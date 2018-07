IN ATENTIA SOMERILOR… chiar si a trantorilor! Sute de locuri de munca vacante in judetul Valcea in iulie 2018! 

Locuri de muncă vacante in judetul Valcea

1. ACHTUNG IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 6440159 ADRESA: SAT.LINIA,BUDESTI TELEFON: 0726747230 1 1 1 Ajutor gestionar Agent livrare Agent vanzari Valabilitate: 11.08.2018

2. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT COD FISCAL:18264803 ADRESA:STR.REMUS BELLU,NR.6 TELEFON:0250739881/0250738255 1 Lacatus mecanic-calificare ,cunostinte in domeniul pompelor Concurs – 26.07.2018-proba scrisa

3. AGRIKATI S.R.L. COD FISCAL: 33086890 ADRESA: DRAGASANI,I.C. BRATIANU,NR.10 A,DEMISOL TELEFON: 00393466397711 SAU 0751813123 3 Sofer autocamion/TIR Valabilitate: 11.08.2018

4. AGROTURISM S.R.L. COD FISCAL: 32182253 ADRESA: SUTESTI TELEFON: 0727411288 11 10 Ospatar Dulgher Valabilitate: 04.08.2018

5. ALBARESOR S.A. COD FISCAL: 12762825 ADRESA: SRT.RAURENI,NR.288 TELEFON:0350805008 / 0250734862 15 5 Muncitor necalificat Muncitor calificat Valabilitate: 12.08.2018

6. ALFA HOTELS S.R.L. COD FISCAL: 14244277 ADRESA: BAILE OLANESTI,STR.LIVADIA,NR.1 TELEFON: 0751270637 3 1 Lucrator bucatarie Registrator medical Locurile de munca sunt pentru o perioada de 6 luni Valabilitate: 26.07.2018

7. ANDREANIS MARKET S.R.L. COD FISCAL: 411334 ADRESA: SAT DAESTI,COM DAESTI TELEFON: 0745473451 5 Ucenic Valabilitate: 04.08.2018

8. ANNABELLA S.R.L. COD FISCAL: 6532457 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52 TEL.: 0757100039 5 9 Casieri Vânzători Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

9. ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI S.R.L. COD FISCAL: 14075542 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.49 TEL./FAX: 0250/733308 7 5 1 1 Muncitor necalificat Preparator conserve Inginer industria alimentara Facturist Valabilitate: 26.07.2018

10. ANALIV-CARGO S.R.L. COD FISCAL: 33569658 ADRESA: COM.FRANCESTI,SAT.MOSTENI,NR.106 TELEFON: 0786726255 2 Sofer masina mare tonaj Se acorda bonusuri Valabilitate: 10.08.2018

11. ANTARES GAS S.R.L. COD FISCAL: 38218739 ADRESA: STR.DACIA, NR.10 TELEFON: 0741741201 E-mail: resurse.umane@antares-group.ro 5 3 1 Sofer- permis cat.C si E atestar ADR ( se plateste scolarizarea pentru atestat ADR) Valabilitate : 20.07.2018 Muncitor necalificat Valabilitate: 31.08.2018 Mecanic auto Valabilitate: 17.08.2018

12. ANTARES TRANSPORT S.A. COD FISCAL:1472990 ADRESA: STR.DACIA,NR.10 TELEFON: 0741741201 E-mail: resurse.umane@antares-group.ro 1 5 1 2 1 1 1 Asistent manager- studii superioare – engleza nivel mediu Valabilitate : 20.07.2018 Sofer autobuz Valabilitate: 30.07.2018 Conducator activitate transport rutier Valabilitate: 28.06.2018 Lucrator bucatarie Valabilitate: 20.08.2018 Sofer Valabilitate: 30.07.2018 Lucrator comercial Valabilitate: 31.07.2018 Pizzar Valabilitate:31.07.2018

13. AV FM INSURANCE S.R.L. COD FISCAL: 35897180 ADRESA: M V POPESCU, NR.6,BL.P4,AP.5 TELEFON: 0745281499 1 Agent asigurari- studii medii/superioare- comision din vanzari Valabilitate: 26.07.2018

14. BARRECO LARY S.R.L. COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.LIBERTĂŢII, NR.36 TEL.: 0250/775352, 0740154393 E-mail: barecolary@yahoo.com 1 2 1 2 1 1 1 1 Medic balneolog/reumatolog Asistenţi BFT Bucătar Ospătar Camerista Lucrator in bucatarie Muncitor necalificat Ingrijitor spatii hoteliere Valabilitate:31.07.2018….

15. BIGREEN ENGINEERING INFRASTRUCTURE S.R.L. COD FISCAL: 29428812 ADRESA: CO.ORLESTI,SAT.ORLESTI,NR.82,SECTOR VIN-ORLESTI TELEFON: 0756973468 11 10 Ospatar Dulgher Valabilitate:05.08.2018..

16. BOROMIR IND S.R.L. COD FISCAL: 334476 TELEFON:0250734428 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 2 Gestionar lucrator statii PECO Valabilitate: 10.08.2018

17. BOGDAN CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 19244545 ADRESA: INTR.PROBEANU,NR.4 PERS.DE CONTACT –FLORESCU ION 3 1 1 Muncitor necalificat Zidar Sofer profesionist Valabilitate: 17.08.2018

18. BURGAZ S.R.L. COD FISCAL:18050567 ADRESA:RM. VALCEA, STR. C-TIN DALBAN, NR.2,BL.1, SC.A, AP.1 TEL: 0350421960 E-mail: Burgaz2005@gmail.com 1 2 Sudor electric si autogen (3 ani vechime in domeniu) Instalator incalzire gaze (3 ani vechime in domeniu) Se ofera bonuri de masa Valabilitate: 13.08.2018

19. CALDO PRIVAT SECURITY SRL ADRESA:STR. VULTURILOR, NR 98A, ET6, SECT 3, BUCURESTI TEL/FAX:0213220211 / 0766051733 / 0731109152 E-mail: resurseumane@caldoprivatsecurity.ro 2 Agent securitate Valabilitate: 31.07.2018

