Primarul din Popeşti, Aurora Măgura, a semnat contractele la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru 4 proiecte

Zilele trecute, primarul comunei Popeşti, Aurora Măgura, a semnat contractele la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru 4 proiecte finanţate prin PNDL 2. Primăriţa Aurora Măgura, cu sprijinul financiar al Ministerului Dezvoltării Regionale, va realiza o investiţie de 2,1 milioane de euro pentru realizarea unui sistem de canalizare menajeră pe 25 km în satele Popești, Meieni, Dăești și Curtea. Alte proiecte sunt: „Modernizare Dispensar în satul Popești, comuna Popești, județul Vâlcea” (612.076 lei); „Modernizare Școala gimnazială Urși – Popești, comuna Popești, județul Vâlcea” (1,02 milioane de lei); „Modernizare Școala gimnazială și construire sală de sport, sat Dăeşti în comuna Popești, jud. Vâlcea” (3,57 milioane de lei). În urmă cu 12 luni, primarul din Popeşti, Aurora Măgura, a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale 10 proiecte care privesc modernizarea și dotarea dispensarului medical, reabilitarea, modernizarea și dotarea celor două cămine culturale, asfaltarea unui drum de 10 kilometri, canalizare în satele Meieni, Dăești și Curtea, modernizarea celor trei școli, precum și un teren de fotbal la școala din satul Dăești. „Rolul administrației publice locale este ca obiectivele și proiectele propuse să fie duse la îndeplinire. Sunt în slujba cetățenilor și tot ce am promis, vreau să se realizeze pentru că doresc ca oamenii din comună să fie mulțumiți. Îmi doresc să avem un dispensar modern, școlile să fie reabilitate și dotate conform standardelor, pentru ca elevii si cadrele didactice să-și desfășoare activitatea în condiții decente și cele două cămine culturale să fie reabilitate și modernizate. De asemenea, avem proiecte pentru construirea unui teren de sport la școala din Dăești, realizarea canalizării în satele Meieni, Dăești și Curtea, dar și asfaltarea unui drum paralel cu drumul național, în lungime de 10 kilometri. Pentru toate aceste obiective, am lucrat la proiecte, pe care le-am depus pentru finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Cartea de vizită a unui primar este atractivă daca are o comună frumoasă, curată, cu o primărie, școli, dispensar, cămin cultural, toate bine puse la punct, dar și biserici, drumuri, apă, canal. Toate acestea te reprezintă ca primar al unei comunități și înseamnă proiecte care să primească finanțare, deoarece din bugetul local nu se pot realiza astfel de investiții”, a spus primarul Aurora Măgura. Primarul comunei Popești mai declară că bugetul local este foarte mic și nu permite realizarea a multe investiții de amploare, astfel că singura soluție este accesarea de proiecte cu finanțare guvernamentală sau europeană. Aceasta își dorește pentru popeștenii ei, drumuri asfaltate, canalizare, școli, cămine și dispensar modernizate și dotate corespunzător.