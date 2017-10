Tiberiu Pirnau: Ziarul de Valcea a daruit 10.000 de lei Casei Pinocchio din Babeni!

Firma editoare a Ziarului de Valcea a hotarat sa aloce (via CIECH Soda România) 10.000 lei centrului de plasament Casa Pinocchio din orasul Babeni.

Aceasta suma va acoperi intr-o anumita masura principalele necesităţi ale copiilor de la acest centru în legătură cu participarea la activităţi şcolare, activităţi de petrecere a timpului liber, sărbători şi vacanţe.

Am alocat cu bucurie aceasta suma, din modestele noastre resurse financiare, copiilor aflati in dificultate de la Casa Pinocchio din Babeni. Am fi fericiti daca si alte firme, cu posibilitati mai insemnate, ar proceda in mod asemanator – a spus Tiberiu Pirnau, directorul Ziarului de Valcea.