20. CARREFOUR ROMANIA S.A. COD FISCAL: 11588780 ADRESA: STR. FERDINAND, NR.38 TELEFON: 0374708700 E-mail: maria_giuga@carrefour.com 1 1 1 1 Ajutor cofetar Patiser Agent monitorizare termene valabilitate Se ofera tichete de masa,ajutor de transport,asigurare medicala privata,cupoane valorice de Paste si Craciun,prima de vacanta Valabilitate oferta : 19.07.2018 Lucrator receptie marfa Se ofera tichete de masa,ajutor de transport,asigurare medicala privata,cupoane valorice de Paste si Craciun,prima de vacanta Valabilitate:17.08.2018

21. CEC BANK S.A. COD FISCAL: 361897 ADRESA: STR. CALEA LUI TRAIAN,NR.134 E-mail:recrutare@cec.ro 1 Administrator credite-vechime 1 an in activitate specifica Valabilitate:26.07.2018

22. CET GOVORA S.A. COD FISCAL: 10102377 ADRESA; STR.INDUSTRIILOR,NR.1 TELEFON; 0250733601 INT.375 2 Electrician- studii in domeniul tehnic electricitate/electronica- nivel mediu sau superior sau absolvent de curs de calificare in meseria de electrician Concurs in data de 26.07.2018,depunere acte 19.07.2018

23. CIECH SODA ROMÂNIA S.A. COD FISCAL: 1467188 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.2 TEL./FAX: +40746179634 E-mail: Victoria.Florescu@ciechgroup.com 1 8 1 1 2 1 1 1 1 Agent achizitii – vechime in domeniu 1 an Masinist ambalator Stivuitorist Sef manevra Valabilitate: 30.08.2018 Electrician exploatare,intretinere,reparatii montaj- vechime in domeniu 3 ani Calificare electrician joasa si medie tensiune Operator chimist- vechime in domeniu 1 an- calificare operator chimist Inginer mecanic-vechime in domeniu 1 an Inginer chimist-vechime in domeniu 1 an Inginer electric-vechime in domeniu 1 an Valabilitate oferta: 31.07.2018

24. CIPO S.R.L. COD FISCAL: 2552362 ADRESA: VAIDEENI,P.L. HOREZU TELEFON: 0744591528 2 2 Operator mase plastice Muncitor necalificat Valabilitate: 06.08.2018

25. CIVIL CIVIL SPEED S.R.L. COD FISCAL: 28136089 ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.6 TELEFON: 0741628921/0350806279 3 3 1 1 Dulgher Fierar betonist Sofer autobasculanta Deservent buldoexcavator Valabilitate: 30.07.2018

26. CIVITAS SERVICII MEDICALE S.R.L. COD FISCAL: 28343874 ADRESA: STR. DIMITRI BOLINTINEANU,NR.3 TELEFON: 0351/434676 E-mail: medical@civitasgroup.ro 2 Sofer autoturisme si camionete Valabilitate: 23.08.2018

27. CMI DR.DOROBANTU SORIN COD FISCAL: 26996680 ADRESA: STR.M.EMINESCU,BL.B 14,SC.D,AP.2 TELEFON: 0740251335 2 2 Medic stomatolog Asistent medical ( stomatologie) Valabilitate: 12.08.2018

28. COMALTRONIC S.R.L. COD FISCAL:16168494 ADRESA: STR. BANU MARACINE,NR.36 TELEFON: 0723716344 1 1 Tehnician sisteme securitate Economist in gestiunea economica Valabilitate: 25.07.2018

29. CONPHYS SRL COD FISCAL: 1471510 ADRESA: RM VALCEA,STR SRANDULUI, NR 52 TEL/FAX: 0250733323/0250731522 E-mail: conphys@conphys.ro 1 3 Masinist in legatorie mecanica Cartonagist Se ofera tichete de masa Valabilitate:31.07.2018

30. CONSINSTAL ENERGY S.R.L. COD FISCAL: 19657649 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL T.VLADIMIRESCU, NR.48 TEL.: 0350421841 E-mail: consinstal.energy@gmail.com 1 1 Instalator incalzire centrala si gaze Sudor Permis conducere cat.B Valabilitate:22.07.2018

31. CONSTRUCT PROIECT S.R.L. COD FISCAL:15433659 ADRESA: STR.G.STOIANOVICI,NR.7 TELEFON: 0350405524/0723617475 E-mail: constructproiect.vl@gmail.com 1 1 1 1 Inginer constructii Sofer buldoexcavator Tehnician constructii Maistru constructii Valabilitate: 28.07.2018

32. COZIA FOREST S.A. COD FISCAL:3416083 ADRESA: RM. VALCEA, STR. KRUSEVAC, NR.36 TEL/FAX: 0250741425/0250741303 1 Sofer (locul de munca se afla in Babeni) Valabilitate: 16.08.2018

33. DANCONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 19244472 ADRESA : MUEREASCA DE SUS,NR. 58, VALCEA 4 4 5 5 Muncitor necalificat Zidar( calificare) Tamplar(calificare) Sudor( calificare) Valabilitatea ofertei: 15.08.2018

34. DEMIPLAST S.R.L. COD FISCAL: 23208540 ADRESA: COM.POPESTI,NR.274 TELEFON: 0733693790 1 1 1 1 Finisor Zidar Dulgher Fierar-betonist Vechime in domeniu 5 ani Valabilitate oferta: 25.07.2018

35. DE FILM PRODUCTION S.R.L. COD FISCAL: 25157788 ADRESA: STR. GABRIEL STOIANOVICI,NR.7 TELEFON: 0787732054 1 Asistent manager – studii superioare Locul de munca se afla la Bucuresti Valabilitate: 25.07.2018…

36. DESLEECLAMA SOLUTIONS S.R.L. COD FISCAL: 28244668 ADRESA: BUDESTI,SAT RACOVITA,STR.WDP,NR.1 TELEFON: 0374639067 1 1 2 2 30 5 Inspector salarii -vechime in domeniu 2 ani Contabil-vechime in domeniu 2 ani Mecanic intretinere si reparatii- calificare-vechime in domeniu 2 ani Stivuitorist-autorizatie-vechime in domeniu 2 ani Confectioner-asamblor articole din textile-proba de lucru Muncitor necalificat in industria confectiilor Transport asigurat Tichete 15 lei/zi Valabilitate: 02.08.2018…

