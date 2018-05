Trei accidente rutiere în Râmnicu Vâlcea în numai câteva zile…

În data de 8 mai, un bărbat a decedat, in urma unui cumplit accident rutier în Râmnicu Vâlcea. S-a intamplat imediat dupa miezul-noptii, cand victima mergea spre casa pe o bicicleta pe DN 64, pe patru benzi, in zona Stolniceni, pe aceeasi portiune de drum unde s-au pierdut zeci sau chiar sute de vieti. Barbatul era angajat pe Platforma Chimica si abia iesise din tura. Din pacate, omul nu a mai ajuns acasa la familie, pentru ca soferul unui Ford l-a lovit din plin, desi biciclistul circula pe marginea strazii. Impactul a fost extrem de violent, victima decedand pe loc. Soferul autoturismului nici macar nu a incercat sa ii acorde primul – ajutor victimei sale, el parasind locul accidentului. Politistii rutieri au instituit insa filtre pe sosele si au reusit sa-l prinda repede pe conducatorul auto fugar. În cauza s-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa. Un bărbat de 68 de ani, din Râmnicu Vâlcea, s-a urcat beat la volan, iar pe strada Carol I din municipiu el a provocat un accident rutier, alegându-se cu un dosar penal. Accidentul a avut loc în seara zilei de duminică, 6 mai 2018, în jurul orei 18.50, când şoferul a condus un autoturism pe strada Carol I, din direcția sud către nord, iar în intersecția din zona Arhiepiscopiei, dorind să vireze la dreapta, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și pe fondul consumului de alcool, a pierdut control asupra direcției de mers, acroșând cu partea stângă față un alt autoturism care încetinise pentru a se asigura în intersecție. Din fericire, în urma impactului nimeni nu a fost rănit, fiind vorba doar de pagube materiale. În urma testării cu aparatul etilotest a bărbatului de 68 de ani care a produs evenimentul rutier, s-a stabilit că acesta avea o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar pentru celălalt șofer implicat rezultatul testării cu etilotestul a fost negativ. Vinovatul s-a ales cu un dosar penal. Traficul este îngreunat în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, la intersecția străzilor Carol I cu Splaiul Independenței, în zona River Plaza Mall, acolo unde a avut loc un accident rutier. Evenimentul de circulație s-a petrecut în 8 mai 2018, fiind vorba se pare de o neacordare de prioritate. Din primele informații de la fața locului, implicate in accident au fost două autoturisme – o Dacie Logan cu numere de Alba ce aparține firmei Albalact, condusă de o femeie de 36 de ani, și un taxi condus de un tânăr de 24 de ani. Se pare că ar fi un rănit ușor în urma impactului.