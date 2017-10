SOC! Romanii cu credite in lei, rate mai mari in urmatoarele trei luni, dupa dublarea ROBOR

Indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M), in functie de care se calculeaza dobanzile la multe din creditele in lei, a ajuns la un nou maxim, de 1,58%. Cotatia de vineri este importanta, caci va influenta ratele pe urmatoarele trei luni la imprumuturile in moneda nationala.

Principala cauza pentru aceasta crestere o reprezinta imprumuturile Guvernului luate pentru acoperirea deficitului bugetar. De remarcat este, pe de o parte, faptul ca nivelul publicat vineri de BNR este cel mai mare din ianuarie 2015 incoace, dar si viteza cu care avanseaza: cu o zi in urma, joi, cotatia era de 1,46%, screi Ziare.com.

Indicele se calculeaza zilnic de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) si reprezinta media aritmetica a cotatiilor practicate de bancile din Romania. Cu alte cuvinte, ROBOR reprezinta dobanda medie cu care se imprumuta bancile intre ele, la diferite termene (1 zi, 3 luni, 6 luni, 12 luni).

De interes este, in special, cel la 3 luni (ROBOR 3M). Dobanzile variabile la creditele in lei se formeaza in mare parte luand in calcul acest indicator (ROBOR 3M), la care se adauga o marja fixa de 2 puncte procentuale la creditele luate prin programul Prima Casa, intre 2 si 5 puncte procentuale la unele credite ipotecare si intre 5 si 14 puncte procentualela creditele de nevoi personale fara garantii.

Marja fixa e stabilita de fiecare banca si ramane neschimbata pe toata perioada contractului de credit. Astfel, ROBOR este componenta care variaza. Deci daca acest indice creste, atunci creste si rata. Si invers.

Sursa: revista22online.ro