37. DIGITERA S.R.L. COD FISCAL: 17948552 ADRESA: STR.GIB MIHAESCU,NR.8 TELEFON: 0250731010 E-MAIL: DIGITERA_RO@YAHOO.COM 1 1 2 2 2 Alpinist utilitar-vechime in domeniu 2 ani Inginer telecomunicatii-vechime in domeniu 2 ani Tehnician telecomunicatii-vechime in domeniu 2 ani Agent vanzari-vechime in domeniu 2 ani Muncitor necalificat cu abilitati tehnice Valabilitate: 16.08.2018 CV-urile se trimit pe adresa de e- mail

38. DINAMIC GRUP S.R.L. COD FISCAL:6670506 ADRESA: PAUSESTI MAGLAS TELEFON: 0756272704 E-mail: dinamic.grup@hotmail.com 2 2 2 Gaterist Circularist Muncitor necalificat Valabilitate oferta : 30.07.2018

39. DON PEDRO S.R.L. COD FISCAL: 7521316 ADRESA: BUDESTI,STR.LINIA,NR.14 TELEFON: 0250760330/0723180914 1 1 Inginer mecanic Confectioner produse igienico-sanitare Se ofera tichete de masa Valabilitate:02.08.2018

40. DULCEY LOGISTIC S.R.L. COD FISCAL:STR.INTR.GHEORGHE BOBEI,NR.24 TELEFON: 0755023300 1 Muncitor preparare ciocolata Valabilitate: 03.08.2018

41. EASY ASSET MANAGEMENT IFN S.A. COD FISCAL:28042464 ADRESA: STR.LOGOFAT TAUTU,NR.67,ET.2,4,5,,SECTOR 3 , BUCURESTI TELEFON; 0317171100 E-mail: jobs@credit.co.ro 10 2 Agent vanzari-perioada determinata p2,4,6,8/zi Manager relatii cu clientii/societate de leasing-nedeterminata Locurile de munca se afla la Rm.Valcea si Dragasani Valabilitate 20.07.2018

42. EDIL OPAL S.R.L. COD FISCAL: 34193810 ADRESA: MIHAESTI,SAT MAGURA TELEFON:0250739188 E-mail: tehnic@electrovalcea.ro 10 2 6 4 Muncitor in constructii Mecanic utilaje Electrician in constructii Lacatus mecanic Valabilitate: 19.08.2018

43. ELECTROVALCEA S.R.L. COD FISCAL:5071860 ADRESA: STR.FERDINAND,NR.19 TELEFON: 0250739188 E-mail: tehnic@electrovalcea.ro 10 2 6 3 Muncitor in constructii Mecanic utilaje Electrician in constructii Lacatus mecanic Valabilitate: 19.08.2018

44. ELIVIL CONS S.R.L.-CONSTRUCTII REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE COD FISCAL:33254480 ADRESA: IONESTI,MARCEA,NR.39 TELEFON: 0748515893 1 1 2 2 2 2 2 Inginer Maistru Dulgher Fierar betonist Zidar.pietrar Finisor Muncitor necalificat Se ofera tichete de masa Valabilitate: 17.08.2018

45. EMTRANS S.R.L. COD FISCAL: 5345825 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON:0728717521/0725528581 2 Conducator auto masini de mare tonaj_TIR Vechime in domeniu minim 3 ani Atestat profesional valabil,posesor cartela tahograf Recomandare de la ultimul loc de munca necesar cazier auto Valabilitate: 26.07.2018

46. EUROFINA S.R.L. COD FISCAL: 15380668 ADRESA: STR.TUDOR VLADIMIRESCU,NR.723 TELEFON: 0250830005 2 Muncitor necalificat Locurile de munca se afla la Dragasani Valabilitate: 02.08.2018

47. FAURECIA ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 15599111 ADRESA SEDIU: LOC. TĂLMACIU, DN7, KM 256+836, JUD. SIBIU ADRESA PUNCT DE LUCRU: LOC. BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0737977106 E-mail: resurseumanevl@faurecia.com 69 54 2 1 Muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (studii medii) Operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale (studii medii) Maiştri în industria textilă, pielărie Mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale Valabilitate oferta:05.08.2018

48. FLAMICOM IMPEX S.R.L. SUCURSALA RM.VÂLCEA COD FISCAL: 3547836 ADRESA : RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.10 TEL.: 0248250243 E-mail: narcisa@flamicom.ro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Agent servicii client (studii medii) Electromecanic (studii medii) Controlor calitate Pregătitor suprafeţe Tinichigiu carosier Electrician auto Sef atelier Consilier clienti Economist Consilier comercial Agent servicii Mecanic auto Tinichigiu carosier Inginer autovehicule Vopsitor auto Valabilitate oferta: 19.08.2018

49. FRIGOTECH S.R.L. COD FISCAL: 13984463 ADRESA: LAPUSATA,BROSTENI TELEFON: 0250738144/0723216930/0765837750 2 2 1 Instalator AC Instalator frigotehnist Gestionar depozit Se solicita permis cat.B Valabilitate: 25.07.2018

50. FUNDATIA „INIMA PENTRU INIMA” COD FISCAL:9658795 ADRESA:STR.GENERAL MAGHERU,NR.8,BL.S1,SC.C,AP.17 TELEFON:0250736307 E-mail:sediu@inimapentruinima.org 3 Educator specializat Valabilitate:05.08.2018

51. GROUPAMA ASIGURARI AGENTIA RM.VALCEA COD FISCAL:6291812 TELEFON: 0755190509 claudia.marin@groupama.ro 20 Agent asigurare- studii medii / superioare Se asigura inscrierea la cursul de calificare Valabilitate: 05.08.2018

