar si sa reformeze marile sisteme publice: administratie, sanatate, invatamant. Eu am cerut remanierea încă din luna iunie, imediat după căderea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului. Sunt mai mulți miniștri care nu au confirmat.

Dănuţ Andruşcă, ministrul Economiei, Lucian Șova, ministrul Transporturilor, George Ivașcu, ministrul Culturii, Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Trif, ministrul Turismului, Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor sunt exemple de ministri care nu au rupt gura targului.Și ALDE ar trebui să-și facă o evaluare a proprilor miniștri. Graţiela Gavrilescu, ministru al Mediului, deși mi-este dragă, trebuie să spun că are o mare restanță. În ianuarie 2017, am anulat taxa auto la pachet cu alte 101 taxe nefiscale. Problema e că, de la acel moment, România s-a transformat în cimitirul european al rablelor. Numărul înmatriculărilor mașinilor second hand, în ultimii doi ani, s-a triplat față de 2016. București, Iași, Timișoara, Brasov,Cluj au mari probleme cu poluarea, de fapt cu calitatea aerului,Comisia Europeana declansand in mai o procedura de infrigement pe acest subiect.Cel mai mare poluator din aceste orașe sunt tocmai mașinile second hand. Trebuie reintrodusă o taxă pentru aceste mașini, în funcție de capacitatea cilindrică, norma euro, cantitatea de noxe emisa.

Maurul si-a facut datoria,deci Tudorel Toader sa plece acasa! Ar fi o mare greseala politica a PSD. E de departe cel mai bun ministru al Justitiei din ultimii 18 ani.Incercarea ministrului de a aduce normalitatea in sistemul judiciar,de a impune respectarea drepturilor omului in materie penala,de a repune fiecare autoritatea implicata in infaptuirea actului de justitie in matca ei constitutionala si functionala trebuie sustinuta si incurajata de fiecare politician responsabil,deci implicit si de Liviu Dragnea.Si Petre Daea a performat,pestea media executivului,desi putea sa gestioneze mai bine pesta porcina.Autoritatile romane au reactionat cu intarziere in combaterea acestei epidemii desi existau avertismente de la Comisia Europeana inca de anul trecut.Dacă s-ar fi luat din timp măsuri, pagubele ar fi fost mult mai mici și nu am fi ajuns în situația de a sacrifica 300.000 de porci.

Înlocuirea miniștrilor care nu au performat ar neutraliza în parte atacul opoziției și al președintelui Iohannis la adresa Guvernului, ar da satisfacție unei părți a societății nemulțumită de activitatea acestor miniștri, ar translata atenția, discursul public și presiunea de pe PSD pe alți actori politici sau instituționali,ar recredibiliza Guvernul in relatia cu partenerii accidentali.

Echipa de comunicatori, schimbată

Eu i-am transmis lui Liviu Dragnea să își înnoiască echipa de comunicatori. În acest sens, am sugerat următoarele nume: Rovana Plumb, Doina Pană, Gabriel Zetea, Eugen Teodorovici, Sorina Pintea și Gabriela Zoană. Toți ar aduce un plus în comunicare. Gabriel Zetea are un discurs articulat, coerent, neutru, temperat. E un om tânăr. Astfel de persoane ar trebui scoase pe sticla. PSD are si oameni de valoare. A venit momentul sa si demonstreze.

