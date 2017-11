Remus Borza: ”Un circ, un simulacru, cu criza energiei” 

Remus Borza, deputat, expert financiar, continuă să analizeze cele mai recente evoluții ale economiei și măsurilor guvernamentale. În ultima parte a interviului, Remus Borza explică ce a luat statul de la marile companii, pe lângă dividende, analizează situația de la ANRE și vorbește despre prețul energiei electrice.

Cotidianul: E normal ca președintele principalului partid de guvernământ să dea ordin șefului de la ANRE să regleze prețul din pix, fără niciun studiu?

Remus Borza: A fost un întreg circ, un simulacru, cu criza energiei. De fapt, în urmă cu câteva luni câțiva băieți au zis „Cum să facem să-l dăm jos pe Havrileț de la ANRE?”. Nicu Havrileț, un om care vine din sistem, un om care are o foarte bună percepție la nivelul Comisiei Europene, a Băncii Mondiale, a organismelor europene, bune relații cu comisarul european pentru energie, un om care în primul rând a gestionat două procese de liberalizare și de reglementare pe piața de energie și de gaze și care a adus multe miliarde la buget. Altminteri statul, în ipocrizia lui, dacă nu era Havrileț la ANRE, nu avea de unde să ia anul acesta, cu două mâini, multe miliarde de lei de la companiile energetice ca dividende. Practic, statul a luat, pe lângă dividende, și toate rezervele de lichiditate de la companiile energetice din subordine. A lăsat companiile fără bani de investiții în capacități noi de producție, investiții în rețeaua de transport sau distribuție. Vedeți că în fiecare lună avem câte o avarie majoră în rețeaua de transport a Transelectrica. Riscăm o pană generalizată de curent similară celei din 1977. Într-o atare situație nedorită, dar din ce în ce mai probabilă, România va pierde multe miliarde de euro.

După ce am devalizat companiile energetice, am decapitat echipele manageriale de la Nuclearelectrica, de la Transgaz, de la Romgaz, de la Hidroelectrica, de la Transelectrica, sub pretextul că nu au făcut investiții, omițând că însuși statul le-a luat banii de investiții.

În final, ne-am mai împiedicat doar de conducerea de la ANRE, în special de președintele Havrileţ și vicepreședintele Calotă, artizanii liberalizării pieței de energie și gaze.

Liberalizarea prețului energiei a avut ca efect, după cum spuneam, profituri istorice pentru companiile energetice din care tot statul s-a înfruptat. Lasă companiile de stat să facă profit, ele trebuie să funcționeze după același principii după care funcționează și o companie privată și o multinațională că doar tot tu, statul, iei profitul. Sigur, Havrileț a fost incomod. Hai să-l dăm afară. Dar ne trebuie un pretext. Dacă nu avem, inventăm unul. L-am găsit. A explodat prețul la energie. Vinovat, Havrileț! Ce pot să vă spun, e un om care vine din industrie și care nu ar putea fi acuzat de ignoranță. Prețul la gaz anul acesta nu a crescut nici măcar cu un ban. Urmează de la 1 ianuarie 2018 să se majoreze cu 6%. Un metru cub de gaz e 1,3 lei. În medie, consumăm 70 de metri cubi de gaze într-o gospodărie normală pe lună. Asta înseamnă 90 de lei pe lună. 6% în plus înseamnă 6 lei, da? Bun, plătim pe lună 6 lei în plus. Un pachet de țigări, cel mai prost, costă 15 lei, și un fumător cam câte pachete fumează într-o lună? Cel puțin 3 pachete, adică 45 lei.

Dar acel 6% se reflectă în prețul tuturor celorlalte produse pentru că toți abia așteaptă să profite și să crească la rândul lor prețurile.

Nu putem, după 27 de ani de economie de piață, după 27 de ani de capitalism, să tot venim cu instrumente tipic economiei etatiste, comuniste. Nu vi se pare că destul 27 de ani am dat pomeni? Hai, utilitățile să le plătim la prețul lor corect pentru că până la urmă nu e normal, ca 3,2 milioane de consumatori casnici de gaze și vreo 7 milioane de consumatori casnici de electricitate, să aibă prețul subvenționat. Dumneavoastră nu ați putea să vă plătiți factura de gaze majorată cu 6 lei lunar? Înțeleg statul să subvenționeze prețul acestor utilități vitale pentru acei consumatori vulnerabili și care sunt definiți încă din 2012. Dar asta înseamnă subvenții pentru 700.000 de români, nu pentru milioane. Din păcate, au prins gustul pomenilor și milionarii, nu doar săracii țării.

La electricitate da, a crescut prețul: cu 8% de la 1 iulie și cu încă 5% de la 1 octombrie, deci opt și cu cinci vorbim de un 13% în plus. 13% la 0,43 lei kilowatul. Cam 100 de kilowați consumă o gospodărie, o familie într-o lună, asta înseamnă 43 de lei. 43 ori 13% înseamnă 5,5 lei. 5,5 lei în plus la electricitate, câtă vreme prețul la pachetul de țigări este tot 15 lei. Doamnă, cât populism, câtă ipocrizie, câtă pomană?

Dar ce credeți că se va întâmpla cu domnul Chiriță acum la ANRE?

Păi, conu Chiriță este președinte acum peste un sector care înseamnă 20 miliarde de euro cifră de afaceri. Este zeul electricității și al gazelor, este stăpânul multinaționalelor EXXON, EON, ENEL, ENGIE, CEZ, FORTUM, MOL, OMV care activează în România, nu mai vorbesc de cele românești: Nuclearelectrica, Oltenia, Hunedoara, Hidroelectrica, Electrica, Transgaz, Romgaz, e boier! Acum, nu am nimic personal cu domnul fost deputat Chiriță. Îl cunosc de pe vremea când era negru în cerul gurii, mare lider de sindicat, dar evident nu se compară, din punct de vedere al background-ului profesional, cu predecesorul, cu Nicu Havrileț. Dar, pe de altă parte, eu sunt un om rezonabil, putem avea surprize, chiar și plăcute din partea domnului Chiriță.