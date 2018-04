Tribunalul Valcea a declarat Planul de Reorganizare a activităţii SC Romsoft SRL Ramnicu Valcea ca fiind „viabil, realist, legal si in interesul creditorilor”

Romsoft a elaborat, intr-o maniera profesionista un plan detaliat cu privire la reorganizarea companiei, plan ce cuprinde perspective reale de redresare in raport cu specificul activităţii sale, respectiv cu locul ocupat de companie in cadrul firmelor din domeniul de IT&C, in raport cu posibilitatile financiare si cu cerintele pietei.

Anterior confirmarii planului de catre Judecatorul Sindic, la cererea unui creditor, a fost numit un practician in insolventa, respectiv firma SIOMAX SPRL Targu Jiu, care sa-si exprime opinia cu privire la posibilitatea de realizare a planului.

SIOMAX SPRL a depus un raport intocmit conform legislatiei in vigoare, in cadrul caruia a fost precizat faptul ca Planul de Reorganizare depus de Administratorul Special Claudia Ursateanu este legal, viabil economic si in interesul creditorilor.

In baza concluziilor raportului elaborat de catre SIOMAX SPRL Targu Jiu, coroborate cu indeplinirea celor stipulate in cadrul art. 10, aliniatul 1, litera A din legea nr. 85/2006, Judecatorul Sindic Viorica Bonciu a confirmat Planul de Reorganizare a activităţii Romsoft.

Avand in vedere cele relatate, putem afirma fara falsa modestie sau infatuare, faptul ca Romsoft este singura firma romaneasca din domeniul IT&C careia, dupa patru ani si jumatate de la intrarea in procedura insolventei, i-a fost confirmat planul de reorganizare.

Romsoft Ramnicu Valcea are peste 17 ani de prezenta activa in piata de IT romaneasca si internationala, este primul partener certificat pentru implementarea aplicatiilor Oracle din Romania, fiind totodata si un integrator de solutii informatice complexe.

Principalele valori ale companiei sunt angajatii. Romsoft detine in prezent cea mai instruita si experimentata echipa din piata de implementare a solutiilor software Oracle din Romania (ERP, BI, Portal, Planificare si Bugetare), fiind completata de echipe valoroase de implementare a solutiilor integrate hardware, comunicatii si dezvoltare de aplicatii de nisa.

SC Romsoft SRL a dezvoltat in timp un volum considerabil de afaceri, portofoliul depasind 1000 de clienti din diverse domenii de activitate.

In sustinerea celor de mai sus, mentionam un aspect de notorietate si anume faptul ca in anul 2008, firma Ness Technology Cehia a oferit pentru achizitia firmei Romsoft suma de 30 de milioane de euro. Chiar daca conducerea Romsoft a declinat oferta, extazul din 2008 a fost transformat, de catre grecii de la Intrarom, in agonia generata de insolventa din 2013.

Atat eforturile deosebite cat si sacrificiile echipei au facut posibila confirmarea Planului de Reorganizare a Romsoft, societatea rezistand in ultimii patru ani si jumatate asediului proceselor intentate de catre unul dintre marii datornici ai acesteia. In conditiile date, este aproape un miracol faptul ca Romsoft se inscrie in procentul de aproximativ 3% al companiilor care reusesc sa iasa din insolventa.

Confirmarea Planului de Reorganizare a activităţii, reprezinta pentru Romsoft un prim pas catre un nou inceput.