52. GRUP SERV S.R.L. COD FISCAL: 15107987 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.181 TELEFON: 0746098845 E-mail: boteag2015@gmail.com 2 2 1 Tehnician electromecanic- studii tehnice- permis auto cat.B Tehnician echipamente calcul si retele- studii tehnice- permis auto cat.B Operator calculator Valabilitate: 18.07.2018

53. HATY S.R.L. COD FISCAL:5236097 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.201 TELEFON: 0250738931 5 Manipulant marfuri Se ofera tichete de masa Valabilitate: 16.08.2018

54. HIDROTOP S.R.L. COD FISCAL: 18003310 ADRESA: STR.DORU POPIAN,NR.4BL.B3,SC.A,AP.8 TELEFON: 0729046212 1 2 2 Inginer constructor Operator utilaj Muncitor necalificat Valabilitate:02.08.2018

55. HIDROCONSTRUCTIA S.A. COD FISCAL: 1556820 ADRESA: STR.DECEBAL,NR.9 TELEFON: 0250747180 E-mail: ucmvalcea@hidroconstructia.com 1 10 Sudor- vechime in domeniu min.5 ani Sapator manual Valabilitate: 23.07.2018

56. IMA DOWNSTREAM S.R.L. COD FISCAL: 35181961 ADRESA: SAT.BLIDARI,COM.GOLESTI TELEFON: 0768260336 E-mail: codo.golesti@rompetrol.com 2 Lucrator comercial- scoala profesionala /liceu – se lucreaza ture zi/noapte Se ofera sporuri suplimentare sambete, duminici,ore de noapte C V –urile se trimit pe adresa de e-mail sau se depun in benzinaria Rompetrol Golesti km 7 Valabilitate: 13.08.2018…

57. INDONI FERS.R.L. COD FISCAL: 29126938 ADRESA: STR. DOCTOR BAGDAZAR,27 A,DRAGASANI TELEFON: 0767252542 E-mail:belvederecompany@yahoo.ro 1 1 1 2 4 3 4 1 Inginer constructii metalice- vechime min.5 ani Maistru constructii metalice Sofer conducator auto Sudor MIG/MAG/TIG Sudori in arc electric Vopsitor industrialAirless Lacatus confectii metalice Muncitor necalificat Locurile de munca se afla in Municipiul Dragasani Se ofera bonusuri Valabilitate oferta: 03.08.2018

58. INTEXIM S.R.L. COD FISCAL: 12488453 ADRESA: STR.REGINA MARIA,NR.7 TELEFON: 0728106020 E-mail: intexim@yahoo.com 5 Operator calculator Valabilitate: 11.08.2018

59. YSA SI RARES SERV S.R.L. COD FISCAL: 37438388 ADRESA: SAT VLADUCENI,COM.PAUSESTI-MAGLASI,STR./PRINCIPALA,NR.36 TELEFON: 0746521100 1 Mecanic vulcanizator Valabilitate: 25.07.2018

60. KAUFLAND ROMANIA SCS COD FISCAL:15991149 ADRESA DE CONTACT: STR. BARAJULUI, NR. 32-34, RM. VALCEA NORD TEL: 0370303604 E-mail: recrutare@kaufland.ro 5 Lucrator comercial Valabilitate: 13.08.2018

61. KYNITA S.R.L. COD FISCAL: 7485809 ADRESA: STR.PRUNDULUI,NR.44 TELEFON: 0755630630 E-MAIL:maria@kynita.ro 1 Masinist la masini de ambalat Vechime in domeniu 1 an Valabilitate; 16.08.2018

62. LAZAR LAZAR NATURAL FRUTIS S.R.L. COD FISCAL: 29424888 ADRESA: DANICEI TELEFON: 0720700077 2 1 Tractorist Gaterist Valabilitate:19.08.2018

63. LIVTEC INDUSTRY S.R.L. COD FISCAL: 36413423 ADRESA: VLADESTI.PRIPORU TELEFON: 0745090476 3 1 Electrician Tehnician sisteme de securitate Valabilitate: 05.08.2018…..

64. LOGIM LOGIMAX CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 32736251 ADRESA: VOICESTI,NR.217 TELEFON: 0766691222 4 2 Zidar Mecanic utilaje Valabilitate: 02.08.2018

65. LUXORCOMP S.R.L. COD FISCAL: 5189769 ADRESA: DAESTI,NR.197 A TELEFON: 0723161968/0726202737 E-MAIL: office@luxorcomp.ro 1 1 Dispecer auto- cunoasterea unei limbi straine: engleza sau italiana Economist Locurile de munca se afla la Daesti Valabilitatea ofertei: 24.07.2018

66. MAGIC TIC-TAC COD FISCAL: 2617780 ADRESA: STR.PARC INDUSTRIAL,NR.3 TELEFON:0250739291;0250748783 4 10 2 2 2 2 Sofer autoturisme si camionete-diurna Lucrator prelucrare peste Lucrator comercial Manipulant marfuri Gestionar depozit Facturist Se ofera tichete de masa Valabilitate: 31.08.2018

67. MANE S.R.L. COD FISCAL: 30994700 ADRESA: PAUSESTI MAGLASI COASTA,NR.63 TELEFON: 0744472968 E-MAIL:marinescugheorghe59@yahoo.ro 1 Sofer Valabilitate:22.07.2018

68. MARNA S.A. COD FISCAL: 1471871 ADRESA: STR.RAURENI,NR.87 TELEFON: 0250730320 E-mail: marnamat@gmail.com 1 1 1 Manipulant Valabilitate: 22.07.2018 Operator calculator Locul de munca se afla la Calimanesti Gestionar Locul de munca se afla la Rm.Valcea Valabilitate: 19.08.2018

69. MARELVI IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 7282405 ADRESA: SUCEAVA TELEFON: 0799102045 1 Consultant vanzari Se acorda bonus din vanzari Locul de munca se afla in Rm.Valcea Valabilitate: 30.07.2018

70. MAKING ART S.R.L. COD FISCAL: 34490012 ADRESA: STR.HENRI COANDA,NR.9,BL.R5,SC.A,AP.2 TELEFON: 0350432051/0350421973 E-mail: roxana.vaduva@yahoo.com 1 1 Coafor-studii de specialitate Frizer Valabilitate: 27.07.2018

