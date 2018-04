BOMBA!!! Dosarul în care primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare în 2010 va fi rejudecat! 

În ianuarie 2010, Mircia Gutău a fost condamnat definitiv la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru luare de mită, în acelaşi dosar primind o pedeapsă similară şi fostul viceprimar al oraşului. Cei doi au fost denunţaţi la DNA de către un om de afaceri care a reclamat că edilul şi adjunctul său i-au cerut 50.000 de euro pentru a-i elibera un certificat de urbanism.

Gutău a fost eliberat condiţionat în septembrie 2011.

Mircia Gutău, condamnat definitiv în două dosare de corupţie şi eliberat condiţionat, a câştigat, la alegerile din iunie 2016, un nou mandat de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, obţinând peste 40% din voturi.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis, in data de 8 noiembrie 2016, ca primarului din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, i-au fost incalcate dreptul la aparare si dreptul la un proces echitabil in procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care l-a condamnat la trei ani de inchisoare dupa ce alte doua instante au pronuntat achitarea lui.

In esenta, CEDO a stabilit ca drepturile apararii au fost “sensibil reduse” din cauza ca Gutau a fost condamnat doar pe baza marturiilor pe care primele instante le-au considerat insuficiente, fara a-i audia din nou pe martori. Aceleasi motive au stat la baza constatarii ca lui Gutau i s-a incalcat dreptul la aparare.

Mircia Gutau a declarat joi atunci ca va cere rejudecarea dosarului. El se arata increzator in sansele sale de castig si spunea ca, dupa castigarea procesului, se va indrepta impotriva celor care l-au condamnat si au instrumentat dosarul sau.

„Voi solicita rejudecarea cazului si sunt convins ca de aici incolo magistratii, procurorii vor fi mult mai atenti asupra deciziilor pe care le iau. (…) Daunele materiale le voi cere conform legii celor care mi-au produs suferinta. Voi cere statului roman si statul roman trebuie sa se indrepte impotriva celor care au falsificat documente, stenograme – si acest lucru este dat in decizia CEDO. Acesti oameni vor trebui sa raspunda.”, declara Gutau pe 17 noiembrie 2016, la Antena 3.

Cercetarea penala a fost declansata in cazul Gutau in urma denuntului facut de mituitor in 2006. Conform declaratiilor acestuia, Mircia Gutau si subalternul sau, viceprimarul Nicolae Dicu, ar fi cerut, in perioada aprilie – iulie 2006, suma de 50.000 de euro de la omul de afaceri Constantin „Crinu” Popescu pentru a-l ajuta sa obtina un certificat de urbanism. Viceprimarul Dicu a primit 25.000 de euro din total, din care 20.000 de euro in 6 iulie 2006, cand a si fost surprins in flagrant delict de catre procurori.

18 iunie 2007 – Tribunalul Alba a decis achitarea lui Mircia Gutau si a viceprimarului Nicolae Dicu

10 decembrie 2007 – Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul DNA si a decis retrimiterea dosarului la Tribunalul Alba

28 martie 2008 – Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursurile celor doi inculpati, a casat sentinta Curtii de Apel Alba Iulia si a trimis dosarul pentru rejudecare la aceeasi instanta

9 aprilie 2009 – Curtea de Apel Constanta a respins apelul DNA. Inculpatii sunt achitati

27 ianuarie 2010 – Inalta Curte de Casatie si Justitie admite recursul DNA si ii condamna definitiv pe cei doi inculpati la cate trei ani si jumatate de inchisoare cu executare.

Mircia Gutau a candidat la alegerile locale din 2016 la Primaria municipiului Ramnicu Valcea pe listele Partidului Ecologist Roman, castigand un nou mandat, dupa ce PNL i-a respins candidatura din cauza celor doua condamnari la inchisoare cu executare pentru coruptie, desi avea cel mai bun scor in sondaje. Gutau a fost primar in Ramnicu Valcea intre 2004 si 2008, iar in 2008 a fost ales din primul tur pentru un al doilea mandat cu 72% din voturi.