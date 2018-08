Oltenia Brunch la Buleta (Mihaesti) 

Gazdele noastre sunt familia Bălan și partenerii de la The Chocolates of Life. Vom fi răsfățați cu specialități de vară, mentată și vin de casă. Grădinile de legume și zarzavaturi din Oltenia de Sub Munte au avut rod spornic și în această vară, și o parte din recoltă a fost deja pusă la conservare în diverse combinații. Mesele de la brunch vor fi încărcate cu bunătățile proaspete și conservate, pregătite de doamnele din sat.

După degustarea bufetului cu produse locale, invitații vor avea ocazia să viziteze biserica satului, să facă o plimbare plăcută în natură și pe dealurile înconjurătoare.

Aproximativ 50 de persoane sunt așteptate să se înscrie, accesând pagina www.eat-local.ro sau pe aplicația cu același nume. Porțile se vor deschide de la ora 10:00, urmând ca barul să se deschidă în jurul orei 10:30, iar bunătățile să fie servite de la ora 11:00.

Proiectul “Gust și gustări” își propune organizarea de evenimente de cultură gastronomică în Oltenia și Muntenia pentru a promova turismul alternativ, zonele rurale, poveștile și bucătăria locală. La fiecare eveniment se urmărește crearea unui context senzorial și stabilirea unui cadru de cunoaștere culturală pentru produsele culinare. Pentru aceasta, contează foarte mult alegerea locului (imagini, mirosuri, sunete), precum și activitățile culturale de tipul concertelor, dansurilor, tururilor ghidate, drumeții, plimbări.

Proiectul își propune să promoveze micii producători și, odată cu ei, să sprijine păstrarea peisajului cultural al zonelor incluse. Peisajul cultural (ex: existența căpițelor de fân, a ghindarilor de stejar, a livezilor tradiționale, a pășunilor și fânețelor cu iarbă bogată, etc.) este îngrijit de micii producători prin agricultura la scară redusă.