71. MATADOR S.R.L. COD FISCAL:6532406 ADRESA: PAUSESTI MAGLASI TELEFON: 0744472068 2 1 Vanzator Muncitor necalificat Valabilitate: 03.08.2018

72. MATINEU S.R.L. COD FISCAL; 10113562 ADRESA: STIRBEI VODA,NR.12 TELEFON: 0744604757 2 1 Cofetar-patiser Muncitor necalificat Valabilitate oferta: 16.08.2018…

73. MINET CONF S.R.L. COD FISCAL: 14040196 ADRESA: STR.DEPOZITELOR,NR.12 TELEFON: 0758096733 1 40 10 Confectioner asamblor textile Se ofera tichete de masa Valabilitate: 12.08.2018 Confectioner textile Muncitor necalificat in industria confectiilor Valabilitate: 17.08.2018

74. MLS SERVICII IMOBILIARE S.R.L. COD FISCAL: 18694177 ADRESA: STR.RADU DE LA AFUMATI,NR.80 TELEFON: 0767163480- PERSOANA DE CONTACT RALUCA JUGANARU E-mail: raluca.juganaru@mlsleader.com 1 Operator PC – studii medii / superioare Valabilitate:21.07.2018

75. MOTORACTIV S.R.L. COD FISCAL: 14745995 ADRESA:STR.GEORGE ENESCU,NR.42-44 TELEFON: 0350800000 E-mail: contact@hotelsimfonia.ro 1 1 1 1 Bucatar Camerista Ajutor bucatar Ospatar Valabilitate: 02.08.2018

76. MULTI MET S.R.L. COD FISCAL: 17671809 ADRESA: GALICEA,SAT.OSTROVENI TELEFON: 0755167178 3 Ucenic Valabilitate: 10.08.2018

77. MUSTATA CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 22616177 ADRESA: STR.REPUBLICII,NR.10,BL.R 24,SC.D,AP.6 TELEFON: 0751959701 1 1 1 Sofer Lucrator pentru salubrizare Stivuitorist Valabilitate: 10.08.2018…

78. NICULESCU S.R.L. COD FISCAL: 15794686 ADRESA: COM.STOENEŞTI, SAT BUDUREŞTI, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0763639850 2 2 Ţesători manuali Confecţioneri croitorie Valabilitate: 05.08.2018….

79. NORDIC IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 9868533 ADRESA: STR.IANCU POP,NR.2-4 TELEFON:0250745192 :0250/737386 E-mail: office@nordicsrl.ro 1 1 1 Operator calculator Conducator auto cat.B+CSAU B Ambalator manual Valabilitate: 15.08.2018

80. NEXT GENERATION SHOES COD FISCAL: 37616086 ADRESA: PATRIARH IUSTINIAN MARINA TELEFON:0744613194 5 5 Cusator incaltaminte Pregatitor incaltaminte Salariul de incadrare 2500 lei Valabilitate: 23.08.2018

81. NEW RECYCLING S.R.L. COD FISCAL: 22793039 ADRESA: STR. INTRAREA CONSTRUCTORILOR,NR.18 TELEFON: 0721982341 5 2 5 2 1 1 Sortator Excavatorist Sofer profesionist –permis cat.C+E Operator vola Valabilitate:02.08.2018 Coordonator transport marfa Agent contractari cumparari Valabilitate: 13.08.2018

82. NURVIL S.R.L. COD FISCAL: 8517267 ADRESA: STR.RAURENI,NR.38 TELEFON: 0250703600 E-mail: office@nurvil.ro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Sef sectie caroserie-experienta in activitatea ind.de prelucrare a metalelor de cel putin 5 ani Operator secretariat-capacitatea de a redacta doc.Ms.Office Engleza niv.convers Sef echipa proiectare- experienta in activitatea de proiectare ind.de min 5 ani Sef echipa fabricatie-pt.teh. experienta de min.10 ani/ing.min 3 ani Sef echipa montaj- pt.teh. experienta de min.10 ani/ing.min 3 ani Responsabil calitate- pt.teh. experienta de min.10 ani/ing.min 3 ani Responsabil omologari-experienta min.3 ani Tehnolog-experienta min.3 ani Proiectant-experienta min.3 ani Operator masini unelte- experienta min.3 ani Sudor-experienta min.3 ani Tapiter-experienta min.3 ani Electrician auto-experienta min.3 ani Montator piese Frigotehnist-experienta de min.5 ani Mecanic auto- experienta min.3 ani Tinichigiu auto-experienta min.3 ani Valabilitate: 31.08.2018

83. OLANESTI RIVIERA S.A COD FISCAL: 14335928 ADRESA; STR. BAILOR,NR.10,BAILE OLANESTI TELEFON: 0250/775047, 0250/775405 E-mail: office@hotelolanesti.ro 1 4 4 8 8 2 1 1 Kinetoterapeut Valabilitate:25.07.2018 Ajutor ospatar Bucatar Ospatar Camerista Ingrijitor spatii hoteliere Electrician Instalator Valabilitate 12.08.2018…

84. OLTCARN CONSTRUCT S.A.(GRAND HOTEL SOFIANU) COD FISCAL: 9873556 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.9 TEL.: 0755494609, 0350431691,0745369380 E-mail: contact@hotelsofianu.ro 1 Barman Valabilitate: 22.07.2018

85. OLTCHIM S.A COD FISCAL: 1475261 ADRESA: STR.UZINEI, NR.1 TELEFON; 0250701200 1 1 10 1 1 1 Operator masina linie ambalare-vechime in domeniu 2 ani-cunostinte operare PLC,autorizatie stivuitorist pentru 5 to Maistru mecanic-calificare Valabilitate:25.07.2018 Operator chimist Valabilitate: 10.08.2018 Conducator auto masina de mare tonaj-calificare mecanic utilaj greu,permis de conducere cat.B+C Mecanic auto – calificare in domeniu Valabilitate: 01.08.2018 Chimist/inginer chimist ( cercetare) Absolvent studii superioare profil chimie/inginerie chimica Valabilitate: 14.08.2018

