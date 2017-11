ENGIE Romania : Decarbonizarea economiei incepe prin folosirea combustibilor alternativi 

Peste tot in lume, administratiile centrale, dar mai ales cele locale, au impus tinte si masuri in aria lor de jurisdictie pentru a combate efectele negative datorate transportului rutier asupra sanatatii si sigurantei cetatenilor, poluarii aerului si poluarii sonore, precum si asupra emisiilor de gaze cu efect de sera. Planurile de mobilitate sustenabila care iau in considerare astfel de masuri, se bazeaza in principal pe investitii masive in modernizarea si eficientizarea sistemelor de transport public, oferind astfel o alternativa mai buna cetatenilor, și pe incurajarea utilizarii de catre cetateni a unor mijloace personale de transport cu un impact minim in privinta efectelor negative generate de solutiile existente.

ENGIE Romania, unul dintre liderii sectorului energetic, este o companie ce sustine politica europeana de decarbonizare a economiei. In acest context, ENGIE prospecteaza noi modalitati de dezvoltare care sa raspunda in acelasi timp preocuparilor permanente de eficientizare a activitatii clientilor, precum si de reducere a poluarii mediului inconjurator. Domeniul combustibililor alternativi pentru vehicule, mai exact gazul natural comprimat (GNC), raspunde acestor obiective. Romania prezinta un potential semnificativ in acest domeniu, in conditiile in care, desi se afla in top 5 producatori de gaze naturale din UE, este printre putinele tari din Europa in care solutia de GNC este inca in stadiu de pionierat.

Astfel, ENGIE isi propune sa ofere un produs nou, mai economic si mai prietenos cu mediul decat combustibilii conventionali, care se adreseaza deopotriva municipalitatilor (in principal companiilor de transport public), cat si companiilor posesoare de flote mari pentru care pot fi construite statii dedicate de alimentare cu GNC ca si combustibil alternativ pentru flota acestora. Desi aproape necunoscut in Romania, el este exploatat la scara larga in Europa, un atuu competitiv fiind faptul ca acest combustibil alternativ are cel mai mare grad de maturitate, putand fi utilizat pentru toata gama de vehicule de la cele personale la camioane si autobuze, si cu timpi de alimentare si autonomie comparabile cu masinile pe combustibili conventionali. Avand in vedere avantajele economice si pe cele de mediu, solutiile pe GNC ar trebui sa se afle in centrul preocuparilor tuturor jucatorilor si municipalitatilor care doresc sa contribuie la reducerea emisiei de noxe in orase. Experienta ENGIE la nivel de Grup, coroborata cu certificarile locale obtinute pentru toate etapele de proiect de la proiectare, implementare, operare si mentenanta, precum si cu suportul UE (fonduri, reglementari care sa impulsioneze implementarea acestei tehnologii) reprezinta elemente care vor contribui la dezvoltarea solutiilor pe GNC.

ENGIE Romania este un furnizor de solutii inteligente pentru mobilitatea urbana durabila. Prin prisma statutului local puternic si experientei internationale in astfel de proiecte, ENGIE ofera produse economice si prietenoase cu mediul, ca alternativa la combustibilii conventionali. Unul dintre aceste produse este gazul natural comprimat pentru autovehicule (GNCV) ca soluție atat pentru companiile de transport public, cat si pentru companiile posesoare de flote mari, pentru care pot fi construite statii dedicate, generand atat reduceri de costuri cat si reduceri de emisii de gaze nocive. Aceasta solutie va fi prezentata mai pe larg in cadrul conferintei Mobilitatea viitorului în Cluj-Napoca” care va avea loc în data de 23 noiembrie, la ora 9h30, la Hotel Napoca, sala Forum (adresa: strada Octavian Goga, nr. 1, Cluj-Napoca). Pentru înscrieri vă rugăm să accesați acest link: http://bit.ly/2iCjhqt

Sursa: http://www.transilvaniabusiness.ro/engie-romania-decarbonizarea-economiei-incepe-prin-folosirea-combustibilor-alternativi/