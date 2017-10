Televiziunea VTV s-a predat TOTAL in bratele liberalilor la Valcea!

Mai nou, principalele teme de atac ale Televiziunii VTV sunt dictate de la sediul PNL din strada Carol I. Director onorific este, dupa cum s-au asezat lucrurile, presedintele PNL Valcea, deputatul Cristian Buican. Oameni din conducerea televiziunii sunt vazuti aproape zilnic la sediul acestui partid si nu credem ca pentru cei 500 de lei lunar, pe care-i incaseaza VTV de la PNL Valcea. Chiar astazi, o anumita persoana a mers la sediul partidului pentru a le povesti liberalilor ce s-a intamplat intr-un proces pe care l-a intentat, la comanda liberala. Ne intrebam daca actionarii televiziunii, oamenii care aduc bani de-acasa pentru salariile directoarei si ale celorlalti angajati, sunt de acord ca VTV sa devina PNL-TV?! Nu avem cum sa nu sanctionam gestul total nedeontologic al anumitor salariati de la VTV care sunt implicati total in jocul politic local, in favoarea liberalilor, neexistand nici macar o mimare a echidistantei. Vezi: nenumaratele emisiuni laudative la adresa liderilor PNL Valcea si tipetele stridente la adresa consilierilor locali PSD de la Balcesti, iar lista poate continua. Singura emisiune politica echilibrata de la VTV ramane cea a cunoscutului ziarist Gheorghe Smeoreanu, dar cu o floare nu se face primavara….

Tiberiu Pirnau