86. OLT ATELIERE DESIGN COD FISCAL: 39318930 ADRESA: SAT PRIPORU.NR.31 B ,COM VLADESTI TELEFON: 0741535311 E-mail: rodicaolteanu69@gmail.com 1 Croitor- cusator-vechime in domeniu 5 ani Valabilitate: 10.08.2018

87. PANTOFI BEBE SRL-D COD FISCAL: 35290756 ADRESA: COM.CRETENI,NR.150 TELEFON; 0760301040 2 1 Confectioner incaltaminte Cusator Valabilitate oferta: 02.08.2018

88. PETROCON S.R.L. COD FISCAL: 6428244 ADRESA: STR.GRADINILOR,NR.6 TELEFON: 0720674466 3 2 4 4 4 10 Electrician- vechime in domeniu 1 an Instalator sanitar-vechime in domeniu 1 an Zidar- vechime in domeniu 1 an Faiantar- vechime in domeniu 1 an Zugrav- vechime in domeniu 1 an Muncitor necalificat Se ofera diurna Valabilitate:12.08.2018…

89. PIETE PREST S.A. COD FISCAL: 27289734 ADRESA: STR.EMIL AVRAMESCU,NR.3 TELEFON: 0350404859,0250/732708 E-mail: pieteprest@yahoo.com 3 1 1 1 Muncitor necalificat salubritate Drujbist Valabilitate: 29.07.2018 Subinginer-vechime in domeniu 3 ani Inginer peisagist-vechime in domeniu 3 ani Valabilitate: 03.08.2018

90. PREDCONSULT S.R.L. COD FISCAL:17023211 ADRESA: PRUNDENI TELEFON: 0721261780 6 Ucenic Valabilitate:18.08.2018

91. PRIMARIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA COD FISCAL: 2540813 ADRESA:STR.G-RAL PRAPORGESCU,NR.14 TELEFON: 0250731016/0250731843 E-mail:primaria@primariavl.ro 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Consilier clasa I grad profesional superior-vechime in domeniu minim 9 ani in specilalitatea studiilor necesare executarii functiei de executie – concurs Consilier clasa I grad profesional principal-vechime in domeniu minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare executarii functiei de executie – concurs Inspector clasa I grad profesional principal- vechime in domeniu minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare executarii functiei de executie –concurs Concursul se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea in ziua de 31 iulie 2018,ora 10.00-proba scrisa Politist local clasa I, grad profesional debutant-studii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata Aviz psihologic de port arma eliberat de un psiholog atestat la Colegiul Psihologilor din Romania- concurs Concursul se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea,in ziua de 01 august 2018,ora 10.00-proba scrisa. Educator puericultor minim 3 ani vechime in domeniul pedagogic Educator puericultor principal- minim 5 ani vechime in domeniul pedagogic Ingrijitor- minim 5 ani vechime in munca Concursul se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea,nr.14,in ziua de 30 iulie 2018.ora10.00-proba scrisa Referent clasa III,grad profesional superior-vechime minim 9 ani in specialitatea studiilor-studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat- concurs de recrutare Inspector clasa I,grad profesional principal-vechime minim 5 ani in specialitatea studiilor-concurs de recrutare Inspector clasa I,grad profesional superior – vechime minim9 ani in specialitatea studiilor- concurs de recrutare Inspector clasa I,grad profesional debutant-studii universitare de licenta –concurs de recrutare Concursul se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea,nr.14,in ziua de 07 august 2018,ora 10.00- proba scrisa Inspector clasaI,grad profesional superior- minim7 ani vechime in specialitatea studiilor-studii superioare de lunga durata in domeniul stiinte ingineresti- concurs Referent clasa III,grad profesional superior-minim 7 ani in specialitatea studiilor- studii liceeale finalizate cu diploma de bacalaureat- concurs Referent clasa III,grad profesional asistent- minim 6 luni vechime in specialitatea studiilor-studii liceeale finalizate cu diploma de bacalaureat- concurs Inspector clasa I,grad profesional debutant-studii supwerioare de lunga durata in domeniul stiinte administrative,specializarea administratie publica- concurs Concursul se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea,in data de 21 august,ora.10.00- proba scisa Sef birou gradul II-Biroul Informatica si Centrul pentru Informarea Cetatenilor- 5 ani vechime in specialitatea studiilor- studii superioare de lunga durata in domeniul stiinte economice,specializarea Cibernetica,sdtatistica si informatica economica- concurs de recrutare Concursul se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea,in data de 23 augus, ora 10.00- proba scrisa Detalii suplimentare se gasesc pe site-ul Primariei mun.Ramnicu Valcea : www.primariavl.ro,sectiunea informatii publice- concursuri si examene

92. PRONIAD COM S.R.L. COD FISCAL:9790981 ADRESA: DRAGASANI,STR.PROGRESULUI,NR.117 TELEFON: 0744390211 2 Lacatus mecanic Valabilitate: 25.07.2018

93. RAZINVEST GLOBAL S.R.L. COD FISCAL:35845908 ADRESA: STR.N TITULESCU,NR.2,ET.1 TELEFON:0749492410 1 1 Barman Lucrator bucatar Valabilitate:22.07.2018

94. REIMAR CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 14341245 ADRESA: MIHAESTI, SAT.NEGRENI,NR.177 TELEFON: 0250738888 E-mail: reimarconstruct@yahoo.com 1 2 1 5 2 1 1 1 1 1 Excavatorist Masinist utilaj Mecanic utilaj (buldoexcavatorist) Muncitor necalificat Sofer masina mare tonaj- posesor atestate si cartela tahograf Vechime in domeniu minim 5 ani Bonusuri: masa+cazare Valabilitate oferta: 26.07.2018 Tehnician devizier- bonuri masa Valabilitate: 26.07.2018 Inginer cai ferate,drumuri si poduri Autogrederist- vechime minim 3 ani Buldozerist – vechime minim 3 ani Se ofera bonuri de masa Valabilitate:25.07.2018 Operator introducere,prelucrare si validare date Valabilitate: 03.08.2018

95. REMSERVICE S.R.L. COD FISCAL:18414510 ADRESA: COM. MACIUCA,SAT.OVESELU TELEFON: 0250702017 1 1 Mecanic masini si utilaje Dulgher Valabilitate: 05.08.2018

96. ROLEXGEL S.R.L. COD FISCAL: 14119606 ADRESA: STR.LUCEAFARULUI,NR.1,BLA 22 TELEFON: 0752263121 E-mail: rollexgel@yahoo.com 1 1 Lucrator comercial Manipulant-magazin instalatii sanitare si constructii Se ofera tichete de masa Valabilitate: 26.07.2018

97. ROMPREST ENERGY S.R.L. COD FISCAL: 22762032 ADRESA: STR. GENERAL MAGHERU,NR.30A TELEFON: 0250731734 2 2 1 Conducator auto-permis cat.C+E –atestat macaragiu-vechime in domeniu 2 ani Lucrator operativ pentru compactare-atestat profesional – card tahograf Valabilitate: 20.07.2018 Electromecanic auto-vechime in domeniu 3 ani-studii de specialitate Valabilitate: 17.08.2018

98. SAGAL CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 28052077 ADRESA: B-DUL TINERETULUI,NR.13 TELEFON: 0764442645 5 5 3 10 Fierar betonist Dulgher Zidar Muncitor necalificat Decontare transport Valabilitate oferta: 04.08.2018…

99. SANFRANCISCUS LAURENŢIU I.I. COD FISCAL: 344113985 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LESPEZI, NR.98M TEL.: 0763294440 2 Muncitori în construcţii Valabilitate 23.07.2018..

100. SAPTE SPICE S.A. COD FISAL: 2537907 ADRESA: STR. TIMIS,NR.22 TELEFON: 0250746001 1 Sofer masini de mare tonaj- vechime in domeniu 2 ani –permis cat.B,C,E card tahograf atestat marfa Se ofera tichete de masa Valabilitate: 01.08.2018

101. SBV MACHINING S.R.L. COD FISCAL:33569607 ADRESA: STR.UZINEI,NR.1 TELEFON: 0350418870 E-Mail:Simona.Manoiu@sbvm.fr 2 1 Lacatus mecanic- vechime in domeniu 2 ani-calificare Strungar- calificare Valabilitate: 31.07.2018…

102. SEYTOUR S.R.L. COD FISCAL: 1473660 ADRESA: STR. CALEA LUI TRAIAN,NR.135,BL.N2,PARTER TELEFON: 0350401331 1 Agent turism-studii medii/superioare Absolvent 2017 fara contract de munca dupa absolvire,cunostinte avansate de limba Engleza Valabilitate:12.08.2018

103. SERTECH INDUSTRY S.R.L. COD FISCAL: 20984288 ADRESA:STR.VIILE SIBIULUI,NR.1,SIBIU TELEFON: 0745503634/0741057401/0374092777 E-mail: office@sertech.ro 1 1 1 1 2 Tehnician masini si utilaje-vechime min.1 an Lacatus mecanic-vechime min.1an Lacatus montator Frezor universal-vechime min. 1 an Muncitor necalificat la asamblarea,montarea pieselor Se ofera bonuri de masa Valabilitate: 18.08.2018..

104. SMILE CONTROL S.R.L. COD FISCAL: 37901864 ADRESA: STR.PETRISOR,NR.10 B TELEFON: 0723371917 2 2 2 2 Circularist Gaterist Tamplar Muncitor necalificat Valabilitate:03.08.2018

105. SILVA LOGISTIC S.R.L. COD FISCAL: 7056041 ADRESA: SESU ROSU,NR.1,CARANSEBES TELEFON: 0728729736 4 Muncitor necalificat Se ofera cazare pentru persoanele care sunt din afara localitatii Caransebes Valabilitate: 18.08.2018

106. SIMS CREATION S.R.L. COD FISCAL: 37438418 ADRESA: STR. ANTIM IVIREANUL,NR.98 TELEFON: 0756042169 1 1 Confectioner bijuterii Muncitor necalificat Valabilitate: 04.08.2018

107. SEMENIC GOZNA S.R.L. COD FISCAL: 1067319 ADRESA: ALEEA LILIACULUI,NR.4 B TELEFON: 0771106602/0728729723 E-mail: semenic.gozna@gmail.com 2 1 Operator presa mase plastice Bucatar Se ofera cazare gratuita Valabilitate: 18.08.2018

108. SPEED HIDROELECTRICA S.A. COD FISCAL: 13267213 ADRESA: STR. DECEBAL, NR.11 TELEFON: 0250735232 ; 0250732230 1 Electrician sef tura CHE Ionesti sectia exploatare Valcea Sud Se ofera tichete de masa Concurs Valabilitate: 24.07.2018

109. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA COD FISCAL: 2540589 ADRESA:STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.201 TELEFON: 0250744701/0250746989 E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com 1 1 1 1 1 Sef serviciu Aprovizionare,Transporturi si Achizitii Publice diploma de licenta in profil economic –vechime minim 6 ani si 6 luni in specialitate Electrician- certificat calificare Lacatus mecanic- certficat calificare Liftier-certificat calificare – autorizatie ISCIR vizata la zi Zugrav-certificat calificare Concurs Valabilitate: 07.08.2018

110. STARLIV S.R.L. COD FISCAL: 37448233 ADRESA: SLATIOARA TELEFON: 0747089025 2 Operator comercial Locul de munca se afla la Horezu Valabilitate: 06.08.2018

111. STUDIO BET CAFE S.R.L. COD FISCAL: 35323578 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0767810088 1 Barman/ospatar- varsta minim 18 ani Experienta consituie un avantaj Valabilitate: 03.08.2018

112. SONUX CONSULTING SRL COD FISCAL:27302418 ADRESA:RM. VALCEA, STR. BALCIULUI, NR.137 TELEFON:0745582747 E-mail: office@sonux.ro 2 1 1 Strungar Frezor universal Muncitor necalificat Se ofera tichete de masa Valabilitate:25.07.2018

113. SUPCA TRADE S.R.L. COD FISCAL:21581925 ADRESA: STR.PETRACHE POENARU,NR.1 TELEFON: 0756157449 2 3 3 1 Bucatar Ospatar Camerista Ingrijitor hotel Vechime in domeniu minim 1 an Valabilitate: 03.08.2018

114. SCOALA GIMNAZIALA ,SAT URSI COD FISCAL:29089716 ADRESA: SAT.URSI.COM.STOILESTI TELEFON: 0768290514 E-mail: scoala.ursi@yahoo.com 1 Administrator financiar-studii superioare- vechime in domeniu minim 3ani Durata incadrarii-perioada determinata Durata muncii -4 ore/zi Dosarele se depun pana la data de 24.07.2018 Concursul va fi in data de 31.07.2018,la sediul institutiei

115. TERMOREP S.R.L. COD FISCAL: 1469332 ADRESA: STR.NISTOR DUMITRESCU,NR.14/17 TELEFON: 0250737308 4 4 1 Lacatus mecanic-cunostinte desen tehnic-vechime in domeniu 2 ani Sudor-cunostinte desen tehnic-vechime in domeniu 2 ani Inginer sudor-capacitatea de interpretare a planurilor si desenelor tehnice specifice,cunostinte de operare MC Office(Word,Excel) Experienta de minim 2 ani in specialitate Se ofera tichete,decontare abonament pentru distanta peste 15 km Valabilitate: 04.08.2018

116. TMG CONECT SRL-D COD FISCAL: 35106072 ADRESA: STR.TEODOR COMAN,NR.5 A TELEFON: 0766673519 1 1 Muncitor necalificat Electrician in constructii civile si industriale Inginer sisteme de securitate Valabilitate: 31.07.2018

117. TRUVIL UTIL S.R.L. COD FISCAL: 27932103 ADRESA: STR.OVIDIU,NR.1 TELEFON; 0748067025 1 Sofer Valabilitate: 10.08.2018

118. TOPANEL PRODUCTION PANELS S.R.L. COD FISCAL:23630951 ADRESA: STR.UZINEI,NR.63 TELEFON: 0730003589 2 1 Operator masina Stivuitorist Valabilitate: 20.07.2018

119. UNCLE SAM SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 16099955 ADRESA: STR.RAURENI,NR.153 A TELEFON:0250734573 E-mail:info@unclesam.ro 1 1 1 1 1 1 1 1 Director de vanzari Reprezentant vanzari directeD2D pentru sisteme de securitate Reprezentant vanzari directeD2D pentru instalatii termice Reprezentant vanzari directeD2D pentru magazin IT Electrician montator de instalatii automatizate Tehnician echipamente de calcul si retele Inginer instalatii Instalator retele termice si sanitare Valabilitate oferta: 04.08.2018

120. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA S.C.D.P VALCEA COD FISCAL:13905729 ADRESA: STR. CALEA LUI TRAIAN,NR.464 TELEFON: 0742199556 1 Tractorist Valabilitate:25.07.2018

121. VALUTEX S.R.L. COD FISCAL: 15860216 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.116,BL.ANTON PANN,PARTER TELEFON: 0745657565 2 Operator schimb valutar Valabilitate: 12.08.2018

122. VEL PITAR S.A. COD FISCAL: 21229091 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.22 TEL./FAX: 0250/746001 1 Conducător autospecială (vechime în domeniu min. 2 ani, şc.profesională/liceu de specialitate, posesor permis auto cat.B,C,E) Încadrarea în muncă este pe durată determinată Se ofera tichete de masa. Valablitate oferta:01.08. 2018.

123. VILEXTUR S.R.L. COD FISCAL: 1470620 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N.DUMITRESCU, NR.34A TEL.: 0250/737742 E-mail: scvilextur@yahoo.com 2 1 1 Mecanic auto Tinichigiu Coordonator activitate transport Valabilitate: 30.07.2018

124. VILMAR S.A. COD FISCAL: 2989503 ADRESA: STR.INDUSTRIILOR,NR.10 TELEFON: 0250703800 6 4 4 6 6 2 2 Operator masina comanda numerica Strungar Frezor Sudor Lacatus constructii metalice Electrician Controlor calitate Valabilitate: 13.08.2018

125. VIZAL S.R.L. COD FISCAL: 14885450 ADRESA: STR.DANIL IONESCU,NR.6 A TELEFON:0754666337 1 1 1` Tehnician reclame Lucrator productie Supervizor productie Valabilitate: 17.08.2018

126. VEL PITAR S.A COD FISCAL: 21229091 ADRESA: STR.TIMIS,NR.22 TELEFON; 0250746001 1 Conducator autospeciala Permis B,C,E Se ofera tichete de masa Valabilitate; 01.08.2018

127. VLADOF CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 29950009 TELEFON: 0786720414 3 2 2 2 2 3 Electrician- vechime in domeniu 3 ani Instalator-vechime in domeniu 3 ani Fierar betonist Dulgher Faiantar Zidar-rosar-tencuitor Vechime in domeniu 5 ani Valabilitate:27.07.2018

128. VOX PROFILE S.R.L. COD FISCAL:21308632 ADRESA: COM.MIHAESTI,SAT.MAGURA DN 64 TELEFON: 0250765666,0250765293 E-mail: larisa.cismaru@vox.pl 1 1 1 1 1 1 Lacatus mecanic-vechime in domeniu 1 an Ambalator manual Electrician- vechime in domeniu 1 an Tamplar universal-vechime in domeniu 1 an Ajutor gestionar-calificare stivuitorist Ajutor operare mixare-calificare stivuitorist Valabilitate:04.08.2018

129. WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING S.A. COD FISCAL:1471049 ADRESA:STR.TOPOLOG,NR.24,RM.VALCEA TELEFON:0250740360 E-mail:valerica.sandulescu@wipro.com 5 3 2 5 1 2 Lacatus mecanic-min.6 luni Sudor – min.6 luni Vopsitor in dustrial – min.6 luni Muncitor necalificat Gestionar depozit-experienta minim 2 ani Inginer mecanic-vechime in domeniu minim 2 ani Se ofera tichete de masa Valabilitate oferta: 31.07.2018